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Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı

Tuş ve ışık tepkime süresini alışılagelmiş 30 milisaniye seviyesinden 0.2 ms seviyesine indiren Bloody LK teknolojisi sayesinde en hızlı oyuncu klavye-fare setleri ortay acıkıyor.
3 ay
4,9b
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19
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı

Uzun yıllardır oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren ve ülkemizde de beğenilen Bloody, Light Strike teknolojisiyle klasik mekanik tuş sisteminden daha hızlı ve daha verimli klavye ve fare ürünleri ortaya koyuyor.

LK (Light Strike) teknolojisi nedir

Bugün kullanılan mekanik anahtar sistemi 30 yıla dayanan eski bir teknoloji. Metal anahtarlar paslanma (oksitlenme) nedeniyle çok kolay aşınıyor ve kısa vadede pek çok hasarlı parçanın oluşmasına sebebiyet veriyor.

Metal anahtarların ayrıca debounce adındaki sıçrama gürültüsünü ortadan kaldırmak problem. Yine 30 milisaniyelik gecikme süresi de oyuncu dünyasında yaşanan en büyük sorunlardan biri.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Bloody tarafından geliştirilen LK teknolojisi, tuş anahtarlarının kızıl ötesi sensörler kullanarak hareket etmesi mantığına dayanıyor. Böylece aşınma yaşanmıyor, sıçrama gürültüsü olmuyor ve gecikme süresi 0.2 milisaniye seviyesine kadar iniyor. Bu da LK teknolojisini en hızlı tuş teknolojisi haline getiriyor. Ayrıca basış ömrü de 100 milyon gibi çok iddialı bir seviyeye çıkıyor.

 

Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı
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Bloody LK teknolojisi firmanın klavye ve fare modellerinde yerini aldı. Klavye modelleri B318, B328, B418 8-LK, B640 Siyah, B740A Siyah, B930 LK Libra ve B870R şeklinde sıralanıyor. Fare modelleri ise P93, P85, P81, A90, A60, A9081 ve A6081 model numarasına sahip.

Bloody LK teknolojisini test etmek de mümkün. Tepkime süresini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek amacıyla geliştirilen özel bir yazılım olan PK, bloody.com/PK adresinden indirilebilir. PK yazılımı iki teknolojiyi kıyaslamak açısından oldukça etkili.

 

