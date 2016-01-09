BlackBerry Priv inceleme videosu "Android, BlackBerry'i kurtarabilecek mi?"

Kötü bir dönemden geçen BlackBerry, kurtuluşu Android işletim sisteminde buldu ve ilk telefonunu kullanıma sundu. BlackBerry Priv klavyesi, kavisli ekranı ve diğer özellikleriyle üst seviye bir cihaz.

iPhone ve Android henüz bu kadar yaygınlaşmamışken o vardı piyasada, 7'den 70'e ilgi odağıydı ve Whatsapp daha fikir aşamasındayken, BBM uygulamasıyla gençleri yakalamayı başarmıştı. Dili geçmiş zaman kullandığıma bakmayın, bu dediklerim 20 yıl değil 5 sene önce yaşadığımız gerçeklerdi. Sonrasındaysa olanlar belli, yanlış politikalar ve günün beklentilerinden uzak cihazlar BlackBerry için adeta sonun başlangıcı oldu. Peki ama şimdi neler değişmiş olabilir, kavisli ekran-üst seviye-işlemci ve kızaklı tuş takımıyla BlackBerry gerçekten küllerinden doğabilir mi ? Herkese merhaba arkadşalar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda BlackBerry'nin yeni amiral gemi telefonu Priv'i inceliyoruz.

5.4-inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde kavisli ekrana sahip olan Priv, Qualcomm'un Snapdragon 808 işlemcisinden gücünü alıyor. 3GB RAM'e sahip olan ve 32GB depolama kapasitesi sunan telefon, microSD kart desteği ile hafıza arttırımına olanak tanıyor. 18MP çözünürlüğünde faz algılamalı netleme yapabilen ve ayrıca Schenider lens sistemine ek olarak optik görüntü sabitleme özelliği sunan ana kameraya, 2MP çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Kategori 9 modem ve 802.11ac gibi özelliklerle donatılan telefon, 3410 mah kapasiteli pil kullanıyor ve Android 5.1.1 işletim sistemiyle geliyor.

BlackBerry Priv'in hem en güçlü hem de en zayıf yanı tasarımı. Plastik gövdeye sahip olan telefon, kötü bir hissiyat izlenimi vermese de, böylesi bir geri dönüş telefonu için beklentimin çok daha yüksek olduğunu paylaşmam gerekiyor. 9.4mm kalınlığı ve 192 gram ağırlığı ile mobilitesi en yüksek telefonlardan biri olmasa da, gereksiz ayrıntılarla ağırlığı şişirilen kimi telefonları dikkate aldığımızda fiziksel klavye uğruna bu ağırlığı görmezden gelinebilir, özellikle bunu ihtiyaç olarak gören kullanıcılar tarafından. Zaten muhtemeldir ki bundan dolayı şase de ağırlık daha fazla artmasın diye hem mukavemeti hem de hissiyatı daha yüksek bir materyal tercih edilmemiş.

Klavyesi kapalıyken çift taraftan kavisli ekranın yarattığı konforlu tutuş ile birlikte rahatça kullanılabilen telefon, klavye açıldığında ise bir deve dönüşüyor ve bir miktar denge sorunu yaşıyor gibi. Belki ağırlık dağılımı biraz daha iyi ayarlanabilirdi. Kızak mekanizması ise rijit bir yapıda dayanıklı olduğunu hissettiriyor ancak bu konuda karışık düşüncelere sahibim belki mekanizma bir miktar daha fazla kaygan olabilirdi gibi.

Güç butonunun solda, diğer fiziksel kontrol butonları ise sağ tarafa konumlandırılırken, USB portu ve kulaklık girişininse alta konumlandırıldığı telefon yekpare bir yapıda olduğu için arka SIM ve SD kart slotları Lumia serisi bazı telefonlardan alışık olduğumuz şekilde üst tarafa yerleştirilmiş. Son dönemin tasarım akımlarından biri olan aynı ray üzerinde SIM ve SD kart kullanımından farklı olarak BlackBerry ikisini ayrı ayrı konumlandırmayı uygun görmüş. Belki çok pratik değil ama SD kart takıcam diye SIM kartı çıkarmamış olursunuz en azından.

Telefonun arka kısmıysa bazı üreticiler için "nasıl arka bölüm sade tutulur" dersine giriş niteliğinde. Son derece güzel görünen bu bölümde problem yaratan tek unsur dışa çıkıntı yapan kamera oluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi telefon, klavyesi açık olmadığı sürece daha konforlu bir kullanım ve ucundan da olsa kimi kullanıcılar için tek ele yakın bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Ön tarafta çerçevelerin görece ya da en azından bazı diğer üreticiler göre ince tutulmuş olması da görselliği kuvvetlendiren bir detay.

Gelelim telefonun klavyesine, eğer daha önce BlackBerry telefon kullandıysanız bu telefonu seveceksiniz çünkü geleneksel BlackBerry klavyesi devam ediyor ama ilk defa kullanacaksanız işte orada biraz zamana ihtiyacınız var zira hem küçük hem de fazlasıyla bitişik olan tuşlara alışmak sanıldığı kadar kolay değil ne yazık ki. Klavyenin güzel olan tarafıysa dokunmatik yüzey gibi yani bir nevi touchpad gibi kullanılabilmesi. Parmağınızı tuşlar üzerinde kaydırarak menüler ya da fotoğraflar arasında geçiş yapablir veya bazı diğer özelliklerden istifade edebilirsiniz.

