iPhone 17 Pro serisinde daha büyük bir ahize yuvası yer alacak

iPhone 17 Pro serisinde önemli değişiklik
Gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max telefon modellerinde ahize tasarımının önceki nesillere göre biraz daha uzun olacağı belirtiliyor. Böylece telefon görüşmelerinde daha berrak bir ses sunulacak.
Diğer bir avantaj ise hoparlör tarafında yaşanıyor. Apple normalde üst ve alt kısımlarda hoparlör modüllerine yer veriyor. Daha uzun bir ahize tasarımı üst hoparlörde daha yüksek ses seviyesine ulaşılmasını sağlayacak.
Burada bazı soru işaretleri var zira iPhone 17 serisinde Metalens teknolojisi ile Dinamik Ada tasarımı küçülüyor. Bu bakımdan daha uzun ahize tasarımının neden sadece Pro modellerine sunulacağı merak konusu. Apple’ın Pro serisini daha iyi ses kalitesi ile standart seriden ayrıştırabileceği tahmin ediliyor.
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