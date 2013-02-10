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BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj

6 yıl
6,2b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen BlackBerry jam'de sohbet etme şansı yakaladığımız BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj ile yeni işletim sistemleri BlackBerry 10, cep telefonları ve mobil dünyada güvenlik üzerine konuştuk.
 

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Plegus 6 yıl en beğenilen
eediz

PlegusMesut Bey;Vidyonun hemen başında 1500 geliştirici 15000 olarak çevrilmiş,İyi çalışmalar.
fifteen hundred diyor. Buda 15 bin demektir.


Fifteen hundred = one thousand five hundred; 1500 demektir. Fifteen thousand 15000'e denk geliyor.

Düzeltmenin neden eksilendiğini de anlayamadım.

İyi forumlar.
eedizPlegusMesut Bey;Vidyonun hemen başında 1500 geliştirici 15000 olarak çevrilmiş,İyi çalışmalar.fifteen hundred diyor. ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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OT_MARİ 6 yıl Jacoff
Jacoff
Blackberry çırpınmayı kes, Android ya da WP8'e geç işte. Ne uğraşıyosun kendi işletim sisteminle

Cok yanlis dusunuyorsun[>:]ne kadar cok sistem cikarsa bizim okadar isimize gelir.rekabet bize yarar hem ucuzlar hem kalite artar markaci olmamak lazim.
JacoffBlackberry çırpınmayı kes, Android ya da WP8'e geç işte. Ne uğraşıyosun kendi işletim sisteminleCok yanlis dusunuyorsun[...
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crmlu11 6 yıl seven_7343
seven_7343

deneyim;deneyim diyorda android den farklı olarak sunduğu hiç bişey yok.
düşük donanım android uygulamalarını çalıştırmaya çalışmalarıda cabası ortada farklı bişey yokki.bunlarla uğraşacağıma gider baba bi android cihaz alır devam ederim yoluma enazından kafam rahat olur.

Bir taraftan haklisiniz ancak android 4.1 den daha stabil bir isletim sistemi oldugunu düsünüyorum.Androide project butter cihazlara yeni yeni geliyor ama ios olsun blackberry playbookdaki 2.0 olsun project buttera 2-3 sene önceden sahiplerdi.Uygulama sayisini artirmak icin bir yerden baslamak gerekir gameloft ve ea oyunlarini getiriyor unity de destek geldikten sonra daha kaliteli yapimlari görecegimizi düsünüyorum.Birde androidde oyunlari farkli bir platform veya herneyse onun üzerinde calistirdigindan performans kaybi yasiyor zaten yazilim güncelleme olarak nexus cihazlar haric biraz sikintili gözlerle bakiyorum.Suan z10 alicagima nexus 4 alirim daha iyi hem fiyati uygun yazilim sorunuda yok.Üst taraftaki yazimda androidden farklarini söyledim
Not:Playbookun browserini en iyi browser olarak düsünüyorum cok stabil ve flash iceriklerde gram kasma yok..
seven_7343deneyim;deneyim diyorda android den farklı olarak sunduğu hiç bişey yok.düşük donanım android uygulamalarını çalıştırmay...
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DH Misafiri 6 yıl
Plegus
Mesut Bey;Vidyonun hemen başında 1500 geliştirici 15000 olarak çevrilmiş,İyi çalışmalar.

FIFTEEN THOUSAND DEMİŞ KARDEŞ DOĞRU ÇEVRİLMİŞ YANİ
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BarGoS 6 yıl
Berk85_
yıl olmuş 2013 hala blackberry diyenler var. blackberry öldü, yaşasın android diyorum ben. geçtiğimiz yıllardaki çöken BB serverı facialarını unutmadık. hayatımda da bb kadar kullanışsız bi alet görmedim ben.

Yıl 2013 mantığa bak !
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Özaltay 6 yıl
Valla bunlarda akıl yok.
Geç Android'e, güzel bir arayüz yap. BBM'i entegre et, ondan sonra sırtını koltuğa yasla, ayaklarını masana daya.
Gör satışları...
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Berk85_ 6 yıl
yıl olmuş 2013 hala blackberry diyenler var. blackberry öldü, yaşasın android diyorum ben. geçtiğimiz yıllardaki çöken BB server'ı facialarını unutmadık. hayatımda da bb kadar kullanışsız bi alet görmedim ben.
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Jacoff 6 yıl
Blackberry çırpınmayı kes, Android ya da WP8'e geç işte. Ne uğraşıyosun kendi işletim sisteminle
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Bouche 6 yıl
Çok cesurca bir hareket Blackberry'nin yaptığı bence.Pes etmediler ve daha iyisini yapabileceklerini gösterdiler.Şuan ki piyasa için belki yeterli değil.Ama akıcılığı olsun kolay kullanımı olsun şüphesiz potansiyele sahip.Daha çok uygulama gelmesiyle beraber daha iyi yerlere de gelecektir.Blackberry 10'un şuan en büyük rakibi WP8 o yüzden Android veya iOS'le kıyaslamıyorum.WP8'i geçebilecek mi merak etmiyor değilim.

Fakat kendime yeni bir telefon alma arifesindeyken şunu söylemeliyim Blackberry'i çoktan eledim.2.5 -3 yıldır Blackberry kullanıyorum ve istediğim uygulumaları hiç bulamadım telefonum bazı yerlerde gerçekten tekledi.Klavyesi bozuldu falan filan.En azından 2-3 yıl farklı bir marka kullanmak istiyorum.Yeniden telefon almak istediğimde umarım Blackberry yukarda bahsettiğim gelişmeleri göstermiş olur ve tercih edilebilir bir konumda olur.
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OT_MARİ 6 yıl Jacoff
Jacoff
Blackberry çırpınmayı kes, Android ya da WP8'e geç işte. Ne uğraşıyosun kendi işletim sisteminle

Cok yanlis dusunuyorsun[>:]ne kadar cok sistem cikarsa bizim okadar isimize gelir.rekabet bize yarar hem ucuzlar hem kalite artar markaci olmamak lazim.
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musa_unsal2005 6 yıl
can_66
1:56 Apple Sucks! :D

Nasıl bir göz var abicim sizde ya. Apple radarı var sanki :DDDD
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eyou1012 6 yıl
"video otomatik başlamasın" olayını düzeltseniz artık,her seferinde açılıyor..
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KaleyDeskop 6 yıl
bu video player ikide bir kadın erkek anketi yapıyor bırak kardeşim ne elde edicekler kadın erkek kullandığında bari adam gibi bir anket olsun yararlı olalım
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BarGoS 6 yıl
Cikmasini merakla bekliyorum.Yasal olarak diktiği gün ali çam.Umarim hayal kirik ligi ya satmaz blackberry bir daha.
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09.09.2006 6 yıl
:)
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Stanislas Xavier 6 yıl
"video otomatik başlamasın" olayını düzeltseniz artık,her seferinde açılıyor..
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Plegus 6 yıl en beğenilen
eediz

PlegusMesut Bey;Vidyonun hemen başında 1500 geliştirici 15000 olarak çevrilmiş,İyi çalışmalar.
fifteen hundred diyor. Buda 15 bin demektir.


Fifteen hundred = one thousand five hundred; 1500 demektir. Fifteen thousand 15000'e denk geliyor.

Düzeltmenin neden eksilendiğini de anlayamadım.

İyi forumlar.
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SystemApps 6 yıl
yeni oynatıcınız harika




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