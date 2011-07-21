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BlueDrone; Android destekli cihazlarla kullanılabilen uzaktan kumandalı araba

7 yıl
23b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in dünya çapında gün geçtikçe popülerliğinin artmasıyla Android destekli akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen birbirinden farklı aksesuarlara şahit olabiliyoruz. Ancak bu seferki aksesuar diğerlerinden biraz daha farklı: Bluetooth 2.1 bağlantısı aracılığıyla kontrol edilebilen uzaktan kumandalı oyuncak araba.
Android 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan akıllı telefonlar veya tabletlerle kontrol edilebilen Nissan GT-R modeli, 8'' x 3.2'' x 2.75'' ebatlarında tasarlanmış (20:1 ölçeğinde) ve 3 adet AA pilden güç alıyor. Piller yaklaşık 3 saate kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. Bluetooth'un kapsama alanı ise yaklaşık 9 metre kadar. Ayrıca BlueDrone'u gerek dokunmatik ekrandaki tuşlarla gerekse telefonun / tabletin hareket sensörüyle sürebiliyorsunuz. Lakin arabayı sürmek için gerekli ücretsiz yazılımı yüklemeniz gerekiyor.
Henüz üretimine başlanmadığı belirtilen BlueDrone için 59$'dan ön sipariş alınmakta ancak satışların şu an için yalnızca Amerika'da yapılacağı belirtiliyor.



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korayus 7 yıl en beğenilen
Bu ürün AR-Drone ile aynı firmanın ürünü mü? Arabada CPU var mı?
Yazılım ile kumanda edilebbildiği için eğer arabada CPU varsa çok daha sıradışı özellikler eklenebilir. Örneğin kendinize bir pist yaratır ve oradaki sürüşünüzü kaydettirip daha sonra yazılımla arabayı tekrar oynatabilirsiniz.
Araab güçlü olursa yine yazılımla anti patinaj, abs gibi ek özellikler eklenebilir. Tek dokunuşla birçok hızlı manevra özellikleri otomatik yaptırılabilir v.s.
Kısacası güzel bir ürün fakat umarım gelişmiş bir alt yapı ile birlikte gelir. Açık kaynak koduyla geliştirecek tonla adam çıkar nasıl olsa...
Bu ürün AR-Drone ile aynı firmanın ürünü mü? Arabada CPU var mı?Yazılım ile kumanda edilebbildiği için eğer arabada CPU varsa çok daha sıradışı özellikler ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
İsteyenler varsa Nissan modeli ama el yapımı aynı özellikte Android kontrollü, ama tüm donanım ve yazılımı OPEN SOURCE bir projemiz var.
Satın almak isteyen olursa iletişime geçebilirler
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photo sir 7 yıl
baya komik olmuş ama sevdim ya helal olsun
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atheet 7 yıl
zaten yazmış alttam via bluetooth connection die yani bluetooth la kontrol ediliyor
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alito 7 yıl
yakında wifi li olanlarıda çıkar bunun.
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huseyincarnege 7 yıl
acayip hızlı bişey yaw bayıldım
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Mühendis Kafası 7 yıl
kapışak mı?
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Ottheriff 7 yıl
30ft yaptığı hız değil 30 ft kontrol edilebilir mesafesi anladığım kadarıyla oda 9.144 m çapında hareket edebildiği anlamına gelir ki WiFi için bu çok kısa muhtemelen bluetooth kontrol ile kontrol edilebilmektedir.
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emregök 7 yıl
Blu detected ; )
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korayus 7 yıl en beğenilen
Bu ürün AR-Drone ile aynı firmanın ürünü mü? Arabada CPU var mı?
Yazılım ile kumanda edilebbildiği için eğer arabada CPU varsa çok daha sıradışı özellikler eklenebilir. Örneğin kendinize bir pist yaratır ve oradaki sürüşünüzü kaydettirip daha sonra yazılımla arabayı tekrar oynatabilirsiniz.
Araab güçlü olursa yine yazılımla anti patinaj, abs gibi ek özellikler eklenebilir. Tek dokunuşla birçok hızlı manevra özellikleri otomatik yaptırılabilir v.s.
Kısacası güzel bir ürün fakat umarım gelişmiş bir alt yapı ile birlikte gelir. Açık kaynak koduyla geliştirecek tonla adam çıkar nasıl olsa...
1 Yanıt Yanıtla +5
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haribo21 7 yıl korayus
korayus

Bu ürün AR-Drone ile aynı firmanın ürünü mü? Arabada CPU var mı?

Yazılım ile kumanda edilebbildiği için eğer arabada CPU varsa çok daha sıradışı özellikler eklenebilir. Örneğin kendinize bir pist yaratır ve oradaki sürüşünüzü kaydettirip daha sonra yazılımla arabayı tekrar oynatabilirsiniz.

Araab güçlü olursa yine yazılımla anti patinaj, abs gibi ek özellikler eklenebilir. Tek dokunuşla birçok hızlı manevra özellikleri otomatik yaptırılabilir v.s.

Kısacası güzel bir ürün fakat umarım gelişmiş bir alt yapı ile birlikte gelir. Açık kaynak koduyla geliştirecek tonla adam çıkar nasıl olsa...



evet bunlar yapılabilir.ama ürünü heryerde aradım bulamadım satın alıp yapmak istiyorum.
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artcraft35 7 yıl
buluetoothsa tutmaz bence 9m ne olcak arkadaşınla yarış bile yapamıcan küçük çocuğun varsa evin içinde oynasın diye alınabilir
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Mordeaur 7 yıl
İşte budur! Çıkar çıkmaz alıyorum bir tane.
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