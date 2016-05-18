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Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi

3 yıl
51,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Philips’in ülkemizde yeni satışa sunmaya başladığı kulaklıklarından 8850NC ve 9850NC, gelişmiş mobil uyumluluğu ve Noise Cancelling özellikleri ile kullanıcılara sunuluyor.

Ses teknolojileri noktasında köklü bir geçmişe sahip olan Philips’in yeni kulaklıklarından 8850NC, rakiplerine kıyasla uygun fiyata zengin bir ses deneyimi sunmanın yanı sıra gelişmiş bir Noise Cancelling özelliği vadediyor.

Kulaklık dışından gelen sesi %97 oranında izole edebildiği iddia edilen kulaklıktaki yüksek malzeme kalitesi son derece dikkat çekici. Kafa bandında suni deri malzemenin kullanıldığı ürünün sürücüleri nikelajlı bir malzeme ile kaplanmış. Ürüne Premium hissi kazandıran bu tasarım anlayışına ek olarak bütün kontrol butonlarının alt kısma eklenmesi, şık duruşun sekteye uğramasının önüne geçiyor.


Ses açma ve kısma, Bluetooth eşleşme, güç gibi butonlar alt kısma gizlenmiş. Ayrıca Bluetooth olmadan kablo ile müzik dinlemek isterseniz diye alt kısma bir 3.5mm yuvası da eklenmiş. Sağ kulağa denk gelen sürücünün üzerinde yer alan buton ise telefonla müzik dinlerken bir çağrı geldiğinde telefonu yanıtlamanıza veya müziği durdurup yeniden başlatmanıza olanak tanıyor.

Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip olan kulaklık pil tüketimi noktasında da son derece verimli. Ayrıca telefonunuzdan veya tabletinizden müzik dinlerken bir telefon görüşmesi yapmak istediğinizde kulaklığı kulağınızdan çıkarmanıza da hiç gerek yok. Çağrıyı kulaklıktaki butondan yanıtlayıp ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Unutmadan belirtelim kulaklığın üzerinden çift mikrofon yer alıyor. Bu sayede sesinizi yüksek kaliteli olarak görüşme esnasında karşı tarafa iletebilmeniz mümkün.

Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi
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Şarj konusunda iddialı bir ürün olan Philips 8850NC, üreticisinin iddiasına göre 16 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı tanıyor. Tabi söz konusu kablosuz bir teknoloji olunca kesin ifadeler kullanmak pek olanaklı değil ancak biz bilgisayarda müzik dinlerken yaptığımız testlerde aralıklı olarak 12 saatin çok rahat görüldüğünü söyleyebiliriz. Üstelik bu esnada birden fazla cihaz kulaklık ile bağlantılıydı. Yani bilgisayardan müziği dinlerken telefondan da bağlantı aktifti. Dilediğinizde telefonu dilediğiniz anda da bilgisayarı müzik kaynağı olarak seçebiliyorsunuz.


Ses yalıtımı konusunda ürünün iddiasının pek de yersiz olmadığını söylememizde yarar var. Özellikle uçak ile yapılan yolculuklarda uçağın gürültüsü tam anlamı ile izole edilmese de dinlediğiniz müziğin kesinlikle önüne geçmiyor ve sesi çok yüksek seviyelere getirmeden dinleyebiliyorsunuz.

Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi
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NFC bağlantısı sayesinde destekli cihazlar ile tek dokunuşla eşleştirilebilen Philips 8850NC’nin bir de kardeş modeli 9850NC bulunuyor. Bu cihazın kardeşinden 3 önemli farkı bulunuyor. Bunlardan ikisi biraz daha güçlü bir ses sunması ve daha güçlü bir Active Noise Cancelling desteğine sahip olması olarak söylenebilir. İşin teknolojik farkı ise 9850NC modelinde dokunmatik yeteneklerin bulunması olmuş. Sağ kulaklığın üzerinde parmağını yukarı veya aşağı hareket ettirerek ses açıp kapatabiliyorsunuz. Sağa veya sola hareket ettiğinizde ise sonraki veya önceki şarkıya geçiş yapabilmeniz mümkün.

8850NC modelinde sürücü boyutu 32mm olurken maksimum güç 30mw olarak gerçekleşmiş. Aynı model için empedans değeri 16ohm olarak gerçekleşiyor. Ses hassasiyet seviyesi ise 105db. 9850NC modelinde ise sürücü boyutu 40mm, maksimum güç 40mW. Empedans değeri ise 24ohm. Bu modeldeki ses hassasiyeti 109db. Ürünlerden 8850NC için fiyat 500TL olarak belirlenmişken 9850NC için 700 lira denilmiş.

Teknik özellikleri ile her iki ürün de fiyatlarını yakalamış ve aynı niteliklerdeki farklı markalara ait rakiplerine kıyasla fiyat – performans ürünü seviyesinde konumlanmış olsa da özellikle sürücü boyutlarının biraz küçük kaldığını söyleyebiliriz. Tabi bu durum kompakt bir çözüm isteyen kullanıcılar için avantaj da sayılabilir. Bu arada 9850NC modelinin sürücü boyutu biraz daha büyük olsa da o da kulakları tam anlamıyla kapatmıyor. Ancak her iki üründe de kafa bandı seviyesi yeterli düzeyde.



