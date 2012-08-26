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Black & Decker, harekete duyarlı GYRO elektrikli tornavida modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hareket ve ses algılama teknolojisi, günümüzde test laboratuvarlarından çıkarak günlük hayatta kullanılan pek çok üründe standart özellik haline geldi. Oyun konsolları, televizyonlar, bilgisayarlar derken şimdi de tamirat araçlarında bu teknolojiyi görür olduk.

Tamirat ekipmanları alanında lider firmalardan birisi olan Black & Decker, harekete duyarlı GYRO adlı elektrikli tornavida modelini duyurdu. Dünyanın ilk hareketle çalıştırılan tornavidası olarak lanse edilen GYRO, dahili 4 voltluk Li-Ion bataryası sayesinde 18 ay kullanım süresi sunuyor.

GYRO, patenti başvuru aşamasında olan bir jiroskop modülü sayesinde hareketi algılayarak çalışmaya başlıyor. Invensense, bu modülün arkasındaki firma. 

Klasik bir tornavida kullanırken elinizi hangi yöne çeviriyorsanız, GYRO, bu çevirdiğiniz yönü algılayarak vidaya baskı yapıyor veya çıkarıyor. Elinizi sağa veya sola ne kadar fazla çevirirseniz, vidalama hızı da o derece artıyor.

Sunduğu teknolojiye rağmen, bütçeye uygun bir fiyatı olan GYRO, Ekim ayında 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bir LED aydınlatmaya da sahip olan GYRO, iki standart tornavida ucu ve şarj ünitesi ile birlikte geliyor.



http://invensense.com/mems/gyro/documents/articles/081512-groundbreaking-application-for-invensense-gyro-in%20worlds-first-motion-activated-screwdriver.html Yorum Yaz
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interwap 7 yıl en beğenilen
Görüldüğü gibi çok basit bir mantık ancak önemli olan ilk düşünen ve uygulayan olup patenti almak.
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Escapetolife 6 yıl
Hepsiburada.com 'a gelmiş. Link çok uzun olunca buraya yapıştırmadım , Black&Decker Gyro diye aratınız.
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lyridder 7 yıl
Vay be yaklaşıma bak! mükemmel:)
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Amedra 7 yıl
Yeni gördüm, gerçekten güzelmiş be.
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derbeder9998 7 yıl
umut_baris
İki standart başlıkla gelmesi kötü olmuş. Yakın zamanda aksesuarlarını artırırlar diye düşünüyorum. Ama fiyat güzel. Umarım verim alınabilir bu teknolojiden.
ne kadar ki fiyat ?
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Tony 7 yıl derbeder9998
derbeder9998

umut_baris

İki standart başlıkla gelmesi kötü olmuş. Yakın zamanda aksesuarlarını artırırlar diye düşünüyorum. Ama fiyat güzel. Umarım verim alınabilir bu teknolojiden.
ne kadar ki fiyat ?



Haberde 40$ yazıyor, ama yurtdışı fiyatı olabilir.
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derbeder9998 7 yıl
fiyat ?
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theyapici 7 yıl
her eve lazım ama bosh çok çok iyi tabi onlarda düğme var
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bushways444 7 yıl
Herzaman çalışması için sağa sola çevirmeyebilirsiniz.Ama düşünülmüş edilmiş bir teknoloji.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SystemApps 7 yıl
gereksiz olmuş gibi.Sadece düğme konsa daha iyi bence.Hem bu cihazı dar yerlerde kullanmakta sıkıntılı.Herzaman çalışması için sağa sola çevirmeyebilirsiniz.Ama düşünülmüş edilmiş bir teknoloji.
Buarada donanımhaberde ev aletleri de görmeye başladık.Yakında harç karma makineside tanıtılır :D
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Illuminn 7 yıl
Apple bunun patentini almamış mı
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CooL_ROMEO 7 yıl
Black & decker diyince aklıma direk bu geliyor



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alito 7 yıl
güzel düşünce, zamanla dahada ucuzlayacaktır.
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interwap 7 yıl en beğenilen
Görüldüğü gibi çok basit bir mantık ancak önemli olan ilk düşünen ve uygulayan olup patenti almak.
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