Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor

Konsol dünyasında bilinen bir gerçek var. Üreticiler konsol satışlarından çok fazla gelir elde etmez. Hatta zararına bile satış yapıldığı olmuştur. Konsolların asıl amacı yazılım ekosistemine müşteri çekmektir ve buradan elde edilen gelirle açıklar kapatılır.
Konsol pazarının artık 3 yılda bir yeni ürün döngüsüne doğru evrilmesi, maliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Zaten donanım kazandırmadığı için ortaya çıkan maliyetlerin mali tablolara zarar olarak yansıması kaçınılmaz. Bu noktada yazılım ekosisteminde gelir modellerini arttırmak büyük önem taşıyor. Sony bunu başarmış durumda.
Sony oyun bölümü ne kadar kazanıyor?
Sony’nin üçüncü çeyrek mali raporlarında da yazılım ekosisteminin büyük artış yaşadığı görülüyor. Oyun bölümü toplamda 4 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bunun bir milyar doları donanım satışların ait. Donanım bölümü yıl bazında yüzde 29 artış kaydetti.Ayrıca Bkz. "Razer’ın patronu milyarder olmak üzere"
Yazılım bölümü ise 3 milyar dolara dayandı. Yıl bazında yüzde 62 artış kaydeden yazılım satışları, donanım satışlarından da yüzde 52 daha fazla gelir getirdi. Bunların içerisinde PS Plus, abonelikler, oyun içi satışlar, DLC paketleri gibi pek çok şey giriyor.
Sony yaptığı açıklamada, elde edilen yazılım gelirleri sayesinde konsol döngülerinin risklerinin en aza indirildiğini belirtti. Gelir modeli anlamında firma artık kullanıcı sayısı odaklı bir stratejiyi benimsediğini ifade ediyor. Aylık ortalama kullanıcılar, PS Plus abonelerinin sayısı, konsolda geçirilen zaman öne çıkmış durumda.
Diğer taraftan oyun içi satın alımların da sürekli büyüme kaydettiğine dikkat çekiliyor. Sony önümüzdeki dönemde oyun içi satın alım modeline de ağırlık vereceğini dile getiriyor.
https://www.tweaktown.com/news/59701/sony-microtransactions-mitigate-console-cycle-risk/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şunda 3. partide özellikle AAA oyun geliştiren şirketler sıkıntıda önümüzdeki 5 sene içinde bu sektörde değişiklikler yaşanacak sony konsolunu sağlama almak için nintendo gibi kısa süreler içinde bol bol yüksek kaliteli oyunlar çıkarmak zorunda.
yani bir adet ps4 un uretim maliyeti 299 euro yu karsilamiyor mu?
ulan maliyeti 60 dolar olan mali 299 euroya satinca nesini karsilayamiyorsunuz anlamiyorum.
sizin bilmediğiniz bu üretmek için apu bellekler power supply anakart blu-ray hdd diğer bileşenleri çoğunu dışarıdan alıyor amd bu yongayı bedava vermiyor prestij işidir konsol tabi bunun reklamı pazarlaması mühendislik tasarım vs işin içine girdiğinde konsol satışında kar düşük ama makinayı alan adam seve seve oyun alıyor tabi psn plus gibi servisler de var bu işte para getiriyor
şimdi teknik olarak konuşursak rx 580 232 mm2 die size sahip yonga 300-350 usd gibi iteleniyor aynı üretim maliyetine sahip yongalı sistem daha ucuza satılıyor ve sistem tek başına kart değil
mesala ben konsolu xbox one s aldım 500 gb fifa 17 ile 1 yıl önce 239 euroya amazondan bizim ülkede vergiler aracı karlı yüksek
O konsolü geliştirecek mühendisler asgari ücrete çalışacak 5-10 kişi değil.
Sadece üretim maliyeti yokki. Pazarlaması, tedariği, dağıtımı bir sürü gider kalemi de var. Bunları da düşünce edilen kâr düşük kalıyorsa adamlar da haklı.
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