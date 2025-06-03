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    iPhone 17 Pro serisinde daha büyük bir ahize yuvası yer alacak

    iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde Apple tasarım değişikliğine giderek ahize yuvasını biraz daha uzatmaya karar verdi. Böylece ses konusunda avantaj elde edildi.

    iPhone 17 Pro Tam Boyutta Gör
    Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Dış tasarım anlamında artık soru işaretlerinin kalmadığı iPhone 17 serisinin Pro tarafında önemli bir değişiklik olacak. 

    iPhone 17 Pro serisinde önemli değişiklik

    Gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max telefon modellerinde ahize tasarımının önceki nesillere göre biraz daha uzun olacağı belirtiliyor. Böylece telefon görüşmelerinde daha berrak bir ses sunulacak.

    Diğer bir avantaj ise hoparlör tarafında yaşanıyor. Apple normalde üst ve alt kısımlarda hoparlör modüllerine yer veriyor. Daha uzun bir ahize tasarımı üst hoparlörde daha yüksek ses seviyesine ulaşılmasını sağlayacak. 

    Burada bazı soru işaretleri var zira iPhone 17 serisinde Metalens teknolojisi ile Dinamik Ada tasarımı küçülüyor. Bu bakımdan daha uzun ahize tasarımının neden sadece Pro modellerine sunulacağı merak konusu. Apple’ın Pro serisini daha iyi ses kalitesi ile standart seriden ayrıştırabileceği tahmin ediliyor. 
     

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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