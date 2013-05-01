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BlackBerry : 5 yıl içerisinde tabletler tarihe karışacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry : 5 yıl içerisinde tabletler tarihe karışacak

İlk BlackBerry 10 cihazı Z10 ile beklentileri karşılayan ve fiziksel klavyeli Q10 ile hedeflerini yükselten BlackBerry'nin tepe yöneticisi Thorsten Heins, tablet cihazları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Playbook modeli ile tablet pazarında başarılı olamayan firmanın patronu Heins, 5 yıl içerisinde tablet cihazlarının pazardan kaybolacağını öne sürüyor. 

Geçen yıl 128 milyon tablet satılmasına rağmen Heins, tabletlerin iyi bir iş modeli olamadığını ve gelecekte iş yerinde kullanılacak büyük erkanların tabletler olmayacağını dile getirdi. Heins aksine önümüzdeki beş yıl içerisinde BlackBerry'nin mobil sektörde lider olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar yıl sonuna doğru bir BB10 tablet pazara sürmesi beklenen BlackBerry'nin şimdilik yol haritasında böyle bir gelişmenin yer almadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak satış itibariyle gelecekte PC pazarını geride bırakması beklenen tablet pazarında etkili olmadan mobil sektörde liderlik kovalamanın pek de mümkün olmadığı dile getiriliyor.


http://www.technobuffalo.com/2013/04/30/blakcberry-ceo-tablets-are-dead/ Yorum Yaz
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hdtv 6 yıl en beğenilen
5 yıl inde bb tarihe karışacak bence
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kartalaraz 6 yıl
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Black berry nin neden boyle oldugu belli oldu arkadaslar adamin vizyonuna bakin... Bu bana bundan 2 sene kadar once android kullanan firmalari soguk ta isin mak ici altina isiyen finli cocuklara benzeten ve gelecegin nokia nin intelle kurdugu MeeGo da oldugunu soyleyen ve bir 6 ay sonar kovulan ve projeninde iptal edilmesine yol acan vizyonsuz yoneticiyi hatirlatti...
6 ay bilemedin bir sene sonra gorusuruz...
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felixamor 6 yıl
Sahi bi BB vardı dimi
Böyle açıklamalarda yapmasalar hatırlamakta zorlanıyoruz.İş dünyası gayette tablet kullanıyor, şu an çevremdeki hemen hemen tüm firmaların satış temsilcileri iPad ile sipariş giriyorlar.Ayrıca fiziksel olaya değinecek olursak Pad'ler zaten hibrit cihazlar, kılıflı bir klavye takınca Notebook'a dönüyor zaten.

