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BitTorrent kullanıcıları, SoShare ile 1 TB boyutundaki dosyalarını dahi paylaşabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BitTorrent kullanıcıları, SoShare ile 1 TB boyutundaki dosyalarını dahi paylaşabilecek
BitTorrent, büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için önemli bir adım atarak 1 TB'ye kadar dosya gönderilmesine imkan veren SoShare servisinin beta sürümünü kullanıma açtı.
 
Konuyla ilgili olarak BitTorrent'ten yapılan açıklamada servisin profesyonel kullanıcıları hedeflediği belirtilirken, SoShare hakkında da birtakım bilgiler paylaşıldı. Beta aşamasındaki servisin dağıtılmış transferlere izin verdiğini belirten BitTorrent, bu süreçte dağıtımın sürekliliğinin sağlanması için dosyanın bir kopyasının da bulut üzerinde saklandığını belirtti. Birçok kullanıcı için oldukça büyük bir veri boyutu anlamına gelen 1 TB'lik bir paylaşım sınırına sahip olan servise dosyalar tarayıcı üzerinden yüklenirken, paylaşımın yapılabilmesi için dosyanın tamamının yüklenmesi gerekiyor.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan servis, tarayıcı üzerine kurulan ufak bir eklenti sayesinde kullanılıyor. Paylaşımı gerçekleştirilecek dosyalar servise yüklendikten sonra, 30 günlük bir süreç içerisinde dosyalara erişilebiliyor. Bu erişim süreci istenildiği takdirde paylaşımı gerçekleştiren kişi tarafından sonlandırılabildiğini de belirtelim.

Henüz beta aşamasında olsa da 1 TB'lik dosya paylaşım limiti ile dikkatleri bir hayli üzerine çeken BitTorrent'in SoShare servisinin her gün dosya paylaşımında bulunan kişiler için oldukça iyi bir paylaşım platformu oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

http://thenextweb.com/apps/2013/02/15/bittorrent-launches-soshare-an-unlimited-file-delivery-service-that-lets-you-send-up-to-a-terabyte-for-free/?utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus&utm_campaign=social%20media&awesm=tnw.to_e0VFK Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
[__Zahid__] 6 yıl
Bende bittorrenti açinca modemin isiklari sonuyo diye bi konu açmiştim. Yani sorum modemle alakali. Yoneticiler konuyu silmişti. Neymiş torrent paylaşimi yasakmiş. Çüş dedim içimden ne alaka, daha sonra burasinin Turkiye oldugunu hatirladim ve sakinleştim.
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omeriyibas 6 yıl
lecagot
adamlar çok büyük boyutlu dosyaların paylaşımları için öncü adımlar atıyor, biz burada 8mbps e kadar dsl bağlantımız ile youtubeda full hd video izleyemiyoruz ağız tadıyla. :/

niye şikayet etmek yerin Superonline geçmiyorsun...
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Tekno moomce 6 yıl
tamamda busaı türkiye tt var upload 0,64 civarı denklem tamalandı sanırım
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Umutcan 6 yıl omeriyibas
omeriyibas

lecagot

adamlar çok büyük boyutlu dosyaların paylaşımları için öncü adımlar atıyor, biz burada 8mbps e kadar dsl bağlantımız ile youtubeda full hd video izleyemiyoruz ağız tadıyla. :/


niye şikayet etmek yerin Superonline geçmiyorsun...

Superonline kaç yerde var ki geçebilsin, istanbulda bile sade bazı sitelerde var uzun bir süre de şehir içine gelmeyecek. Bizim burada adsl 2 bile yok, artık fiberi geçtim.. Millet ttnet tekeline mahkum.
Üstelik superonline da sanırım adil kullanım noktası olayına geçti, dolayısıyla onu da alsanız deposunda 1.5lt benzin olan porsche durumuna düşeceksiniz.
Kısacası bu ülke teknoloji konusunda adam olmaz, olsa da bizim ömrümüz görmeye yetmez. Yıllardır 1-3mbit(akn sağolsun) hız aralığından çıkamadık. Hızdan da ziyade 50gb kotayla full hd video izlemeyi unutmamız lazım.
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lecagot 6 yıl
adamlar çok büyük boyutlu dosyaların paylaşımları için öncü adımlar atıyor, biz burada 8mbps "e kadar" dsl bağlantımız ile youtube'da full hd video izleyemiyoruz ağız tadıyla. :/
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 6 yıl lecagot
lecagot

adamlar çok büyük boyutlu dosyaların paylaşımları için öncü adımlar atıyor, biz burada 8mbps "e kadar" dsl bağlantımız ile youtube'da full hd video izleyemiyoruz ağız tadıyla. :/

Para var huzur var. Superonline propaket akar.

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