BlackBerry, akıllı telefon sektöründe tam anlamıyla dibi gördü

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte bir zamanlar yüzde 20 olan pazar payını hızlı bir şekilde kaybetmeye başlayan BlackBerry, sektörde zor günler geçirmeye devam ediyor. Daha önce akıllı telefon sektöründen ayrılacağını açıklayan fakat bir türlü sektörden tam anlamıyla çekilmeyen şirket, Gartner tarafından paylaşılan işletim sistemi kullanım verilerine göre 2016'nın son çeyreğinde yüzde 0 pazar payına sahipti.

BlackBerry’nin düşüşü, iOS ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonların sayısının artmasıyla gerçekleşti. İki işletim sisteminin toplam pazar payı yüzde 99.6 oranına yükselerek tüm zamanların en büyük değerine ulaştı.

BlackBerry’nin yüzde 0 pazar payına sahip olması, 3 aylık süreçte BlackBerry’nin işletim sistemini kullanan hiçbir cihazının satılmadığı anlamına gelmiyor. Akıllı telefon üreticisi, 2016’nın son çeyreğinde yaklaşık 208.000 cihaz satışı gerçekleştirdi ve elbette ki bu sayıya BlackBerry tarafından üretilen, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar dahil değil.

Windows Phone da düşüşte

iOS ve Android’in yükselişe geçmesi, BlackBerry’nin yanı sıra Windows Phone’u da kötü yönde etkiledi. Geride bıraktığımız senenin son çeyreğinde yaklaşık olarak yüzde 0.3 pazar payına sahip olan Windows Phone, 2015 senesinin aynı döneminde yüzde 1.1 pazar payına sahipti. Microsoft, bu dönemde yaklaşık 1.090.000 cihaz satmayı başardı. 2015’in son çeyreğinde ise 4.395.000 cihaz satmıştı.

http://www.digitaltrends.com/mobile/blackberry-market-share/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds