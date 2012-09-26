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BlackBerry 10, üst düzey bir sosyal ağ entegrasyonu sunacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM, ABD'de düzenlediği BlackBerry Jam etkinliğide BlackBerry 10 ile ilgili yeni detayları paylaştı.

BlackBerry 10'un çıkışını gerçekleştirildiğinde 4 büyük sosyal ağa erişim sağlayacağı ve kullanıcılara üst düzey bir sosyal ağ erişimi sağlayacağı belirtilirken, Facebook tarafından geliştirilen bir Facebook uygulamasının da işletim sisteminde yer edineceği dile getirildi. Bunun yanı sıra; Twitter, Foursquare ve LinkedIn de kendi uygulamalarını BlackBerry 10 çıkışını gerçekleştirdiğinde platform için hazır etmiş olacak. BlackBerry Hub üzerinden işletim sistemi seviyesinde entegre gelen bu uygulamalara erişim sağlanacakken, ''Peek'' olarak adlandırılan bir bildirim merkezi üzerinden de sosyal ağlardaki gelişmeler izlenebilecek.

Uygulama mağazası App World'e de değinen RIM, BlackBerry 10 yayınlandığında mağazada 100 binin üzerinde kullanılabilir uygulama ve oyunun yer almasını beklediğini belirtti. Ayrıca şirket, oyun ve uygulama dışında içeriklerinde yer alacağı bir mağazanın da sinyallerini verdi. Birçok içerik sağlayıcısıyla anlaşmalara gidildiğini belirten RIM,bu konuda detaylı bilgi vermedi. Ancak, Apple'ın iTunes mağazasına benzer bir içerik sistemini App World'de de görmek mümkün olacak gibi görünüyor. App World için uygulama kayıtları 10 Ekim tarihinde başlayacakken, operatörler BlackBerry 10 cihazları için test kayıtlarına önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. 


http://www.theverge.com/2012/9/25/3405288/blackberry-10-facebook-twitter-foursquare-linkedin-apps Yorum Yaz
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BarGoS 7 yıl
çok büyük bir merakla bekliyorum.qnx işletim sisteminin stabiltesi hızı ve ne kadar kararlı çalıştığını gören herkes hasta kalıcak hiç şüphem yok.ayrıca app world artık hiç zayıf değil ki qnx tabanlı ( bb10 os ) uygulama ve oyunlar hat safhaya ulaşmış durumda.
çok büyük bir merakla bekliyorum.qnx işletim sisteminin stabiltesi hızı ve ne kadar kararlı çalıştığını gören herkes hasta kalıcak hiç şüphem yok.ayrıca app wor...
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Adam Lallana 7 yıl en beğenilen
Nokiayi batirdiniz,HTCyi batirdiniz,Sonyi batirdiniz,Bbyide batirdiniz.

Keşke bu firmalardada sizin kadar akıllı insanlar çalışsa..
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cihansevencan 7 yıl
BB bence saygın bir marka.. Çeşitlilik açısından yaşaması tüm tüketicilerin yararına olacaktır.. Farklılıklardan keyif almak medeniyetin göstergesidir.. Kullandığımız ve sevdiğimiz işletim sistemleri dışındakileri tukaka batsın bitsin diye düşünmek tahamülsüzlüktür
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BERK BEY 7 yıl
os10u sabbırsızlıkla bekliyoruz
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Bir iPhone değilsiniz.
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avrilrocks 7 yıl
BB 10 geliyor!
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Adam Lallana 7 yıl en beğenilen
Nokiayi batirdiniz,HTCyi batirdiniz,Sonyi batirdiniz,Bbyide batirdiniz.

Keşke bu firmalardada sizin kadar akıllı insanlar çalışsa..
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BarGoS 7 yıl
BernaGs2
os 7 ye de oyun cıkarılacak mı yada os 10 oyunları os 7 ye de uyumlu olacak mı acaba cevabı olumsuz dıye dusunuyorum ama emın degılım bı umut :))

os7 ye zaten oyunlar mevcut.ayrıca os7 ve os10 birbirinden çok farklı işletim sistemleri.artık os7 ve öncesi yeni os10 için cıkan hiçbir program oyun v.s desteklemeyecek.os10 uygulamaları sadeceplaybook tablet ve os10 lu gelicek olan cihazlara has olacak
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abidin keskinarslan 7 yıl
blackberry ya tamam ya devam diyecek bu hamleyle..ben devam diyorum :)
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BernaGs2 7 yıl
os 7 ye de oyun cıkarılacak mı yada os 10 oyunları os 7 ye de uyumlu olacak mı acaba

cevabı olumsuz dıye dusunuyorum ama emın degılım bı umut :))
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der_Kaiser 7 yıl
BarGoS
çok büyük bir merakla bekliyorum.qnx işletim sisteminin stabiltesi hızı ve ne kadar kararlı çalıştığını gören herkes hasta kalıcak hiç şüphem yok.ayrıca app world artık hiç zayıf değil ki qnx tabanlı ( bb10 os ) uygulama ve oyunlar hat safhaya ulaşmış durumda.

Doğru söze ne denir +1
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BarGoS 7 yıl
çok büyük bir merakla bekliyorum.qnx işletim sisteminin stabiltesi hızı ve ne kadar kararlı çalıştığını gören herkes hasta kalıcak hiç şüphem yok.ayrıca app world artık hiç zayıf değil ki qnx tabanlı ( bb10 os ) uygulama ve oyunlar hat safhaya ulaşmış durumda.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bi sen eksiktin bizzınız ! :)
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marseltalon 7 yıl
olmadı..[>:]
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face1tr 7 yıl
Hazır apple steve jopsu kaybetmısken BB, oyun tarafında da güzellikler sunar,genç neslin de beyenısını kazAnırsa, yeni trend BlackBerry olacaktır. Zirveye oynamaz ama tekellesmeyı kıracak güçte, piyasada tutunabılır.
Bugünün akıllı telefonunda vizyon,, bir kaç yıl öncesînin bol keseden özellikli All in one cihaz yaratma döneminden farklı olarak, kağıt üzerindeki sıradısı yenilik ve özellikleri ele oturan, şık bir kasada, kulanısli,yarı yolda bırakmayan, ıslevlsel bir arayuzde sunma mücadelesidir.
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