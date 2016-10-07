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Snapchat 25 milyar dolar ile halka açılıyor

Her geçen gün hızla büyüyen ve genç nüfusun gözdesi olmayı başaran Snapchat’in halka arz için çalışmalara başladığı ve önümüzdeki sene ilk çeyrekte borsaya gireceği belirtiliyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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The Wall Street Journal’da yer alan habere göre son dönemin popüler uygulaması Snapchat’in halka arz için çalışmalara ağırlık verdiği iddia ediliyor. Ağustos ayında 18 milyar dolar değerlenmeye ulaşan platformun halka arz büyüklüğünün ise 25 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
2014 senesinde 168 milyar dolar ile halka açılan Alibaba’dan sonra en dikkat çeken işlem olacağı ifade edilen Snapchat için yazılan tahminler büyük oranda doğruluk gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 350 milyon dolar reklam geliri elde edeceği ifade edilen platformun 2017'de bu oranı 1 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Facebook'un 3 milyar dolar teklifini kabul etmedi 

Diğer taraftan 110 milyon dolar karşılığında daha etkili sonuçlar için mobil arama ve keşif uygulaması Vurb’ü satın alacağı belirtilen Snapchat’in yüzde 75'lik bölümü hisse, kalan yüzde 25'i ise nakit olarak verdiği ifade ediliyor.
Hatırlayacağınız gibi 2013 yılında Facebook 3 milyar dolar karşılığında Snapchat’i satın almak istemiş ancak CEO Evan Spiegel bu teklifi kabul etmemişti. Ardından deyim yerindeyse Mark Zuckerberg başta olmak üzere diğer birçok popüler uygulama tarafından taklit edilen Snapchat, şu an genç akıllı cihaz kullanıcıları için en popüler uygulamaların arasında yer alıyor. Önümüzdeki mart ayında halka arz edilmesi beklenen platformun iki ay içerisinde yatırım bankasını da açıklaması düşünülüyor.

http://www.wsj.com/articles/snapchat-parent-working-on-ipo-that-could-value-company-at-25-billion-or-more-sources-1475778314 Yorum Yaz
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M.M.G 2 yıl en beğenilen
Tez zamanda batması dileğiyle...

Gerçekten boş bir uygulama. Diğer tüm sosyal ağ platformlarının iyi kötü bir amacı var ama snapchat sadece gizli yazışma, gizli görsel paylaşma vs gibi özellikleri var. Hala üyeliğim var ama öylece duruyor. Silmek için uğraşmıyorum bile. Açıkça söylemek gerekirse ben biraz mahremiyeti kolay yoldan paylaşma uygulaması olarak görüyorum bu uygulamayı. Başka mantıklı açıklaması yok çünkü
Tez zamanda batması dileğiyle...Gerçekten boş bir uygulama. Diğer tüm sosyal ağ platformlarının iyi kötü bir amacı var ama snapchat sadece gizli yazı...
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JavaSpecialist 2 yıl
Ben hala snapchat neden kullanilir onu anlamadim
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uranuslu61 2 yıl
cok gereksiz igrenc program gecici heves gibi
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aycibin 2 yıl
Sabirla 3 ay tuttum belki kullanirim diye.3 kez kullanip sıkıldım ve sildim.
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esmerbuyucu 2 yıl
Facebook'u çok tanıdık kullanıyor diye Instagram'da paylaşım yapanlar(Ki o da Facebookun o ayrı mesele), Instagram'ı da çok tanıdık kullanıyor diye Snapchat kullanıyor.
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0MG90 2 yıl
Asosyaller yine toplamış o kötü bu kötü diyor. Milyonlarca kişi boşuna kullanıyor bu uygulamaları, evet.
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M.M.G 2 yıl 0MG90
0MG90
Asosyaller yine toplamış o kötü bu kötü diyor. Milyonlarca kişi boşuna kullanıyor bu uygulamaları, evet.

Snapchat kullanınca sosyal oluyoruz öyle mi ? Siz bu gibi uygulamaların mahkumu ola ola kaybettik zaten insanlığımızıda sosyalliğimizide. Ben arkadaşlarımla yüzyüze kahve içmeyi tercih ederim sosyalleşmek için. Köpek suratı efekti koyunca sosyal olunuyomuş bak bak bak. Eksik kalsın
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JavaSpecialist 2 yıl
Ben hala snapchat neden kullanilir onu anlamadim
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M.M.G 2 yıl en beğenilen
Tez zamanda batması dileğiyle...

Gerçekten boş bir uygulama. Diğer tüm sosyal ağ platformlarının iyi kötü bir amacı var ama snapchat sadece gizli yazışma, gizli görsel paylaşma vs gibi özellikleri var. Hala üyeliğim var ama öylece duruyor. Silmek için uğraşmıyorum bile. Açıkça söylemek gerekirse ben biraz mahremiyeti kolay yoldan paylaşma uygulaması olarak görüyorum bu uygulamayı. Başka mantıklı açıklaması yok çünkü
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mcrew 2 yıl
Facebook gibi bir sirket snapchat le bu kadar ugrasirken ki bu sirket vine i bitirdi. Bilmiyorum cok riskli.
Ayrica snapchat ust segment telefonlar icin gelistirilmis gibi. Benim telefonda yaramiyor.
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babacan52 2 yıl
hemen borsada "SAT" şeklinde işlem yaparsanız 2-3 aya zaten dibe çakılacağı için hisseler. Temiz para kazanabilirsiniz.
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bydvd 2 yıl
bune be....???
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SEO-Uzmanı 2 yıl
illuminatinin subliminal mesaj içeriği yollama uygulaması
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uranuslu61 2 yıl
cok gereksiz igrenc program gecici heves gibi
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