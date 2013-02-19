BitTorrent kullanıcıları, SoShare ile 1 TB boyutundaki dosyalarını dahi paylaşabilecek

BitTorrent, büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için önemli bir adım atarak 1 TB'ye kadar dosya gönderilmesine imkan veren SoShare servisinin beta sürümünü kullanıma açtı.

Konuyla ilgili olarak BitTorrent'ten yapılan açıklamada servisin profesyonel kullanıcıları hedeflediği belirtilirken, SoShare hakkında da birtakım bilgiler paylaşıldı. Beta aşamasındaki servisin dağıtılmış transferlere izin verdiğini belirten BitTorrent, bu süreçte dağıtımın sürekliliğinin sağlanması için dosyanın bir kopyasının da bulut üzerinde saklandığını belirtti. Birçok kullanıcı için oldukça büyük bir veri boyutu anlamına gelen 1 TB'lik bir paylaşım sınırına sahip olan servise dosyalar tarayıcı üzerinden yüklenirken, paylaşımın yapılabilmesi için dosyanın tamamının yüklenmesi gerekiyor.





Oldukça basit bir kullanıma sahip olan servis, tarayıcı üzerine kurulan ufak bir eklenti sayesinde kullanılıyor. Paylaşımı gerçekleştirilecek dosyalar servise yüklendikten sonra, 30 günlük bir süreç içerisinde dosyalara erişilebiliyor. Bu erişim süreci istenildiği takdirde paylaşımı gerçekleştiren kişi tarafından sonlandırılabildiğini de belirtelim.





Henüz beta aşamasında olsa da 1 TB'lik dosya paylaşım limiti ile dikkatleri bir hayli üzerine çeken BitTorrent'in SoShare servisinin her gün dosya paylaşımında bulunan kişiler için oldukça iyi bir paylaşım platformu oluşturduğunu söyleyebiliriz.

http://thenextweb.com/apps/2013/02/15/bittorrent-launches-soshare-an-unlimited-file-delivery-service-that-lets-you-send-up-to-a-terabyte-for-free/?utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus&utm_campaign=social%20media&awesm=tnw.to_e0VFK