Thomas J. Watson ;
“Sanırım dünyaya 5 bilgisayar yeter de artar bile.”
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fthkn 6 yıl
Hızlı ve taşıması kolay tablet olayı gelecekteki en kompakt bilgisayar üretiminin başlangıcıdır. Gelecekteki tüm bilgisayarlar sadece bir ekrandan oluşacak. Ne kablo ne klavye ne onu taşımanız gereken bir çanta olacak. Duvarınıza yerleştirilmiş bir ekran düşünün. Tüm çoklu ortam işinizi gördüğünüz bir ekran. Açıkta ne klavyesi var ne de kablosu. Böyle bir ferahlığı kim reddetmek ister? Çok hafif ve bir o kadar da güçlü cihazlar. Tablet işte bu bu teknolojik ferahlığın başlangıcı. Aklı başında adam tablet bitecek der mi?
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aybey 6 yıl
Tabletlerin kalıcı olduğunu hatta telefonların dahi tablet boyutuna geldiğini yazan arkadaşlar: Hatırlayın bir ara Telefonlarda küçüldükçe küçülürdü, sonra ne olduğu? Bit kadar telefonlardan geri dönüldü çünkü ergonomik değildi... Şu an telefonların büyümesi de ergonomi arayışıdır. Ergonomik boyutta mutlaka büyüme duracaktır.
Tabletle şu an çok satıyor olabilir ancak çok satan bir şey kalıcı olacak diye bir varsayımda bulunmak da yanlıştır.
Ancak ben Thorsten Heins'in sözlerine katılıyorum. Telefonlar o kadar akıllı/kullanışlı/ergonomik olacak ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilecek ki , evinizdeki/elinizdeki bir çok donanımla, çevre birikimiyle kusursuzca bağlanabilecek/etkileşime geçebilecektir. İstediğiniz her ekrana, hatta akıllı cam ve akıllı duvarlara telefon ekranınızı gönderebilecek ve o koca ekranlarla telefonunuzun içindekileri görebileceksiniz.
Ben de tablet kullandım, ancak; internet gezgini ve ortalamanın altında (kullanımı bana pratik gelmediği için)oyun deneyimi sunduğu için pek gerekli bir cihaz olarak bakmadım. Oyun-oyun diye yırtınıyorsunuz ama hala dokunmatik ekranlar adam akıllı bir oyun kumandasının tadını vermiyor he oyun kumandası bağlanabiliyor çoğu modele belki ama bu seferde taşınabilirlik problemleri baş gösteriyor. 10'' tablet veya 7-8 her ne ise, birde yarısı kadar oyun kumandası.
Bir kaç kişi yazmış, klavye ve fare olmadan üretkenlikleri sıfıra yakın ne yazık ki cihazların. Melezler bence tabletlere göre daha çok iş görecek ve tutacak.
Kısacası adam; ''biz yaptık da satılmadı o zaman tabletler 5 yılda ölecek'' mantığıyla söylememiştir bunu. Hacı milyar dolarlık şirket senin engin zekanın ürettiğini onlarda elbette üretiyordur. Bak sen buradasın klavyenin başında veriyorsun ayarı. Adam hiç bir zaman yönetemeyeceğin bir şirkete yönetici olmuş hala akıl yoksunu eleştiriyorsun. Neden yok olmaz? Onu yaz bide öğrenelim feyz alalım. Kalkıp ergen erge yok bb kapanacak yok bilmem ne olacan... Nedir bu ya? Her sene istikrarlı bir biçimde formun kalitesi düşüyor sayenizde.
Velhasıl; Netbook'larda ilk çıktıklarında sürekli ivmelenerek satışlarını arttırdı ve sonunda neredeyse yok oldular. Yanılmıyorsam 7 sene içinde barut gibi yandı parladı ve yok oluyorlar...
Akıllı TV'lerle dahi bir çok uygulama hatta internet gezginiyle tabletlerde yaptığınız işlerin bir bölümünü yapabiliyorsunuz.
Bill Gates Xp Tablet sürümünü tanıttı gelecek 10-20 yılda tablet kullanılacak dediği zaman millet neresiyle güleceğini şaşırdı. Çünkü dönemin insanı teknoloji fakiriydi durumu kavrayamadı. steve jobs ise çıktı pazarladı sattı. O bile ana fikir olarak gazete dergiyi hedef alarak bu işi pazarladı. Tablete olduğundan fazla anlamı kim yükledi sizce? Elektronik kağıt denilen zımbırtı bir çıksın bakın o tabletler ne işinize yarayacak o zaman göreceksiniz.. Ancak akıllı telefonların çağı uzun sürecek, daha bir çok teknolojiyi mezara gönderecek ve en son o mezara kendisi girecek.
Belki tam 5 yıl olmaz ama 5-10 yıl içinde tablet mezara kesinlikle gidecektir. Melezler hayatımızda olacaktır. Melez bilgisayarlar/telefonlar uzun süre bizimle olacaktır.
Bana giydirme çabası içinde bulunmadan eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. Yaş itibari ile bir çoğunuzdan büyük olduğum için saygısızca yazmamanızı önemle rica ederim.
Sabredip okuduğunuz için teşekkür ederim.
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Kadir Kaan 6 yıl aybey
aybey
Tabletlerin kalıcı olduğunu hatta telefonların dahi tablet boyutuna geldiğini yazan arkadaşlar: Hatırlayın bir ara Telefonlarda küçüldükçe küçülürdü, sonra ne olduğu? Bit kadar telefonlardan geri dönüldü çünkü ergonomik değildi... Şu an telefonların büyümesi de ergonomi arayışıdır. Ergonomik boyutta mutlaka büyüme duracaktır.
Tabletle şu an çok satıyor olabilir ancak çok satan bir şey kalıcı olacak diye bir varsayımda bulunmak da yanlıştır.
