Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi

Philips’in ülkemizde yeni satışa sunmaya başladığı kulaklıklarından 8850NC ve 9850NC, gelişmiş mobil uyumluluğu ve Noise Cancelling özellikleri ile kullanıcılara sunuluyor.

Ses teknolojileri noktasında köklü bir geçmişe sahip olan Philips’in yeni kulaklıklarından 8850NC, rakiplerine kıyasla uygun fiyata zengin bir ses deneyimi sunmanın yanı sıra gelişmiş bir Noise Cancelling özelliği vadediyor.

Kulaklık dışından gelen sesi %97 oranında izole edebildiği iddia edilen kulaklıktaki yüksek malzeme kalitesi son derece dikkat çekici. Kafa bandında suni deri malzemenin kullanıldığı ürünün sürücüleri nikelajlı bir malzeme ile kaplanmış. Ürüne Premium hissi kazandıran bu tasarım anlayışına ek olarak bütün kontrol butonlarının alt kısma eklenmesi, şık duruşun sekteye uğramasının önüne geçiyor.





Ses açma ve kısma, Bluetooth eşleşme, güç gibi butonlar alt kısma gizlenmiş. Ayrıca Bluetooth olmadan kablo ile müzik dinlemek isterseniz diye alt kısma bir 3.5mm yuvası da eklenmiş. Sağ kulağa denk gelen sürücünün üzerinde yer alan buton ise telefonla müzik dinlerken bir çağrı geldiğinde telefonu yanıtlamanıza veya müziği durdurup yeniden başlatmanıza olanak tanıyor.

Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip olan kulaklık pil tüketimi noktasında da son derece verimli. Ayrıca telefonunuzdan veya tabletinizden müzik dinlerken bir telefon görüşmesi yapmak istediğinizde kulaklığı kulağınızdan çıkarmanıza da hiç gerek yok. Çağrıyı kulaklıktaki butondan yanıtlayıp ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Unutmadan belirtelim kulaklığın üzerinden çift mikrofon yer alıyor. Bu sayede sesinizi yüksek kaliteli olarak görüşme esnasında karşı tarafa iletebilmeniz mümkün.

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Şarj konusunda iddialı bir ürün olan Philips 8850NC, üreticisinin iddiasına göre 16 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı tanıyor. Tabi söz konusu kablosuz bir teknoloji olunca kesin ifadeler kullanmak pek olanaklı değil ancak biz bilgisayarda müzik dinlerken yaptığımız testlerde aralıklı olarak 12 saatin çok rahat görüldüğünü söyleyebiliriz. Üstelik bu esnada birden fazla cihaz kulaklık ile bağlantılıydı. Yani bilgisayardan müziği dinlerken telefondan da bağlantı aktifti. Dilediğinizde telefonu dilediğiniz anda da bilgisayarı müzik kaynağı olarak seçebiliyorsunuz.





Ses yalıtımı konusunda ürünün iddiasının pek de yersiz olmadığını söylememizde yarar var. Özellikle uçak ile yapılan yolculuklarda uçağın gürültüsü tam anlamı ile izole edilmese de dinlediğiniz müziğin kesinlikle önüne geçmiyor ve sesi çok yüksek seviyelere getirmeden dinleyebiliyorsunuz.

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NFC bağlantısı sayesinde destekli cihazlar ile tek dokunuşla eşleştirilebilen Philips 8850NC’nin bir de kardeş modeli 9850NC bulunuyor. Bu cihazın kardeşinden 3 önemli farkı bulunuyor. Bunlardan ikisi biraz daha güçlü bir ses sunması ve daha güçlü bir Active Noise Cancelling desteğine sahip olması olarak söylenebilir. İşin teknolojik farkı ise 9850NC modelinde dokunmatik yeteneklerin bulunması olmuş. Sağ kulaklığın üzerinde parmağını yukarı veya aşağı hareket ettirerek ses açıp kapatabiliyorsunuz. Sağa veya sola hareket ettiğinizde ise sonraki veya önceki şarkıya geçiş yapabilmeniz mümkün.

8850NC modelinde sürücü boyutu 32mm olurken maksimum güç 30mw olarak gerçekleşmiş. Aynı model için empedans değeri 16ohm olarak gerçekleşiyor. Ses hassasiyet seviyesi ise 105db. 9850NC modelinde ise sürücü boyutu 40mm, maksimum güç 40mW. Empedans değeri ise 24ohm. Bu modeldeki ses hassasiyeti 109db. Ürünlerden 8850NC için fiyat 500TL olarak belirlenmişken 9850NC için 700 lira denilmiş.

Teknik özellikleri ile her iki ürün de fiyatlarını yakalamış ve aynı niteliklerdeki farklı markalara ait rakiplerine kıyasla fiyat – performans ürünü seviyesinde konumlanmış olsa da özellikle sürücü boyutlarının biraz küçük kaldığını söyleyebiliriz. Tabi bu durum kompakt bir çözüm isteyen kullanıcılar için avantaj da sayılabilir. Bu arada 9850NC modelinin sürücü boyutu biraz daha büyük olsa da o da kulakları tam anlamıyla kapatmıyor. Ancak her iki üründe de kafa bandı seviyesi yeterli düzeyde.



