BlackBerry : 5 yıl içerisinde tabletler tarihe karışacak





İlk BlackBerry 10 cihazı Z10 ile beklentileri karşılayan ve fiziksel klavyeli Q10 ile hedeflerini yükselten BlackBerry'nin tepe yöneticisi Thorsten Heins, tablet cihazları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.





Playbook modeli ile tablet pazarında başarılı olamayan firmanın patronu Heins, 5 yıl içerisinde tablet cihazlarının pazardan kaybolacağını öne sürüyor.





Geçen yıl 128 milyon tablet satılmasına rağmen Heins, tabletlerin iyi bir iş modeli olamadığını ve gelecekte iş yerinde kullanılacak büyük erkanların tabletler olmayacağını dile getirdi. Heins aksine önümüzdeki beş yıl içerisinde BlackBerry'nin mobil sektörde lider olacağına inandığını da sözlerine ekledi.





Bu açıklamalar yıl sonuna doğru bir BB10 tablet pazara sürmesi beklenen BlackBerry'nin şimdilik yol haritasında böyle bir gelişmenin yer almadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak satış itibariyle gelecekte PC pazarını geride bırakması beklenen tablet pazarında etkili olmadan mobil sektörde liderlik kovalamanın pek de mümkün olmadığı dile getiriliyor.





http://www.technobuffalo.com/2013/04/30/blakcberry-ceo-tablets-are-dead/