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BlackBerry Priv inceleme videosu "Android, BlackBerry'i kurtarabilecek mi?"

3 yıl
79,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kötü bir dönemden geçen BlackBerry, kurtuluşu Android işletim sisteminde buldu ve ilk telefonunu kullanıma sundu. BlackBerry Priv klavyesi, kavisli ekranı ve diğer özellikleriyle üst seviye bir cihaz.
iPhone ve Android henüz bu kadar yaygınlaşmamışken o vardı piyasada, 7'den 70'e ilgi odağıydı ve Whatsapp daha fikir aşamasındayken, BBM uygulamasıyla gençleri yakalamayı başarmıştı. Dili geçmiş zaman kullandığıma bakmayın, bu dediklerim 20 yıl değil 5 sene önce yaşadığımız gerçeklerdi. Sonrasındaysa olanlar belli, yanlış politikalar ve günün beklentilerinden uzak cihazlar BlackBerry için adeta sonun başlangıcı oldu. Peki ama şimdi neler değişmiş olabilir, kavisli ekran-üst seviye-işlemci ve kızaklı tuş takımıyla BlackBerry gerçekten küllerinden doğabilir mi ? Herkese merhaba arkadşalar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda BlackBerry'nin yeni amiral gemi telefonu Priv'i inceliyoruz.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
5.4-inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde kavisli ekrana sahip olan Priv, Qualcomm'un Snapdragon 808 işlemcisinden gücünü alıyor. 3GB RAM'e sahip olan ve 32GB depolama kapasitesi sunan telefon, microSD kart desteği ile hafıza arttırımına olanak tanıyor. 18MP çözünürlüğünde faz algılamalı netleme yapabilen ve ayrıca Schenider lens sistemine ek olarak optik görüntü sabitleme özelliği sunan ana kameraya, 2MP çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Kategori 9 modem ve 802.11ac gibi özelliklerle donatılan telefon, 3410 mah kapasiteli pil kullanıyor ve Android 5.1.1 işletim sistemiyle geliyor.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
BlackBerry Priv'in hem en güçlü hem de en zayıf yanı tasarımı. Plastik gövdeye sahip olan telefon, kötü bir hissiyat izlenimi vermese de, böylesi bir geri dönüş telefonu için beklentimin çok daha yüksek olduğunu paylaşmam gerekiyor. 9.4mm kalınlığı ve 192 gram ağırlığı ile mobilitesi en yüksek telefonlardan biri olmasa da, gereksiz ayrıntılarla ağırlığı şişirilen kimi telefonları dikkate aldığımızda fiziksel klavye uğruna bu ağırlığı görmezden gelinebilir, özellikle bunu ihtiyaç olarak gören kullanıcılar tarafından. Zaten muhtemeldir ki bundan dolayı şase de ağırlık daha fazla artmasın diye hem mukavemeti hem de hissiyatı daha yüksek bir materyal tercih edilmemiş.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
Klavyesi kapalıyken çift taraftan kavisli ekranın yarattığı konforlu tutuş ile birlikte rahatça kullanılabilen telefon, klavye açıldığında ise bir deve dönüşüyor ve bir miktar denge sorunu yaşıyor gibi. Belki ağırlık dağılımı biraz daha iyi ayarlanabilirdi. Kızak mekanizması ise rijit bir yapıda dayanıklı olduğunu hissettiriyor ancak bu konuda karışık düşüncelere sahibim belki mekanizma bir miktar daha fazla kaygan olabilirdi gibi.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
Güç butonunun solda, diğer fiziksel kontrol butonları ise sağ tarafa konumlandırılırken, USB portu ve kulaklık girişininse alta konumlandırıldığı telefon yekpare bir yapıda olduğu için arka SIM ve SD kart slotları Lumia serisi bazı telefonlardan alışık olduğumuz şekilde üst tarafa yerleştirilmiş. Son dönemin tasarım akımlarından biri olan aynı ray üzerinde SIM ve SD kart kullanımından farklı olarak BlackBerry ikisini ayrı ayrı konumlandırmayı uygun görmüş. Belki çok pratik değil ama SD kart takıcam diye SIM kartı çıkarmamış olursunuz en azından.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
Telefonun arka kısmıysa bazı üreticiler için "nasıl arka bölüm sade tutulur" dersine giriş niteliğinde. Son derece güzel görünen bu bölümde problem yaratan tek unsur dışa çıkıntı yapan kamera oluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi telefon, klavyesi açık olmadığı sürece daha konforlu bir kullanım ve ucundan da olsa kimi kullanıcılar için tek ele yakın bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Ön tarafta çerçevelerin görece ya da en azından bazı diğer üreticiler göre ince tutulmuş olması da görselliği kuvvetlendiren bir detay.
Gelelim telefonun klavyesine, eğer daha önce BlackBerry telefon kullandıysanız bu telefonu seveceksiniz çünkü geleneksel BlackBerry klavyesi devam ediyor ama ilk defa kullanacaksanız işte orada biraz zamana ihtiyacınız var zira hem küçük hem de fazlasıyla bitişik olan tuşlara alışmak sanıldığı kadar kolay değil ne yazık ki. Klavyenin güzel olan tarafıysa dokunmatik yüzey gibi yani bir nevi touchpad gibi kullanılabilmesi. Parmağınızı tuşlar üzerinde kaydırarak menüler ya da fotoğraflar arasında geçiş yapablir veya bazı diğer özelliklerden istifade edebilirsiniz. 
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
Gelelim ekran kalitesine. Çift taraftan kavisli 5.4-inç ekran kesinlikle çok havalıl görünüyor. Super AMOLED panel kullanılan ekranın piksel alt dizilimi Samsung telefonlarda olduğu gibi RGB değil PenTile formunda. Pratik kullanımda ikisi arasındakii farkı anlamak mümkün olmasa da, gönlümden geçen RGB piksel dizilimiydi. AMOLED panelin karakterisitk bütün özelliklerini sunan ekran, özellikle yeniden üretimi ve ana renklerin oluşturulmasında çok başarılı, Ayrıca görüş açıları da hiç fena değil lakin diğer taraftan ekran parlaklığı bir miktar düşük geldi bana. Hemen her telefonu incelemiş birisi olarak teknik kıyaslama yapabiliyorum ama gerçek dünya koşullarında konuşmak gerekirse, bu ekran telefonu alacak kişiyi büyük oranda memnun ve mutlu eder. İnç başına 500 pikselden fazlasını sunan ekranın detay seviyesi son derece iyi.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 

