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Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor

Konsol üretim döngüsü 3 yıla indi ve bunun elbette üreticiler üzerinde büyük maliyetleri olacak. Maliyetleri karşılayabilmenin en önemli yolu ise yazılım satışlarını arttırmak.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol dünyasında bilinen bir gerçek var. Üreticiler konsol satışlarından çok fazla gelir elde etmez. Hatta zararına bile satış yapıldığı olmuştur. Konsolların asıl amacı yazılım ekosistemine müşteri çekmektir ve buradan elde edilen gelirle açıklar kapatılır.

Konsol pazarının artık 3 yılda bir yeni ürün döngüsüne doğru evrilmesi, maliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Zaten donanım kazandırmadığı için ortaya çıkan maliyetlerin mali tablolara zarar olarak yansıması kaçınılmaz. Bu noktada yazılım ekosisteminde gelir modellerini arttırmak büyük önem taşıyor. Sony bunu başarmış durumda. 

Sony oyun bölümü ne kadar kazanıyor?

Sony’nin üçüncü çeyrek mali raporlarında da yazılım ekosisteminin büyük artış yaşadığı görülüyor. Oyun bölümü toplamda 4 milyar dolar civarında gelir elde etti. Bunun bir milyar doları donanım satışların ait. Donanım bölümü yıl bazında yüzde 29 artış kaydetti.

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Yazılım bölümü ise 3 milyar dolara dayandı. Yıl bazında yüzde 62 artış kaydeden yazılım satışları, donanım satışlarından da yüzde 52 daha fazla gelir getirdi. Bunların içerisinde PS Plus, abonelikler, oyun içi satışlar, DLC paketleri gibi pek çok şey giriyor.

Sony yaptığı açıklamada, elde edilen yazılım gelirleri sayesinde konsol döngülerinin risklerinin en aza indirildiğini belirtti. Gelir modeli anlamında firma artık kullanıcı sayısı odaklı bir stratejiyi benimsediğini ifade ediyor. Aylık ortalama kullanıcılar, PS Plus abonelerinin sayısı, konsolda geçirilen zaman öne çıkmış durumda.

Diğer taraftan oyun içi satın alımların da sürekli büyüme kaydettiğine dikkat çekiliyor. Sony önümüzdeki dönemde oyun içi satın alım modeline de ağırlık vereceğini dile getiriyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59701/sony-microtransactions-mitigate-console-cycle-risk/index.html Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen canguler917
Ee yani bu gaz lambasını bedava verip gazını parayla satmak gibi aynı mantık.
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DH Misafiri 1 yıl
konsol mu kaldi pc mi kaldi millet gamehub blut oyun tadini yasiyor tv den cepten pc den her yerden baglaniyor. en yuksek performansta yuzlerce son teknoloji oyunu şak diye acip oynuyor aylik abonelik ucretleri ile uzun zamandir altyapiyi guclendiriyorlardi sony bir iki kafa firmayi da satin aldi bu konuda, sonra ismini degistirdi playstation now adi altinda bu hizmeti aylik abonelik ucretleri ile piyasaya sundu. nvidia da boyle bir hizmete basladi box lı ve box sız olarak hizmet veriyor diye biliyorum. oyun firmalari zaten tamamen buluta gecicek hem korsani engellemek hem tuketicinin yuksek donanim ihtiyaclarini bu sekilde cozmus olmak hem de aylik uyelikle daha fazla kazanmak adina mantikli bir yatirim yapmis oluyorlar. olan pc ureticilerine olur oyuncular yuksek performansli makinalar toplamak zorunda kalmaz... microsoft hololens gibi cihazlarda pc lerin yakin gelecekte yerini alabilir. bu cihazlar vr dan farkli oyun deneyimler de sunabilir bizlere. bakalim gelecek neler getiricek neler goturucek hep beraber gorucez.
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khytr89 1 yıl
o zaman konsolun gücü bitene kadar oyun çıkart o ne öyle 3 yılda 1 konsol mu değişir. Konsolun mantığına aykırı.. eğer ps 5 3 sene sonra çıkacaksa daha da ps almam bağlarım kasamı tv ye alırım logitech kollarımı oynarım :)
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tobepeople 1 yıl
Sadece yazılımı satsa parayı kırar boşa zaten cihaz üretiyor ve cihazdan çok da kar etmiyor. bunun yerine yazılımı steam üzerinden satın alınabilir kıl fiyatını 100-200 dolar yap. Orijinal oyunları oynatmasına izin ver bilgisayarların. Bu sayede değiştirme devri zora girer kısıtlı oyun olduğundan millet yenisini almak zorunda kalır. PS sahipleri oyun bulamaz olur oyun satışları 2 katına çıkar. Konsol alan zaten alıyor almayanların da yazılım ve oyun almasını sağlarsın. Ancak kırılırsa sıkıntı büyük olur :D
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alito 1 yıl
Gelişmekte olan ülkelere, oyunları 60£/$ dan satarsan o iş zor biraz Sony.
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cakitay 1 yıl
psn deki zamlar,oyun oynak isterseniz üyeliği zorunlu tutmalar, aylık oyunlarda çöp yada çok yıllanmış oyunları vermelerinin nedenini açık olarak belirmişler
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There goes your life 1 yıl
Son 2 senedir playstation bölümü için rekora koşuyorlar, ps plus sağolsun gelirleri üçüncü dördüncü seneden sonra hızla düşüşe girmeyecek. Umarım dijital ortamdan elde ettikleri gelirler bir sonraki konsol için daha fazla risk almalarına ve stüdyolarını genişletmelerine teşvik eder.
Şunda 3. partide özellikle AAA oyun geliştiren şirketler sıkıntıda önümüzdeki 5 sene içinde bu sektörde değişiklikler yaşanacak sony konsolunu sağlama almak için nintendo gibi kısa süreler içinde bol bol yüksek kaliteli oyunlar çıkarmak zorunda.
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Infinitum 1 yıl
Alt başlığı "Sony oyun bölümü ne kadar kazıklıyor?" diye okudum Allah affetsin.
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justaprogrammer 1 yıl
sacmalik.
yani bir adet ps4 un uretim maliyeti 299 euro yu karsilamiyor mu?
ulan maliyeti 60 dolar olan mali 299 euroya satinca nesini karsilayamiyorsunuz anlamiyorum.
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hector_1990 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer

