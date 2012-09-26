BlackBerry 10, üst düzey bir sosyal ağ entegrasyonu sunacak

RIM, ABD'de düzenlediği BlackBerry Jam etkinliğide BlackBerry 10 ile ilgili yeni detayları paylaştı.





BlackBerry 10'un çıkışını gerçekleştirildiğinde 4 büyük sosyal ağa erişim sağlayacağı ve kullanıcılara üst düzey bir sosyal ağ erişimi sağlayacağı belirtilirken, Facebook tarafından geliştirilen bir Facebook uygulamasının da işletim sisteminde yer edineceği dile getirildi. Bunun yanı sıra; Twitter, Foursquare ve LinkedIn de kendi uygulamalarını BlackBerry 10 çıkışını gerçekleştirdiğinde platform için hazır etmiş olacak. BlackBerry Hub üzerinden işletim sistemi seviyesinde entegre gelen bu uygulamalara erişim sağlanacakken, ''Peek'' olarak adlandırılan bir bildirim merkezi üzerinden de sosyal ağlardaki gelişmeler izlenebilecek.





Uygulama mağazası App World'e de değinen RIM, BlackBerry 10 yayınlandığında mağazada 100 binin üzerinde kullanılabilir uygulama ve oyunun yer almasını beklediğini belirtti. Ayrıca şirket, oyun ve uygulama dışında içeriklerinde yer alacağı bir mağazanın da sinyallerini verdi. Birçok içerik sağlayıcısıyla anlaşmalara gidildiğini belirten RIM,bu konuda detaylı bilgi vermedi. Ancak, Apple'ın iTunes mağazasına benzer bir içerik sistemini App World'de de görmek mümkün olacak gibi görünüyor. App World için uygulama kayıtları 10 Ekim tarihinde başlayacakken, operatörler BlackBerry 10 cihazları için test kayıtlarına önümüzdeki ay içerisinde başlayacak.





http://www.theverge.com/2012/9/25/3405288/blackberry-10-facebook-twitter-foursquare-linkedin-apps