Söz konusu performans olduğunda, BlackBerry Priv oldukça tanıdık geliyor. Snapdragon 808 işlemcisi ve 3GB RAM ile LG G4'ün aynısını sunuyor. Telefonun genel uygulama akıcılığı, tepkiselliği ve yazılım seviyesinde diğer performans figürleri hiç fena değil. Kısa süre içerisinde yapabildiğim bazı test sonuçlarını ekranlarda görmektesiniz. BlackBerry Priv sentetik testlerde fena işler yapmıyor ancak biraz daha fazla yazılım optimizasyonuna ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Oyun konusundaysa aynı ekran çözünürlüğünü de dikkate alırsanız LG G4 ile üç aşağı beş yukarı aynı deneyimi yaşadığımı söyleyebilirim. Snapdragon 808 dünyayı kurtaracak kadar güçlü bir işlemci olmasa da Adreno 418 ile birlikte kullanıcısını yarı yolda da pek bırakmıyor. Ancak gelin görün ki Adreno 418 bu cihazların hak ettiği grafik işlemcisi değil ne yazık ki.
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
BlackBerry Priv'in kamerası teknik olarak oldukça güçlü görünüyor. 16MP çözünürlüğündeki kamera sistemi netleymi faz algılamayla makul hızda yaparken, optik görüntü sistemine ek olarak yüksek kaliteli lensler BlackBerry Priv'in elini güçlendiriyor. Bu donanımın pratikteki yansıması da hiç fena değil. Çektiğim fotoğraf ve videoların kalitesinden memnun kaldım diyebilirim. Yalnız BlackBerry Priv için bazı başka sorunlar söz konusu. Kamera arayüzü sade yapısıyla kullanım rahatlığı sağlarne ne yazık ki alt menü sistemleri yeteri kadar ince ayar imkanı tanımıyor. Ayrıca kamerayla çekilen görüntünün oluşma ve galeri içerisinde izlenmeye hazır hale gelmesi de bir miktar yavaş. Bir sonraki büyük yazılım güncellemesinde BlackBerry'nin bu konulara mutlaka el atması gerektiğini düşünüyorum. 
BlackBerry Priv inceleme videosu
 

