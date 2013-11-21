Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

#BlackFriday şerefine: 419 dolarlık Mac Bundle, sadece 49 dolar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
#BlackFriday şerefine: 419 dolarlık Mac Bundle, sadece 49 dolar
Tam Boyutta Gör

Büyük alışveriş çılgınlığı, 29 Kasım, Black Friday ya da teknoloji dünyasının ismiyle Cyber Friday'e yaklaşık 1 hafta kala, üretici / satıcıların sunacağı fırsatlar yavaş yavaş netleşiyor.

Mac dünyasının önemli satıcılarından olan Stack Social, Cyber Friday şerefine hazırladığı 11 programlık Mac Program Seti'ni 14 günlüğüne satışa sundu. Normal değeri 419 dolar olan Mac Program Seti'nin satış fiyatı ise sadece 50 dolar.

Pakette yer alan programlar şöyle:

  • MotionComposer (149 $)
  • CrazTalk7 Standard (30 $)
  • Mac Internet Security (50 $, 1 Yıllık)
  • Data BackUp 3 (49 $)
  • Pagico (50 $)
  • iStat Menus 4 (16 $)
  • Star Wars: Knight of the Old Republic (10 $)
  • Gemini (10 $)
  • Numi 2 (20 $)
  • PopClip (5 $)

Ayrıca bu paketi satın alanlar, 10 dolarlık PhotoBulk'a ücretsiz de sahip olabiliyorlar.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alp Er Timur 6 yıl en beğenilen
bu ne la flash TV reklam gibi olmuş

419 degil 319 da değil 119 hic değil sadece ve sadece bedava ama kargo bedeli 49 dolar..:-)
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
brk-bjk 6 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl
Ottan boktan şeyler vereceğine 400$ lik iPhone ya da ipad i 49$ a versin de kara cumanın ne kadar şerefli olduğunu anlayalım ..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatov 6 yıl engurlu
engurlu
Ottan boktan şeyler vereceğine 400$ lik iPhone ya da ipad i 49$ a versin de kara cumanın ne kadar şerefli olduğunu anlayalım ..

Sanki bunlari Apple kendisi bu fiyata veriyorda. ipad i o fiyatlarda gormek fanteziden baska bir sey degildir. O fiyata ancak ipad in kabini alirsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 6 yıl
kara cuma


bu bölüm ve 8. bölümü izleyin.feci eğlenmişler o kampanya ile.

ps4 vs Xbox one , game of thrones içerir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 6 yıl
Paket içeriği gerçekten de ancak televizyonlarda bal satan elemanın satacağı cinsten programlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
srsy 6 yıl ulmel
ulaslaslas
kara cuma


bu bölüm ve 8. bölümü izleyin.feci eğlenmişler o kampanya ile.

ps4 vs Xbox one , game of thrones içerir

Millete spoiler verdin ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
Mac diyince mac sandım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 6 yıl en beğenilen
bu ne la flash TV reklam gibi olmuş

419 degil 319 da değil 119 hic değil sadece ve sadece bedava ama kargo bedeli 49 dolar..:-)
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Bavarian 6 yıl Alp Er Timur
21indeyim
bu ne la flash TV reklam gibi olmuş

419 degil 319 da değil 119 hic değil sadece ve sadece bedava ama kargo bedeli 49 dolar..:-)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 simsiyahbembeyaz +181 Spider_hip +181 mustafaaydemirr +140 danger1513 +110 damn2u +97 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1674 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, mac ve
4 etiket daha uygulama haber os x Apple mac os x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ile konuştuk 6 yıl Ve Instagram, Windows Phone'da: İlk izlenimlerimiz 6 yıl Casper Nirvana CSY Yüksek Performanslı Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim