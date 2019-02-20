Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı

Uzun yıllardır oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren ve ülkemizde de beğenilen Bloody, Light Strike teknolojisiyle klasik mekanik tuş sisteminden daha hızlı ve daha verimli klavye ve fare ürünleri ortaya koyuyor.
LK (Light Strike) teknolojisi nedir
Bugün kullanılan mekanik anahtar sistemi 30 yıla dayanan eski bir teknoloji. Metal anahtarlar paslanma (oksitlenme) nedeniyle çok kolay aşınıyor ve kısa vadede pek çok hasarlı parçanın oluşmasına sebebiyet veriyor.
Metal anahtarların ayrıca debounce adındaki sıçrama gürültüsünü ortadan kaldırmak problem. Yine 30 milisaniyelik gecikme süresi de oyuncu dünyasında yaşanan en büyük sorunlardan biri.Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"
Bloody tarafından geliştirilen LK teknolojisi, tuş anahtarlarının kızıl ötesi sensörler kullanarak hareket etmesi mantığına dayanıyor. Böylece aşınma yaşanmıyor, sıçrama gürültüsü olmuyor ve gecikme süresi 0.2 milisaniye seviyesine kadar iniyor. Bu da LK teknolojisini en hızlı tuş teknolojisi haline getiriyor. Ayrıca basış ömrü de 100 milyon gibi çok iddialı bir seviyeye çıkıyor.
Bloody LK teknolojisi firmanın klavye ve fare modellerinde yerini aldı. Klavye modelleri B318, B328, B418 8-LK, B640 Siyah, B740A Siyah, B930 LK Libra ve B870R şeklinde sıralanıyor. Fare modelleri ise P93, P85, P81, A90, A60, A9081 ve A6081 model numarasına sahip.
Bloody LK teknolojisini test etmek de mümkün. Tepkime süresini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek amacıyla geliştirilen özel bir yazılım olan PK, bloody.com/PK adresinden indirilebilir. PK yazılımı iki teknolojiyi kıyaslamak açısından oldukça etkili.
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Ek olarak benim bulduğum klavyeler şunlar fakat bir türlü seçim yapamadım aralarında.
Şimdiden cevap veren herkese teşekkürler.
Asus M802 Claymore Core Red Cherry Rgb
Bloody B930 RGB USB LK Mekanik
Bloody B640
HP 1MY13AA OMEN by HP 1100
HyperX Alloy FPS Pro
Bloody B870R
@FRAPS_TR hocam işte dediğim gibi hayatını bundan kazanmıyorsan gereksiz harcama. ha sen tutup da 10,000$luk turnuvalara vs katılırsın o zaman işler değişir. 250ms insan tepki süresi dışındaki tüm gecikmeleri kaldırmak önemli olur. bir normal mouse 250ms+8ms ise gaming 250+1 olması karşı tarafa çok küçük de olsa avantaj sağlar.
klavyeye yapılan harcamaları mantıklı bulmuyorum açıkçası, mouse ve kulaklık sağlam olduktan sonra klavye olmasa da olur (fps için)
@FRAPS_TR hocam işte dediğim gibi hayatını bundan kazanmıyorsan gereksiz harcama. ha sen tutup da 10,000$luk turnuvalara vs katılırsın o zaman işler değişir. 250ms insan tepki süresi dışındaki tüm gecikmeleri kaldırmak önemli olur. bir normal mouse 250ms+8ms ise gaming 250+1 olması karşı tarafa çok küçük de olsa avantaj sağlar.
klavyeye yapılan harcamaları mantıklı bulmuyorum açıkçası, mouse ve kulaklık sağlam olduktan sonra klavye olmasa da olur (fps için)
Şu b318 ve b418 e bakın allasen nedir bu tip