BlackBerry Priv, Android 5.1.1 işletim sistemiyle geliyor.  Standart Android'e çok yakın olan arayüz, BlackBerry'e has bazı ufak dokunuş ve ekstra yazılımlarla geliyor. İşletim sistemi kararlılığı ve genel yazılım performansı son derece iyi. İnternet tarayıcısı da ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Multitaskin ekranı ve bildirim çubuğunun bir miktar özelleştirildiği telefonda en kullanışlı özelliklerden biri BlackBerry Hub uygulaması. Farklı hesaplardaki tüm mesajları, güncellemeleri ve diğer gelişmeleri tek bir uygulama altında takip edebiliyorsunuz. Çok fazla kullanıcısı var mı artık emin değilim ancak BBM uygulaması da bir mesajlaşma seçeneği olarak yerini koruyor. Push Notification için standart olarak 15 dakikalık zaman dilimlerinde güncelleme çeken telefon,  BlackBerry'e özgü paket ve güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle kurumsal kullanıcılar için bunlar önemli özellikler. Yine takvim uygulamasında yapılan özelleştirmeler de özellikle kurumsal hayatı kolaylaştıracak bazı avantajlar sunuyor. 
BlackBerry Priv inceleme videosu
 
İlk defa Android işletim sistemli cihaz üreten BlackBerry, yazılım konusunu büyük oranda halletmiş ancak az önce ifade ettiğim bazı eksikleri var, umarım bunlar Android 6.0 güncellemesiyle birlikte çözülmüş olur. BlackBerry Priv 3410 mAh kapsiteli pille geliyor. Cİhazı mümkün olduğu kadar zorlayarak pil tüketim profilini çıkarmaya çalıştım. Akıllı telefon dünyasının mevcut resmi çerçevesinde büyük diyebileceğim pili ile Priv kullanıma bağlı olarka değişmekle birlikte kimi kullanıcılar için 2 güne yakın pil süresini sağlacayacaktır.

Toparlıycak olursam eğer, BlackBerry Priv nevi şahsına münhasır bir telefon. BlackBerry'nin yaptığı doğru hamleler olduğu gibi bir takım yanlışlar da yok değil. İşte bundan doayı ki Priv kullanımım boyunca bende karışık duygulara neden oldu. En önemlisiyse, klavye gibi bazı avantajları olsa da 700 doları civarı fiyatlandırma ile ne yazık ki  işi hiç kolay değil. Keşke fiyatlandırma da biraz daha agresif olabilseymiş BlackBerry. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Videomuzun sonuna gelirken, şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. 


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mkyb 3 yıl en beğenilen
Kızağı açınca fırıncı küreği gibi oluyor.

