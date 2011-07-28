Brando'dan ilginç bir ürün daha; bünyesinde tartı barındıran fare

Ürün gamında bilgisayarların USB arabirimini kullanan çok sayıda cihaza sahip Brando firması, bu sefer karşımıza yeni bir optik fareyle çıktı. Kısaca bir göz gezdirdiğimizde piyasadaki rakiplerinden farksız duran farenin üstteki kapağını açtığımızda durum tamamen değişiyor. Farenin içinde tartı bulunuyor!



Fare 120 x 64 x 35 mm boyutlarında ve 84 gram ağırlığında; farenin içinde bulunan tartı ise 59 x 59 x 20 mm boyutlarında ve 63 gram ağırlığında tasarlanmış. 2 tane AAA pilden güç alan tartı 0.1 gram ile 500 gram arasında ağırlığa sahip cisimleri ölçebilmekte.



Tartılı fare, Brando'nun resmi sitesi üzerinden 22$'dan satılmakta. Tartılı farenin, elektrik süpürgeli farenin ardından en ilginç harici bilgisayar bileşenleri arasındaki yerini aldığını söyleyebiliriz.



