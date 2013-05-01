BlackBerry : 5 yıl içerisinde tabletler tarihe karışacak

Haber Editörü
İlk BlackBerry 10 cihazı Z10 ile beklentileri karşılayan ve fiziksel klavyeli Q10 ile hedeflerini yükselten BlackBerry'nin tepe yöneticisi Thorsten Heins, tablet cihazları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Playbook modeli ile tablet pazarında başarılı olamayan firmanın patronu Heins, 5 yıl içerisinde tablet cihazlarının pazardan kaybolacağını öne sürüyor.
Geçen yıl 128 milyon tablet satılmasına rağmen Heins, tabletlerin iyi bir iş modeli olamadığını ve gelecekte iş yerinde kullanılacak büyük erkanların tabletler olmayacağını dile getirdi. Heins aksine önümüzdeki beş yıl içerisinde BlackBerry'nin mobil sektörde lider olacağına inandığını da sözlerine ekledi.
Bu açıklamalar yıl sonuna doğru bir BB10 tablet pazara sürmesi beklenen BlackBerry'nin şimdilik yol haritasında böyle bir gelişmenin yer almadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak satış itibariyle gelecekte PC pazarını geride bırakması beklenen tablet pazarında etkili olmadan mobil sektörde liderlik kovalamanın pek de mümkün olmadığı dile getiriliyor.
http://www.technobuffalo.com/2013/04/30/blakcberry-ceo-tablets-are-dead/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
6 ay bilemedin bir sene sonra gorusuruz...
Thomas J. Watson ;
“Sanırım dünyaya 5 bilgisayar yeter de artar bile.”
Tabletle şu an çok satıyor olabilir ancak çok satan bir şey kalıcı olacak diye bir varsayımda bulunmak da yanlıştır.
Ancak ben Thorsten Heins'in sözlerine katılıyorum. Telefonlar o kadar akıllı/kullanışlı/ergonomik olacak ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilecek ki , evinizdeki/elinizdeki bir çok donanımla, çevre birikimiyle kusursuzca bağlanabilecek/etkileşime geçebilecektir. İstediğiniz her ekrana, hatta akıllı cam ve akıllı duvarlara telefon ekranınızı gönderebilecek ve o koca ekranlarla telefonunuzun içindekileri görebileceksiniz.
Ben de tablet kullandım, ancak; internet gezgini ve ortalamanın altında (kullanımı bana pratik gelmediği için)oyun deneyimi sunduğu için pek gerekli bir cihaz olarak bakmadım. Oyun-oyun diye yırtınıyorsunuz ama hala dokunmatik ekranlar adam akıllı bir oyun kumandasının tadını vermiyor he oyun kumandası bağlanabiliyor çoğu modele belki ama bu seferde taşınabilirlik problemleri baş gösteriyor. 10'' tablet veya 7-8 her ne ise, birde yarısı kadar oyun kumandası.
Bir kaç kişi yazmış, klavye ve fare olmadan üretkenlikleri sıfıra yakın ne yazık ki cihazların. Melezler bence tabletlere göre daha çok iş görecek ve tutacak.
Kısacası adam; ''biz yaptık da satılmadı o zaman tabletler 5 yılda ölecek'' mantığıyla söylememiştir bunu. Hacı milyar dolarlık şirket senin engin zekanın ürettiğini onlarda elbette üretiyordur. Bak sen buradasın klavyenin başında veriyorsun ayarı. Adam hiç bir zaman yönetemeyeceğin bir şirkete yönetici olmuş hala akıl yoksunu eleştiriyorsun. Neden yok olmaz? Onu yaz bide öğrenelim feyz alalım. Kalkıp ergen erge yok bb kapanacak yok bilmem ne olacan... Nedir bu ya? Her sene istikrarlı bir biçimde formun kalitesi düşüyor sayenizde.
Velhasıl; Netbook'larda ilk çıktıklarında sürekli ivmelenerek satışlarını arttırdı ve sonunda neredeyse yok oldular. Yanılmıyorsam 7 sene içinde barut gibi yandı parladı ve yok oluyorlar...
Akıllı TV'lerle dahi bir çok uygulama hatta internet gezginiyle tabletlerde yaptığınız işlerin bir bölümünü yapabiliyorsunuz.
Bill Gates Xp Tablet sürümünü tanıttı gelecek 10-20 yılda tablet kullanılacak dediği zaman millet neresiyle güleceğini şaşırdı. Çünkü dönemin insanı teknoloji fakiriydi durumu kavrayamadı. steve jobs ise çıktı pazarladı sattı. O bile ana fikir olarak gazete dergiyi hedef alarak bu işi pazarladı. Tablete olduğundan fazla anlamı kim yükledi sizce? Elektronik kağıt denilen zımbırtı bir çıksın bakın o tabletler ne işinize yarayacak o zaman göreceksiniz.. Ancak akıllı telefonların çağı uzun sürecek, daha bir çok teknolojiyi mezara gönderecek ve en son o mezara kendisi girecek.
Belki tam 5 yıl olmaz ama 5-10 yıl içinde tablet mezara kesinlikle gidecektir. Melezler hayatımızda olacaktır. Melez bilgisayarlar/telefonlar uzun süre bizimle olacaktır.
Bana giydirme çabası içinde bulunmadan eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. Yaş itibari ile bir çoğunuzdan büyük olduğum için saygısızca yazmamanızı önemle rica ederim.
Sabredip okuduğunuz için teşekkür ederim.
Sizin yorumunuzla 2 oldu. Demek ki az da olsa hala aklı başında adamlar takılıyor foruma.. Nasip olur da yaşarsak 5 sene sonra görürüz. [Adam iyimser yaklaşmış, ben bu kadar bile sürmez diyorum.]
Tablet yapmayı beceremedikleri için bahane uyduruyorlar. Güya ileri görüşlü işte
Tek aykırı yorum sizin. Tebrikler..
“Bana kalırsa beş yıl sonra bir tablet bilgisayar sahibi olmak anlam taşımayacak... İş alanınızda büyük ekran olmasını bekleyebilirsiniz ama tablet gibi bir cihaz kullanılacağını sanmam. Tabletler iyi bir iş modeli değil"
adam zaten iş dünyası için konuşuyor,
ama habere bak,pöhhh
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1029 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, blackberry 10 ve blackberry