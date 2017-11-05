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Blockchain teknolojisi delillerin toplanması ve doğrulanması için kullanılabilir

Özellikle finans ve taşımacılık sektörlerinde son dönemin revaçta teknolojisi blockchain için Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı'ndan farklı bir kullanım alanı önerisi geldi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Merkezi bir yapıya veya aracılara ihtiyaç duymadan iki taraf arasındaki işlemleri güvenli bir şekilde kayıt altında tutma olanağı sunan blockchain teknolojisi, dosya karmaşasını ortadan kaldırıp zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığı için özellikle finansal kuruluşlar ve uluslararası alanda faaliyet gösteren dev taşımacılık şirketlerinin ilgi duyduğu bir teknoloji. Kripto para birimlerinin de temelinde yatan blockchain teknolojisi için Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise farklı bir kullanım alanı önerisi getirdi.


Mahkemelerde Süreci Hızlandırabilir 

Bakanlıkta, teknik çalışmaların lideri olarak görev üstlenen Alistair Davidson'ın blog yazısı, büyük ölçüde varsayımsal olmakla birlikte, blockchainin Adalet Bakanlığı gibi kamu sektörü birimleri tarafından nasıl kullanılabileceği konusunda dikkat çekici bir örnek sunuyor. Davidson'a göre blockchain teknolojisi hükümetin dijital delilleri tespit etmesi, toplaması ve doğrulaması için kullanılabilir. Davidson bu tip bir sistemin özellikle mahkemelerde oldukça işe yarayacağını düşünüyor. Örneğin savcı tarafından mahkemeye sunulan bir videonun sahte olup olmadığı önceden belirlenirse ve ana deftere(mahkemelerin dijital olarak ulaşabileceği blockchain sunucusu) kaydedilirse dava anında doğrudan bu delilin kullanılıp kullanılamayacağına karar verilebilir.


Davidson ayrıca dijital delillerin kamuya açık bir bulut belleğine yüklenebileceğini ve insanların delillere ve delillere ilişkin açıklamalara ulaşabileceğini de düşünüyor. Böyle bir durumda bütün vatandaşlar delillere erişebilecek ancak deliller üzerinde değişiklik yapma(yeni açıklamalar ekleme gibi) hakkı sadece yetkili makamlarda olacak. Davidson böylece hem şeffaflığın sağlanacağını hem de vatandaşların Adalet Bakanlığı'na olan güveninin artacağına inanıyor. 


Tabi Davidson'ın önerisi henüz teknik bir altyapıdan yoksun, sadece varsayımsal bir öneri. Bu nedenle uygulamaya geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor ancak Davidson bu önerisiyle birlikte kamu kurumlarının da bu yeni teknolojiye bakış açılarını değiştirebilir. 


https://www.coindesk.com/u-k-ministry-of-justice-provides-use-case-for-blockchain/ Yorum Yaz
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