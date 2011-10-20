Brando'dan kapak açacağına sahip USB bellek

Önemli verilerini yanlarında taşımak durumunda kalanların en büyük yardımcılarından USB bellekler farklı formlarda karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Brando'nun, kapak açacaklı USB belleği ortaya çıktı.



2 GB, 4 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen USB bellekler, 74 x 33 x 4 mm ebatlarında ve 21 gram ağırlığında tasarlanmış.



USB belleğin 2 GB'lık versiyonu 16$, 4 GB'lık versiyonu 18$ ve 8 GB'lık versiyonu 25$ fiyat etiketiyle satılmakta.

