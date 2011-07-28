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Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare

7 yıl
11,6b
1
20
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare
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Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare
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Ürün gamında bilgisayarların  USB arabirimini kullanan çok sayıda cihaza sahip Brando firması, bu sefer karşımıza yeni bir optik fareyle çıktı. Kısaca bir göz gezdirdiğimizde piyasadaki rakiplerinden farksız duran farenin üstteki kapağını açtığımızda durum tamamen değişiyor. Farenin içinde tartı bulunuyor!
Fare 120 x 64 x 35 mm boyutlarında ve 84 gram ağırlığında; farenin içinde bulunan tartı ise 59 x 59 x 20 mm boyutlarında ve 63 gram ağırlığında tasarlanmış. 2 tane AAA pilden güç alan tartı 0.1 gram ile 500 gram arasında ağırlığa sahip cisimleri ölçebilmekte.
Tartılı fare, Brando'nun resmi sitesi üzerinden 22$'dan satılmakta. Tartılı farenin, elektrik süpürgeli farenin ardından en ilginç harici bilgisayar bileşenleri arasındaki yerini aldığını söyleyebiliriz.

Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare
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Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare
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Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
Uğraştıkları şeylere bak
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Klasör.:X:. 7 yıl
beklediğim ürün geldi işte...Artık uyuyabilirim
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brshr 7 yıl
arkadaş boş işler bunlar. bu ne ya tartıymış püfff
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Recharged 7 yıl
Kaç kişi bunu kullanacak çok merak ediyorum ?
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HAAltuntas 7 yıl
Artık "elim ağırdır" lafını kanıtlı olarak söyleyeceğiz.
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alito 7 yıl
yılın en gereksiz icadı olmaya aday.
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istanbul2007 7 yıl
Aslinda dokunmatik fare yapsalar tuslari isyedigin gibi proglamliyabilsek
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acbold 7 yıl
bende neden böyle bir ürün çıkmıyor diye intihar edecekken tam hayatımı kurtardı. çok minnettarım...
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OverClocK1ng 7 yıl
Mesela bilgisayar başındasın. Bişeyler atıştırırken elindeki cipsin kaç gram olduğuna bakabilirsin. Veya bi şeye tıklatmadan önce tartar da tıklarsın :P
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Jason Becker 7 yıl
Süper gereksiz bir ürün daha. Ama itiraf edeyim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi
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Klasör.:X:. 7 yıl
beklediğim ürün geldi işte...Artık uyuyabilirim
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detroit21 7 yıl
Elimin kac gr oldugunumu olceyim ?
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istanbul2007 7 yıl
Aslinda dokunmatik fare yapsalar tuslari isyedigin gibi proglamliyabilsek
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istanbul2007 7 yıl
Aslinda dokunmatik fare yapsalar tuslari isyedigin gibi proglamliyabilsek
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