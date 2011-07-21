BlueDrone; Android destekli cihazlarla kullanılabilen uzaktan kumandalı araba

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in dünya çapında gün geçtikçe popülerliğinin artmasıyla Android destekli akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen birbirinden farklı aksesuarlara şahit olabiliyoruz. Ancak bu seferki aksesuar diğerlerinden biraz daha farklı: Bluetooth 2.1 bağlantısı aracılığıyla kontrol edilebilen uzaktan kumandalı oyuncak araba.

Android 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan akıllı telefonlar veya tabletlerle kontrol edilebilen Nissan GT-R modeli, 8'' x 3.2'' x 2.75'' ebatlarında tasarlanmış (20:1 ölçeğinde) ve 3 adet AA pilden güç alıyor. Piller yaklaşık 3 saate kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. Bluetooth'un kapsama alanı ise yaklaşık 9 metre kadar. Ayrıca BlueDrone'u gerek dokunmatik ekrandaki tuşlarla gerekse telefonun / tabletin hareket sensörüyle sürebiliyorsunuz. Lakin arabayı sürmek için gerekli ücretsiz yazılımı yüklemeniz gerekiyor.



Henüz üretimine başlanmadığı belirtilen BlueDrone için 59$'dan ön sipariş alınmakta ancak satışların şu an için yalnızca Amerika'da yapılacağı belirtiliyor.