sacmalik.

yani bir adet ps4 un uretim maliyeti 299 euro yu karsilamiyor mu?

ulan maliyeti 60 dolar olan mali 299 euroya satinca nesini karsilayamiyorsunuz anlamiyorum.

sizin bilmediğiniz bu üretmek için apu bellekler power supply anakart blu-ray hdd diğer bileşenleri çoğunu dışarıdan alıyor amd bu yongayı bedava vermiyor prestij işidir konsol tabi bunun reklamı pazarlaması mühendislik tasarım vs işin içine girdiğinde konsol satışında kar düşük ama makinayı alan adam seve seve oyun alıyor tabi psn plus gibi servisler de var bu işte para getiriyor
şimdi teknik olarak konuşursak rx 580 232 mm2 die size sahip yonga 300-350 usd gibi iteleniyor aynı üretim maliyetine sahip yongalı sistem daha ucuza satılıyor ve sistem tek başına kart değil
mesala ben konsolu xbox one s aldım 500 gb fifa 17 ile 1 yıl önce 239 euroya amazondan bizim ülkede vergiler aracı karlı yüksek
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interwap 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer
sacmalik.
yani bir adet ps4 un uretim maliyeti 299 euro yu karsilamiyor mu?
ulan maliyeti 60 dolar olan mali 299 euroya satinca nesini karsilayamiyorsunuz anlamiyorum.

O konsolü geliştirecek mühendisler asgari ücrete çalışacak 5-10 kişi değil.
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Guest-F8946C419 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer
sacmalik.
yani bir adet ps4 un uretim maliyeti 299 euro yu karsilamiyor mu?
ulan maliyeti 60 dolar olan mali 299 euroya satinca nesini karsilayamiyorsunuz anlamiyorum.

Sadece üretim maliyeti yokki. Pazarlaması, tedariği, dağıtımı bir sürü gider kalemi de var. Bunları da düşünce edilen kâr düşük kalıyorsa adamlar da haklı.
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canguler917 1 yıl
işte bu yüzden de yazılım fiyatları çok pahalı. güçlü konsolları pc lerden ucuza verme çakallığını boşa yapmıyorsunuz
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dr20mouse 1 yıl canguler917
Ee yani bu gaz lambasını bedava verip gazını parayla satmak gibi aynı mantık.
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michael01 1 yıl canguler917
yazılım fiyatları bizde pahalı. 1500-2000 dolar alıp oyuna 60 dolar veren adam için pahalı değil.
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