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tuilde 3 yıl
Batmak icin cirpinan ender şirketlerden
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kılıç-61 3 yıl
Anlamadigim sey o fuarda telefondan cok yeni ultra hd ve oled tv ler tanitildi bunlari incelemek yerine illa tefon diye zorlamanin geregi nedir ben daha cok o tv leri merak ediyorum
Anlamadigim sey o fuarda telefondan cok yeni ultra hd ve oled tv ler tanitildi bunlari incelemek yerine illa tefon diye zorlamanin geregi nedir ben daha cok o t...
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FlightMode 2 yıl
kullanan varsa bana ulaşabilirmi? almayı düşünüyorum da
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Esat1993can 3 yıl
Cihazı elinize alırsanız içiniz düşer ama samsung almaya devam edersiniz sonra birtakım bahanelerle konuşursunuz. Telefon passport dan sadece 50 dolar yukarı fiyatta çıktı. Ucuz değil ama çok abarttınız fiyatı. 3500 tl diye bir fiyat dışardan toplu getiren fırsatçı esnafların koyduğu bir fiyat. Telefon resmi olarak satılmıyor TR de satılsa Maximum 2700 çekerdi şuan da bu 2000 olurdu. BlackBerry alıyorsan yada iphone alıyorsan aynı şartlardakı kore yada çin malı telefonlardan daha fazla para ödersin. Bunu bilmiyor gibi davranmayın konuyu meskul etmeyin. Ne kadar donanım meraklısı oldunuz eline alıp görmeden tecrübe etmeden bazı şeyleri anlamazsın siz gidin lg g4 alın. Sizlere anlatılamaz bunlar siz inceleme yapan editör ve bir takım görüşlerin toplumun yönlendirdiği koyunlar pozisyonunda konuşuyorsunuz. Sürekli her konuya aynı şeyi yazıp kabak tadı vermeyin. Kişisel olarak iphone cihazları kullanışsız ve yetersiz buluyorum fakat alana birşey diyemem abd menşeli bir markadan bahsediyoruz. BlackBerry yide böyle düşüncen
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Curb 3 yıl
Çöp
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Robot Doktoru 3 yıl
"Super AMOLED panel kullanılan ekranın piksel alt dizilimi Samsung telefonlarda olduğu gibi RGB değil PenTile formunda. Pratik kullanımda ikisi arasındakii farkı anlamak mümkün olmasa da, gönlümden geçen RGB piksel dizilimiydi."
RGB ile PenTile arasında kullanışsal fark yoksa senin dediğini yapmasının ne anlamı var? iyiki de sana sormamış.
Sanırım size para veriyolar ki piyasa genişlemesin tekelleşsin diye. bu bütün telefon kullanıcılarının aleyhine olur. Microsoft gibi az gelişmiş rütüşlenmiş ürünlere haddi olmayan para vermek mi istiyorusunuz?
Söyleyin Samsung galaxy serisisnin hangisinde özel kamera lensi kullanıyor? bu cihaz kamera konusunda iphone ile kafa kafaya
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toress86 3 yıl
Blackberry baticak cidden bu gidisle daha da kötü olucaklar yil olmus 2015 hala 5.5 inc kizaklik klavyeli telefon satiyorlar fiyat 3.500 gram haketmez parasini

Blackbery beklentim bizim soylesimizle pasaport modelinin android sürümü metal kasali olsun degilse degil galiba o zaman 2000 bandina gelebilir belki
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ilksenhan 3 yıl
fiyatı yüksek evet ama bu kadar şık bir telefon yok gayet kullanışlı zarif performanslı hiç ısınma problemi yaşmadım 3 haftadır kullanıyorum tek sıkıntı aksesuar yönündeki eksikleri onun haricinde süper bir cihaz ben yurt dışından normal bir fiyata aldım lumia 1520'den sonra ekranbuyukluğu olarak da cok fark yaratmadı çerçevesi kalvyesi derken gozumu doyurdu kamerası'da harika sadece çek hiç bir şeyle uğraşmaya gerek yok süper net güzel görüntü anında elinde.....
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autoshow 3 yıl
Düzgün bir yazılımın var. Bu kadar ıvır zıvır'a kafa yoracağına bi 100 tane adam toplayıp, uygulamaları geliştirse 10 numara 5 yıldız olur ama hala çözümü başka yerlerde arıyor Blackberry. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Kim o parayı verir sana Blackberry TR'de? Kameran bişeye benzemez, O kadar ekranı kullanan klavyeyi ne yapsın.
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6.cadde 3 yıl
O fiyati ile hicbirset kurtaramaz o cihazi. Alan olur ama dunya capinda makul bir satis rakamina ulasilamaz.
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dermeister01 3 yıl
gerçek klavyeyi herzaman sevmişimdir ama telefon daha kompakt olmalı ve klavye yandan çıkmalıydı
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EnemyDestroyeD 3 yıl
son zamanları artık

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meta80 3 yıl
youtube.com/...
cihaz iyi.
fiyat çooooook pahalı bence...
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