Gelelim ekran kalitesine. Çift taraftan kavisli 5.4-inç ekran kesinlikle çok havalıl görünüyor. Super AMOLED panel kullanılan ekranın piksel alt dizilimi Samsung telefonlarda olduğu gibi RGB değil PenTile formunda. Pratik kullanımda ikisi arasındakii farkı anlamak mümkün olmasa da, gönlümden geçen RGB piksel dizilimiydi. AMOLED panelin karakterisitk bütün özelliklerini sunan ekran, özellikle yeniden üretimi ve ana renklerin oluşturulmasında çok başarılı, Ayrıca görüş açıları da hiç fena değil lakin diğer taraftan ekran parlaklığı bir miktar düşük geldi bana. Hemen her telefonu incelemiş birisi olarak teknik kıyaslama yapabiliyorum ama gerçek dünya koşullarında konuşmak gerekirse, bu ekran telefonu alacak kişiyi büyük oranda memnun ve mutlu eder. İnç başına 500 pikselden fazlasını sunan ekranın detay seviyesi son derece iyi.





Söz konusu performans olduğunda, BlackBerry Priv oldukça tanıdık geliyor. Snapdragon 808 işlemcisi ve 3GB RAM ile LG G4'ün aynısını sunuyor. Telefonun genel uygulama akıcılığı, tepkiselliği ve yazılım seviyesinde diğer performans figürleri hiç fena değil. Kısa süre içerisinde yapabildiğim bazı test sonuçlarını ekranlarda görmektesiniz. BlackBerry Priv sentetik testlerde fena işler yapmıyor ancak biraz daha fazla yazılım optimizasyonuna ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Oyun konusundaysa aynı ekran çözünürlüğünü de dikkate alırsanız LG G4 ile üç aşağı beş yukarı aynı deneyimi yaşadığımı söyleyebilirim. Snapdragon 808 dünyayı kurtaracak kadar güçlü bir işlemci olmasa da Adreno 418 ile birlikte kullanıcısını yarı yolda da pek bırakmıyor. Ancak gelin görün ki Adreno 418 bu cihazların hak ettiği grafik işlemcisi değil ne yazık ki.

BlackBerry Priv'in kamerası teknik olarak oldukça güçlü görünüyor. 16MP çözünürlüğündeki kamera sistemi netleymi faz algılamayla makul hızda yaparken, optik görüntü sistemine ek olarak yüksek kaliteli lensler BlackBerry Priv'in elini güçlendiriyor. Bu donanımın pratikteki yansıması da hiç fena değil. Çektiğim fotoğraf ve videoların kalitesinden memnun kaldım diyebilirim. Yalnız BlackBerry Priv için bazı başka sorunlar söz konusu. Kamera arayüzü sade yapısıyla kullanım rahatlığı sağlarne ne yazık ki alt menü sistemleri yeteri kadar ince ayar imkanı tanımıyor. Ayrıca kamerayla çekilen görüntünün oluşma ve galeri içerisinde izlenmeye hazır hale gelmesi de bir miktar yavaş. Bir sonraki büyük yazılım güncellemesinde BlackBerry'nin bu konulara mutlaka el atması gerektiğini düşünüyorum.





BlackBerry Priv, Android 5.1.1 işletim sistemiyle geliyor. Standart Android'e çok yakın olan arayüz, BlackBerry'e has bazı ufak dokunuş ve ekstra yazılımlarla geliyor. İşletim sistemi kararlılığı ve genel yazılım performansı son derece iyi. İnternet tarayıcısı da ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Multitaskin ekranı ve bildirim çubuğunun bir miktar özelleştirildiği telefonda en kullanışlı özelliklerden biri BlackBerry Hub uygulaması. Farklı hesaplardaki tüm mesajları, güncellemeleri ve diğer gelişmeleri tek bir uygulama altında takip edebiliyorsunuz. Çok fazla kullanıcısı var mı artık emin değilim ancak BBM uygulaması da bir mesajlaşma seçeneği olarak yerini koruyor. Push Notification için standart olarak 15 dakikalık zaman dilimlerinde güncelleme çeken telefon, BlackBerry'e özgü paket ve güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle kurumsal kullanıcılar için bunlar önemli özellikler. Yine takvim uygulamasında yapılan özelleştirmeler de özellikle kurumsal hayatı kolaylaştıracak bazı avantajlar sunuyor.

İlk defa Android işletim sistemli cihaz üreten BlackBerry, yazılım konusunu büyük oranda halletmiş ancak az önce ifade ettiğim bazı eksikleri var, umarım bunlar Android 6.0 güncellemesiyle birlikte çözülmüş olur. BlackBerry Priv 3410 mAh kapsiteli pille geliyor. Cİhazı mümkün olduğu kadar zorlayarak pil tüketim profilini çıkarmaya çalıştım. Akıllı telefon dünyasının mevcut resmi çerçevesinde büyük diyebileceğim pili ile Priv kullanıma bağlı olarka değişmekle birlikte kimi kullanıcılar için 2 güne yakın pil süresini sağlacayacaktır.





Toparlıycak olursam eğer, BlackBerry Priv nevi şahsına münhasır bir telefon. BlackBerry'nin yaptığı doğru hamleler olduğu gibi bir takım yanlışlar da yok değil. İşte bundan doayı ki Priv kullanımım boyunca bende karışık duygulara neden oldu. En önemlisiyse, klavye gibi bazı avantajları olsa da 700 doları civarı fiyatlandırma ile ne yazık ki işi hiç kolay değil. Keşke fiyatlandırma da biraz daha agresif olabilseymiş BlackBerry. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Videomuzun sonuna gelirken, şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.



