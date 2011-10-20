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Brando'dan kapak açacağına sahip USB bellek

7 yıl
10,1b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan kapak açacağına sahip USB bellek
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Önemli verilerini yanlarında taşımak durumunda kalanların en büyük yardımcılarından USB bellekler farklı formlarda karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Brando'nun, kapak açacaklı USB belleği ortaya çıktı.
2 GB, 4 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen USB bellekler, 74 x 33 x 4 mm ebatlarında ve 21 gram ağırlığında tasarlanmış.
USB belleğin 2 GB'lık versiyonu 16$, 4 GB'lık versiyonu 18$ ve 8 GB'lık versiyonu 25$ fiyat etiketiyle satılmakta.
Brando'dan kapak açacağına sahip USB bellek
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
ucuz diye iyice oyuncak ettiler şu flash bellekleri :D
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alpa07 7 yıl
iyimiş
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pudinkk 7 yıl
yakında vibratör olarak kullanılabilen usb bellek de çıkarıcaklar,plug and play
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filozof80 7 yıl
çok işlevsel ürün (:
devamını bekliyoruz.. :)
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artcraft35 7 yıl
hahah bende var bundan bi birayı zorla açıyo :D
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AnduriLXx 7 yıl
Brando ne beklenir ki normal bi ürün çıkarmazlar xD
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ColDasHeLL 7 yıl
SystemApps
ucuz diye iyice oyuncak ettiler şu flash bellekleri :D

valla hea
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
ucuz diye iyice oyuncak ettiler şu flash bellekleri :D
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