BlackFriday şerefine: 419 dolarlık Mac Bundle, sadece 49 dolar

Büyük alışveriş çılgınlığı, 29 Kasım, Black Friday ya da teknoloji dünyasının ismiyle Cyber Friday'e yaklaşık 1 hafta kala, üretici / satıcıların sunacağı fırsatlar yavaş yavaş netleşiyor.

Mac dünyasının önemli satıcılarından olan Stack Social, Cyber Friday şerefine hazırladığı 11 programlık Mac Program Seti'ni 14 günlüğüne satışa sundu. Normal değeri 419 dolar olan Mac Program Seti'nin satış fiyatı ise sadece 50 dolar.

Pakette yer alan programlar şöyle:

MotionComposer (149 $)

CrazTalk7 Standard (30 $)

Mac Internet Security (50 $, 1 Yıllık)

Data BackUp 3 (49 $)

Pagico (50 $)

iStat Menus 4 (16 $)

Star Wars: Knight of the Old Republic (10 $)

Gemini (10 $)

Numi 2 (20 $)

PopClip (5 $)

Ayrıca bu paketi satın alanlar, 10 dolarlık PhotoBulk'a ücretsiz de sahip olabiliyorlar.