Ancak ben Thorsten Heins'in sözlerine katılıyorum. Telefonlar o kadar akıllı/kullanışlı/ergonomik olacak ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilecek ki , evinizdeki/elinizdeki bir çok donanımla, çevre birikimiyle kusursuzca bağlanabilecek/etkileşime geçebilecektir. İstediğiniz her ekrana, hatta akıllı cam ve akıllı duvarlara telefon ekranınızı gönderebilecek ve o koca ekranlarla telefonunuzun içindekileri görebileceksiniz.
Ben de tablet kullandım, ancak; internet gezgini ve ortalamanın altında (kullanımı bana pratik gelmediği için)oyun deneyimi sunduğu için pek gerekli bir cihaz olarak bakmadım. Oyun-oyun diye yırtınıyorsunuz ama hala dokunmatik ekranlar adam akıllı bir oyun kumandasının tadını vermiyor he oyun kumandası bağlanabiliyor çoğu modele belki ama bu seferde taşınabilirlik problemleri baş gösteriyor. 10'' tablet veya 7-8 her ne ise, birde yarısı kadar oyun kumandası.
Bir kaç kişi yazmış, klavye ve fare olmadan üretkenlikleri sıfıra yakın ne yazık ki cihazların. Melezler bence tabletlere göre daha çok iş görecek ve tutacak.
Kısacası adam; ''biz yaptık da satılmadı o zaman tabletler 5 yılda ölecek'' mantığıyla söylememiştir bunu. Hacı milyar dolarlık şirket senin engin zekanın ürettiğini onlarda elbette üretiyordur. Bak sen buradasın klavyenin başında veriyorsun ayarı. Adam hiç bir zaman yönetemeyeceğin bir şirkete yönetici olmuş hala akıl yoksunu eleştiriyorsun. Neden yok olmaz? Onu yaz bide öğrenelim feyz alalım. Kalkıp ergen erge yok bb kapanacak yok bilmem ne olacan... Nedir bu ya? Her sene istikrarlı bir biçimde formun kalitesi düşüyor sayenizde.
Velhasıl; Netbook'larda ilk çıktıklarında sürekli ivmelenerek satışlarını arttırdı ve sonunda neredeyse yok oldular. Yanılmıyorsam 7 sene içinde barut gibi yandı parladı ve yok oluyorlar...
Akıllı TV'lerle dahi bir çok uygulama hatta internet gezginiyle tabletlerde yaptığınız işlerin bir bölümünü yapabiliyorsunuz.
Bill Gates Xp Tablet sürümünü tanıttı gelecek 10-20 yılda tablet kullanılacak dediği zaman millet neresiyle güleceğini şaşırdı. Çünkü dönemin insanı teknoloji fakiriydi durumu kavrayamadı. steve jobs ise çıktı pazarladı sattı. O bile ana fikir olarak gazete dergiyi hedef alarak bu işi pazarladı. Tablete olduğundan fazla anlamı kim yükledi sizce? Elektronik kağıt denilen zımbırtı bir çıksın bakın o tabletler ne işinize yarayacak o zaman göreceksiniz.. Ancak akıllı telefonların çağı uzun sürecek, daha bir çok teknolojiyi mezara gönderecek ve en son o mezara kendisi girecek.
Belki tam 5 yıl olmaz ama 5-10 yıl içinde tablet mezara kesinlikle gidecektir. Melezler hayatımızda olacaktır. Melez bilgisayarlar/telefonlar uzun süre bizimle olacaktır.
Bana giydirme çabası içinde bulunmadan eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. Yaş itibari ile bir çoğunuzdan büyük olduğum için saygısızca yazmamanızı önemle rica ederim.
Sabredip okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sizin yorumunuzla 2 oldu. Demek ki az da olsa hala aklı başında adamlar takılıyor foruma.. Nasip olur da yaşarsak 5 sene sonra görürüz. [Adam iyimser yaklaşmış, ben bu kadar bile sürmez diyorum.]
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dockhanger 6 yıl
tablet biter laptop bitmez
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NevNiyaz 6 yıl
galiba kendi playbook undan bahsediyor bblackberry. benşm playbook rezil duruma düştü bile şimdiden
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multiTYRT 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tablet yapmayı beceremedikleri için bahane uyduruyorlar. Güya ileri görüşlü işte
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PowerPC 6 yıl
bb 'nin neden kayıplarda olduğu belli oldu.
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batkent 6 yıl
tayyip bile tablet vermeye başladı adam ne diyor.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Tespit dogru. Tabletler de tıpkı Netbook'lar gibi tarihe karışacak çünkü Notebook'lar yeterince ince, hafif, dokunmatik, klavyesi çıkabilen vs vs formlarda gelecek.
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Kadir Kaan 6 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Tespit dogru. Tabletler de tıpkı Netbook'lar gibi tarihe karışacak çünkü Notebook'lar yeterince ince, hafif, dokunmatik, klavyesi çıkabilen vs vs formlarda gelecek.

Tek aykırı yorum sizin. Tebrikler..
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tolgatelli 6 yıl
adamın cümleleri aynen böyle,
“Bana kalırsa beş yıl sonra bir tablet bilgisayar sahibi olmak anlam taşımayacak... İş alanınızda büyük ekran olmasını bekleyebilirsiniz ama tablet gibi bir cihaz kullanılacağını sanmam. Tabletler iyi bir iş modeli değil"
adam zaten iş dünyası için konuşuyor,
ama habere bak,pöhhh
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kartalaraz 6 yıl
BırakBerry
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