Biyonik parmak ucu sakat kişilerin dokuları hissetmesini sağlayacak

Çeşitli uzuvlarını kaybetmiş kimseler için yapay uzuv sahibi olma ümidi gün geçtikçe artıyor. İsviçre'de sinir mühendisi Silvestro Micera ve Ecole araştırma merkezindeki ekibi tarafından yapılan çalışmada yapay parmak ucu üretilerek dokuları hissetme konusunda büyük başarı yakalandı.

Yeni teknoloji sayesinde sadece baskı hissedilmiyor. Aynı zamanda düz ve pürüzlü zeminler arasında da ayrım yapılabiliyor. Bu durumu mümkün kılmak koldaki sinirlere bağlı bir yapay parmak ucu üreten bilim insanları, sensörlerle sinirleri entegre edebilmek için kablolar kullanmışlar. Sensörler yüzeyde hareket ettikçe elektrik sinyallerini bir PC'ye aktarıyorlar ve bu PC de sinyalleri dokunma hissiyle ilgili bildirimlere dönüştürüyor. Bu bildirimler de sinirlere ulaştırılarak gerçek hisler doğru bir şekilde kullanıcıya iletiliyor.

Danimarkalı 11 yaşındaki bir uzuv kaybı yaşamış bir genç olan Dennis Aabo Sørensen'de bu sistemi uygulayan bilim insanları başarılı sonuçlara ulaşmışlar. Dennis dokunduğu yüzeyin düz mü, yoksa pürüzlü mü olduğunu %96 oranında doğru bir şekilde hissetmiş.

http://www.cnet.com/news/bionic-fingertip-allows-an-amputee-to-feel-textures-for-the-first-time/