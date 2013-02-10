BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj

Genel Yayın Yönetmeni
Plegus
FIFTEEN THOUSAND DEMİŞ KARDEŞ DOĞRU ÇEVRİLMİŞ YANİ
Berk85_
Yıl 2013 mantığa bak !
| Valla bunlarda akıl yok.
Geç Android'e, güzel bir arayüz yap. BBM'i entegre et, ondan sonra sırtını koltuğa yasla, ayaklarını masana daya.
Gör satışları...
|yıl olmuş 2013 hala blackberry diyenler var. blackberry öldü, yaşasın android diyorum ben. geçtiğimiz yıllardaki çöken BB server'ı facialarını unutmadık. hayatımda da bb kadar kullanışsız bi alet görmedim ben.
|Blackberry çırpınmayı kes, Android ya da WP8'e geç işte. Ne uğraşıyosun kendi işletim sisteminle
| Çok cesurca bir hareket Blackberry'nin yaptığı bence.Pes etmediler ve daha iyisini yapabileceklerini gösterdiler.Şuan ki piyasa için belki yeterli değil.Ama akıcılığı olsun kolay kullanımı olsun şüphesiz potansiyele sahip.Daha çok uygulama gelmesiyle beraber daha iyi yerlere de gelecektir.Blackberry 10'un şuan en büyük rakibi WP8 o yüzden Android veya iOS'le kıyaslamıyorum.WP8'i geçebilecek mi merak etmiyor değilim.
Fakat kendime yeni bir telefon alma arifesindeyken şunu söylemeliyim Blackberry'i çoktan eledim.2.5 -3 yıldır Blackberry kullanıyorum ve istediğim uygulumaları hiç bulamadım telefonum bazı yerlerde gerçekten tekledi.Klavyesi bozuldu falan filan.En azından 2-3 yıl farklı bir marka kullanmak istiyorum.Yeniden telefon almak istediğimde umarım Blackberry yukarda bahsettiğim gelişmeleri göstermiş olur ve tercih edilebilir bir konumda olur.
Jacoff
Cok yanlis dusunuyorsun[>:]ne kadar cok sistem cikarsa bizim okadar isimize gelir.rekabet bize yarar hem ucuzlar hem kalite artar markaci olmamak lazim.
can_66
Nasıl bir göz var abicim sizde ya. Apple radarı var sanki :DDDD
|bu video player ikide bir kadın erkek anketi yapıyor bırak kardeşim ne elde edicekler kadın erkek kullandığında bari adam gibi bir anket olsun yararlı olalım
|Cikmasini merakla bekliyorum.Yasal olarak diktiği gün ali çam.Umarim hayal kirik ligi ya satmaz blackberry bir daha.
|"video otomatik başlamasın" olayını düzeltseniz artık,her seferinde açılıyor..
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eediz
Fifteen hundred = one thousand five hundred; 1500 demektir. Fifteen thousand 15000'e denk geliyor.
Düzeltmenin neden eksilendiğini de anlayamadım.
İyi forumlar.
Fifteen hundred = one thousand five hundred; 1500 demektir. Fifteen thousand 15000'e denk geliyor.
Düzeltmenin neden eksilendiğini de anlayamadım.
İyi forumlar.
Cok yanlis dusunuyorsun[>:]ne kadar cok sistem cikarsa bizim okadar isimize gelir.rekabet bize yarar hem ucuzlar hem kalite artar markaci olmamak lazim.
Bir taraftan haklisiniz ancak android 4.1 den daha stabil bir isletim sistemi oldugunu düsünüyorum.Androide project butter cihazlara yeni yeni geliyor ama ios olsun blackberry playbookdaki 2.0 olsun project buttera 2-3 sene önceden sahiplerdi.Uygulama sayisini artirmak icin bir yerden baslamak gerekir gameloft ve ea oyunlarini getiriyor unity de destek geldikten sonra daha kaliteli yapimlari görecegimizi düsünüyorum.Birde androidde oyunlari farkli bir platform veya herneyse onun üzerinde calistirdigindan performans kaybi yasiyor zaten yazilim güncelleme olarak nexus cihazlar haric biraz sikintili gözlerle bakiyorum.Suan z10 alicagima nexus 4 alirim daha iyi hem fiyati uygun yazilim sorunuda yok.Üst taraftaki yazimda androidden farklarini söyledim
Not:Playbookun browserini en iyi browser olarak düsünüyorum cok stabil ve flash iceriklerde gram kasma yok..