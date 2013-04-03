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BlackBerry yeni bir tableti tamamen gözden çıkarmış değil

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry yeni bir tableti tamamen gözden çıkarmış değil

BlackBerry'nin Ocak ayı sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemi ve BB10 yüklü Z10 akıllı telefonu 1 milyon satış barajını geçerek firmanın ümitlerini yeşertti. Ancak firmanın patronu Thorsten Heins'ın BlackBerry 10 tabletine soğuk baktığı bir süredir biliniyordu.

Heins kısa süre önce verdiği yeni bir röportajda, BlackBerry 10 işletim sistemli bir tablet planı sorusuna yeni bir tabletin diğer ekran ortamlarına entegre olması gerektiği cevabını verdi. 

Heins, donanımın tek başına para kazanmak için yeterli olmadığını, önemli olanın tablet etrafında ne tür hizmetler veya katma değerli yazılımlar konumladırılacağı olduğunu dile getirdi. Otoriteler, Heins'in firmanın son çeyrekte elde ettiği 370 000 PlayBook satışı sonrasında fikirlerinde değişim olduğunu düşünüyor. 

PlayBook tablet modeli akıllı telefonlarla yazılım anlamında uyumlu olması yönünde geliştirilmişti. Ancak gerek uygulama eksikliği, gerekse BlackBerry Bridge gibi kritik uygulamaların geç yayınlanması, tablete olan ilgiyi büyük ölçüde baltalamış ve firma zarar etmişti.

BlackBerry 10 işletim sistemi, PlayBook OS gibi QNX yazılımını temel aldığı için tablet BB10 işletim sistemine yıl içerisinde güncellenebilecek. Tablet pazarında önemli rakipleri olan BlackBerry'nin yeni tablet planları ile ne tür hedefleri olduğu merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-thinking-about-a-new-BlackBerry-10-tablet-after-all_id41512 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Tablet kullancağıma samsung galaxy note 2 veya note 3 çıkarsa onu kullanırım.
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