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coolfighter 1 ay
Arkadaşlar mekanik klavye arayışı içerisindeyim. Konudaki Bloody B930 RGB USB LK Mekanik klavyeyi öneriyor musunuz.?
Ek olarak benim bulduğum klavyeler şunlar fakat bir türlü seçim yapamadım aralarında.
Şimdiden cevap veren herkese teşekkürler.
Asus M802 Claymore Core Red Cherry Rgb
Bloody B930 RGB USB LK Mekanik
Bloody B640
HP 1MY13AA OMEN by HP 1100
HyperX Alloy FPS Pro
Bloody B870R
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FantomİçinF 2 ay
@burakdc üstüne 3-5 tane rgb ışık çakıp kutunun üstüne de gaming yazıyorlar +250tl fiyat. cidden iyi bir pazarlama. bu arada oyunları easyde keyif almaya oynuyorsanız controller öneririm kesinlikle (xbox 360 kullanıyorum ben pcde) yayıla yayıla oyun oynamanın keyfi ayrı oluyor. fps oyunları için de aim desteği sağlanıyor zaten.
@FRAPS_TR hocam işte dediğim gibi hayatını bundan kazanmıyorsan gereksiz harcama. ha sen tutup da 10,000$luk turnuvalara vs katılırsın o zaman işler değişir. 250ms insan tepki süresi dışındaki tüm gecikmeleri kaldırmak önemli olur. bir normal mouse 250ms+8ms ise gaming 250+1 olması karşı tarafa çok küçük de olsa avantaj sağlar.
klavyeye yapılan harcamaları mantıklı bulmuyorum açıkçası, mouse ve kulaklık sağlam olduktan sonra klavye olmasa da olur (fps için)
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FantomİçinF 2 ay
@burakdc üstüne 3-5 tane rgb ışık çakıp kutunun üstüne de gaming yazıyorlar +250tl fiyat. cidden iyi bir pazarlama. bu arada oyunları easyde keyif almaya oynuyorsanız controller öneririm kesinlikle (xbox 360 kullanıyorum ben pcde) yayıla yayıla oyun oynamanın keyfi ayrı oluyor. fps oyunları için de aim desteği sağlanıyor zaten.
@FRAPS_TR hocam işte dediğim gibi hayatını bundan kazanmıyorsan gereksiz harcama. ha sen tutup da 10,000$luk turnuvalara vs katılırsın o zaman işler değişir. 250ms insan tepki süresi dışındaki tüm gecikmeleri kaldırmak önemli olur. bir normal mouse 250ms+8ms ise gaming 250+1 olması karşı tarafa çok küçük de olsa avantaj sağlar.
klavyeye yapılan harcamaları mantıklı bulmuyorum açıkçası, mouse ve kulaklık sağlam olduktan sonra klavye olmasa da olur (fps için)
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FRAPS_TR 2 ay
A4 tech kraldır. Fiyat performans.
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burakdc 3 ay
bilgisayuarlarda oyuncu faresı,oyuncu klavyesi, oyuncu mouse padi, oyuncu ekranı gıbı ekipmanların hakikatten fark yaratıp yaratmadıgını ciddi olarak merak ediyorum. Bu ürünler fiyatları oldukca yuksek olmasına ragmen o kadar cok satılıyorki elbette bir fark vardır dıyorum ama benım kanımca asla normal urunler ile oyuncular icin yapılan urunler arasındaki performans farkı harcanan paraya degmeyecegi yonunde kendı kullandıgım g 510 klavye, g700 mouse, razer control xxl mouse padden sonra bu fıkre kapıldım. sahsen bunlara verecegım paraya standart mıcrosoft kablolu klavye mouse setı alsaydım aradakı farkıda ekran kartına gomseydım cok daha efektıf bır sıstem toplardım dıye dusunuyorum.
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burrnn 2 ay burakdc
fark ediyor. sensörler, switchler, ergonomi, malzeme kalitesi vs. fakat bu farkı anlamak için oyunlar için ciddi zaman ayırmak gerekli. ben daha fazla fps almak için grafik ayarlarını kısıyorum(quake champions için), ki dünyanın en iyi oyuncuları da aynı şeyleri yapıyorlar. ekran kartını tam randımanlı kullanmıyorum. oyunun güzel görünmesinden ziyade rakibi -mesela- 0.2 saniye önce görmek daha önemli oluyor.
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FantomİçinF 2 ay burakdc
fark yaratıyor ama 100 birim para ödüyorsak 1 birim fark yaratıyor diyebilirim. 0.2 bilmem kaç ms öyle kolay kolay fark edilecek değerler değil. bu mecralardan para kazanmıyorsan veya hayatını buna adamamışsan ha tutup g710+ almışsın ha hastane klavyesiyle oynamışsın (fps için)
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DH Misafiri 3 ay
Adamların yıllar önce piyasaya çıkardığı teknolojiyi gelmiş burada çok yeni bir teknolojiymiş gibi haberini yapıyorsunuz. Pes yani...
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gyusufg 2 ay DH Misafiri
Katılıyorum en az 2 yıllık teknoloji
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scorpion20 3 ay
fikir güzel ama pratik yok şimdilik
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eXteras 3 ay
Bende ki b120 de multimedya tuşları F tuşlarının üzerinde fn tuşuyla birlikte kullanılıyor, farklı seri falan olabilir.
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eXteras 3 ay
Bloody güzel klavye yapıyor, tahminen 4 sene öncesi 70 lira civarına bi klavyesini almıştım (sanırım b 120) hala canavar gibi çalışıyor. Fakat pahalı ürünleri gereksiz cafcaflı.
Şu b318 ve b418 e bakın allasen nedir bu tip
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Sipihrz 3 ay eXteras
B120 bende de vardı multimedya tuşları sıkıntılıydı. Basılı kalıyordu
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DH Misafiri 3 ay
kesinlikle para verilecek ürünleri yok logitechten şaşmayın. yazılımsal tarafıda hem paralı hem işlevsel değil.
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10ff 2 ay DH Misafiri
10 mouse un 9 unda çift tıklama çıkan lanet Logitech mi? Kalsın... Serviside ayri rezalet.
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