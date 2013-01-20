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BlackBerry 10'un sesle kontrol yeteneklerini sergileyen yeni bir video yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'in BlackBerry 10'u ve bu işletim sistemiyle çalışan cihazlarını tanıtmasına sayılı günler kala, BlackBerry 10'un sesle kontrol sisteminin sergilendiği yeni bir video karşımıza çıktı.

Siri ve S Voice benzeri bir uygulama olan RIM'in "Voice Control" uygulaması cihazın güç butonuna art arda iki defa basıldığında aktif hale geliyor. Videoda da görüldüğü üzere, RIM'in sesle kontrol uygulamasıyla; kısa mesaj göndermek, telefon görüşmesi gerçekleştirmek, müzik fonksiyonlarını kontrol etmek ve önceden belirlenen bazı komutları yerine getirmek mümkün. Sesle kontrol işlevinin dışında videoda sanal klavye ve tarayıcı performansı da gösterilirken, bu işlevlerinde oldukça tatmin edici bir şekilde çalıştığı görülüyor.

Telekom Presse tarafından yayınlanan videonun sergilediği BlackBerry 10 portresinin henüz final sürümüne ait olup olmadığı bilinmese de, işletim sisteminin artık son aşamalarında olduğunu söyleyebiliriz. 30 Ocak tarihinde New York'ta gösterimi yapılacak olan BlackBerry 10'un nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağını hep birlikte göreceğiz.
 


http://www.telekom-presse.at/Test_BlackBerry_Z10_Teil_2_Voice_Control_und_Apps_Video.id.24019.htm Yorum Yaz
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