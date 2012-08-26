Black & Decker, harekete duyarlı GYRO elektrikli tornavida modelini duyurdu

Hareket ve ses algılama teknolojisi, günümüzde test laboratuvarlarından çıkarak günlük hayatta kullanılan pek çok üründe standart özellik haline geldi. Oyun konsolları, televizyonlar, bilgisayarlar derken şimdi de tamirat araçlarında bu teknolojiyi görür olduk.





Tamirat ekipmanları alanında lider firmalardan birisi olan Black & Decker, harekete duyarlı GYRO adlı elektrikli tornavida modelini duyurdu. Dünyanın ilk hareketle çalıştırılan tornavidası olarak lanse edilen GYRO, dahili 4 voltluk Li-Ion bataryası sayesinde 18 ay kullanım süresi sunuyor.





GYRO, patenti başvuru aşamasında olan bir jiroskop modülü sayesinde hareketi algılayarak çalışmaya başlıyor. Invensense, bu modülün arkasındaki firma.





Klasik bir tornavida kullanırken elinizi hangi yöne çeviriyorsanız, GYRO, bu çevirdiğiniz yönü algılayarak vidaya baskı yapıyor veya çıkarıyor. Elinizi sağa veya sola ne kadar fazla çevirirseniz, vidalama hızı da o derece artıyor.





Sunduğu teknolojiye rağmen, bütçeye uygun bir fiyatı olan GYRO, Ekim ayında 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bir LED aydınlatmaya da sahip olan GYRO, iki standart tornavida ucu ve şarj ünitesi ile birlikte geliyor.