Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı

Uzun yıllardır oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren ve ülkemizde de beğenilen Bloody, Light Strike teknolojisiyle klasik mekanik tuş sisteminden daha hızlı ve daha verimli klavye ve fare ürünleri ortaya koyuyor.

LK (Light Strike) teknolojisi nedir

Bugün kullanılan mekanik anahtar sistemi 30 yıla dayanan eski bir teknoloji. Metal anahtarlar paslanma (oksitlenme) nedeniyle çok kolay aşınıyor ve kısa vadede pek çok hasarlı parçanın oluşmasına sebebiyet veriyor.

Metal anahtarların ayrıca debounce adındaki sıçrama gürültüsünü ortadan kaldırmak problem. Yine 30 milisaniyelik gecikme süresi de oyuncu dünyasında yaşanan en büyük sorunlardan biri.

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Bloody tarafından geliştirilen LK teknolojisi, tuş anahtarlarının kızıl ötesi sensörler kullanarak hareket etmesi mantığına dayanıyor. Böylece aşınma yaşanmıyor, sıçrama gürültüsü olmuyor ve gecikme süresi 0.2 milisaniye seviyesine kadar iniyor. Bu da LK teknolojisini en hızlı tuş teknolojisi haline getiriyor. Ayrıca basış ömrü de 100 milyon gibi çok iddialı bir seviyeye çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Bloody LK teknolojisi firmanın klavye ve fare modellerinde yerini aldı. Klavye modelleri B318, B328, B418 8-LK, B640 Siyah, B740A Siyah, B930 LK Libra ve B870R şeklinde sıralanıyor. Fare modelleri ise P93, P85, P81, A90, A60, A9081 ve A6081 model numarasına sahip.

Bloody LK teknolojisini test etmek de mümkün. Tepkime süresini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek amacıyla geliştirilen özel bir yazılım olan PK, bloody.com/PK adresinden indirilebilir. PK yazılımı iki teknolojiyi kıyaslamak açısından oldukça etkili.