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crossmatch 3 yıl en beğenilen
500-700 TL. Kaçın.
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flagbearer 3 yıl
he megawatt he
mili olmasın o
ya böyle adamlara ürün inceletiyorsunuz birde
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Boltux 3 yıl
Ya inceleme hakkında bin tane şey söylenebilir herhalde. Birincisi 30 megawatt ve 40 megawatt derken? Ambarlıdaki doğal gaz santralinin buhar türbinlerinden bir tanesi de o civarlarda üretebiliyor neredeyse, maşallah taşınabilir santral mübarek. Hani neyse o yanlış bir bilgi oldu, dil sürştü, istemeden oldu. Özür dilersiniz ve tekrar düzeltirsiniz, sadece şu kulaklık ve hoparlör incelemelerinde en sevmediğim şeyi yapmışsınız; 'ses nasıl?' konusunda tek bir güzel açıklama dahi yok. Tamam kabulüm, herkes Hİ-Fi, High-End sistemler kullanıp odyofil(audiophile) mantığında açıklama yapamaz, fakat azıcık araştırsaydınız keşke ne dediğim ile ilgili. Sesin karakteristliği bu teknolojik MEGA watt ve ohm gibi değerlerle anlatılması mümkün bile değil. Bass'lar Mid'ler Tiz'ler nasıl, sahnesi geniş mi dar mı, ses karanlık mı parlak mı, soğuk ses mi, sıcak ses mi, sıkışık mı, renkli mi, çamurlu mu, delici mi, bass'lar çok yüksek seste patlıyor mu? Herhangi düzgün tek bir detay verilmemiş. Zaten bu tarz detaylar verilmediği için, teknolojinin iyi olduğu, paranın çok olduğu ürünler iyi zannedilip gidip alınıyor ya. Odyofil olayıyla yaşayan, bütçesinin yüklü bir miktarını bu olaya veren, kablolar, DAP'lar, Amplikatörler, DAC'lar derken bu olayla baya bir uğraşan herhangi birini dinlerseniz zaten, Beats audio gibi markalardan nefret ettiğini görürsünüz. Bass'ları şişirilmiş bir şeyden başka değildir. Muhteşem bilgim yok, fakat bu konuda phillips'in şu saçma kulaklıklarına para verene kadar, Audio-Technica, Sennheiser güzel bir kulaklık alınır. Kulaklıklar hakkında yapılan teknolojik inceleme çok yersiz gibi geliyor, onun yerine sesin karakteristliği, başka DAC'larla veya Amplikatör'lerle uyumu, hani tür ekipmanlarla daha iyi olabileceği, hangi tür DAP'ın seçileceği türden bir inceleme daha yararlı olur diye düşünüyorum.
Ayrıca son olarak da incelemenin içeriğindeki yanlış ve bana göre daha farklı yapılması gereken şeylere değindikten sonra, şuna da değinmek istedim; kelimeleri hızlı okuduğunuzu bildiğiniz için kelimeler arası fazladan boşluk bırakmaya çalışırken, zamanın çok fazla geçtiğini farkedip bir sonraki kelimeyi ondan da hızlı okuyup, boşluklu harfler söylemiş gibi bir inceleme yapmışsınız. Daha önceki incelemelerinizde eleştirmemiştim, yazmamıştım ama bu seferki çok bariz ve itici olmuş. Gerçekten de kusura bakmayın, diksiyon konusunda kendi tarzınızı bulmaya çalışın. Mesut Çevik veya Erdi Özüağ olmak zorunda değilsiniz, siz kendiniz olun, rahat konuşun, kendinizi fazla zorlamayın güzel konuşacağım ve normal olacağım diye. Ben de çok hızlı konuşan biriyim, bazen kelimeleri yutuyorum, zamanla son iki senedir çok kasmadan ama dikkat edebildiğim ölçüde kelimeleri uzatmaya başladım. Kelimeler arasını değil, kelimeleri daha uzun bir şekilde söylemeye çalışın, orada aldığınız nefesi uzatmaya çalışın. Bu şekilde maalesef ki başka bir konuşmaya yapmaya çalışıp, kendi kişiliğinizden uzaklaşıyormuşsunuz gibi duruyor ve izleyende kötü bir etki bırakıyor. Bildiğiniz teknolojik bilgilerin ve incelediğini ürünün anlamı, saatlerce uğraşarak hazırladığınız video'nun anlamı bu şekilde zorlayarak yaptığınız için farklı bir yere kayıp eleştiri duymak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli teknoloji sitesinde, hem MEGA watt yanlışı, hem ses'in karakterstliği hakkında bilgilendirme yapmadan bir de bu ses tonu ve zorlayıcı anlatımla olunca maalesef üzüldüm. Keşke daha güzel olsa. Eleştirimi yanlış anlamazsınız umarım. Bu sitede daha kaliteli incelemeleri görmek istediğim için bu kadar uzun uzun yazıyorum.
Saygılar dilerim.
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kralorti70 3 yıl
Boşuna bakmayın beyler zengin işi
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Umutcan 3 yıl
O kadar para verecek olsam Philips almam herhalde.
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NoNickMan 3 yıl
40 megawatt'la düğün salonunda kullanıcaz herhalde ?
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MadSlinger 3 yıl
İnceleme için kendi görüşlerimi içeren birkaç not yazacağım. İlk olarak, sanırım konuşmayı anlaşılabilinir yapmak için kelimeler arası boşluklar fazla bırakılmış ve kelimeler hızlı okunmuş. Metinin seslendirme biraz hızlı olmuş gibi
. Bunun yerine vurgulu kelimeler ve çok da fazla olmayan boşluklar kullanılabilir.
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metinolmetin 3 yıl
Fiyatı sudan ucuzmuş yahu. :)
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flagbearer 3 yıl
he megawatt he
mili olmasın o
ya böyle adamlara ürün inceletiyorsunuz birde
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travers 3 yıl
o paraya öküz alırız diyen zihniyet her zaman ki gibi gelmiş buralarada.
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crossmatch 3 yıl en beğenilen
500-700 TL. Kaçın.
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dobrasam 3 yıl
frekans adamı özledik
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