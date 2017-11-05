Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor

Konsol dünyasında bilinen bir gerçek var. Üreticiler konsol satışlarından çok fazla gelir elde etmez. Hatta zararına bile satış yapıldığı olmuştur. Konsolların asıl amacı yazılım ekosistemine müşteri çekmektir ve buradan elde edilen gelirle açıklar kapatılır.

Konsol pazarının artık 3 yılda bir yeni ürün döngüsüne doğru evrilmesi, maliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Zaten donanım kazandırmadığı için ortaya çıkan maliyetlerin mali tablolara zarar olarak yansıması kaçınılmaz. Bu noktada yazılım ekosisteminde gelir modellerini arttırmak büyük önem taşıyor. Sony bunu başarmış durumda.

Sony oyun bölümü ne kadar kazanıyor?

Sony’nin üçüncü çeyrek mali raporlarında da yazılım ekosisteminin büyük artış yaşadığı görülüyor. Oyun bölümü toplamda 4 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bunun bir milyar doları donanım satışların ait. Donanım bölümü yıl bazında yüzde 29 artış kaydetti.

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Yazılım bölümü ise 3 milyar dolara dayandı. Yıl bazında yüzde 62 artış kaydeden yazılım satışları, donanım satışlarından da yüzde 52 daha fazla gelir getirdi. Bunların içerisinde PS Plus, abonelikler, oyun içi satışlar, DLC paketleri gibi pek çok şey giriyor.

Sony yaptığı açıklamada, elde edilen yazılım gelirleri sayesinde konsol döngülerinin risklerinin en aza indirildiğini belirtti. Gelir modeli anlamında firma artık kullanıcı sayısı odaklı bir stratejiyi benimsediğini ifade ediyor. Aylık ortalama kullanıcılar, PS Plus abonelerinin sayısı, konsolda geçirilen zaman öne çıkmış durumda.

Diğer taraftan oyun içi satın alımların da sürekli büyüme kaydettiğine dikkat çekiliyor. Sony önümüzdeki dönemde oyun içi satın alım modeline de ağırlık vereceğini dile getiriyor.