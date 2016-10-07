Snapchat 25 milyar dolar ile halka açılıyor

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre son dönemin popüler uygulaması Snapchat’in halka arz için çalışmalara ağırlık verdiği iddia ediliyor. Ağustos ayında 18 milyar dolar değerlenmeye ulaşan platformun halka arz büyüklüğünün ise 25 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

2014 senesinde 168 milyar dolar ile halka açılan Alibaba’dan sonra en dikkat çeken işlem olacağı ifade edilen Snapchat için yazılan tahminler büyük oranda doğruluk gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 350 milyon dolar reklam geliri elde edeceği ifade edilen platformun 2017'de bu oranı 1 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Facebook'un 3 milyar dolar teklifini kabul etmedi

Diğer taraftan 110 milyon dolar karşılığında daha etkili sonuçlar için mobil arama ve keşif uygulaması Vurb’ü satın alacağı belirtilen Snapchat’in yüzde 75'lik bölümü hisse, kalan yüzde 25'i ise nakit olarak verdiği ifade ediliyor.

Hatırlayacağınız gibi 2013 yılında Facebook 3 milyar dolar karşılığında Snapchat’i satın almak istemiş ancak CEO Evan Spiegel bu teklifi kabul etmemişti. Ardından deyim yerindeyse Mark Zuckerberg başta olmak üzere diğer birçok popüler uygulama tarafından taklit edilen Snapchat, şu an genç akıllı cihaz kullanıcıları için en popüler uygulamaların arasında yer alıyor. Önümüzdeki mart ayında halka arz edilmesi beklenen platformun iki ay içerisinde yatırım bankasını da açıklaması düşünülüyor.

http://www.wsj.com/articles/snapchat-parent-working-on-ipo-that-could-value-company-at-25-billion-or-more-sources-1475778314