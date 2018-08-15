Braun S3 tıraş makinesi incelemesi

Bu videoda Braun'un S serisinin en uygun fiyatlı olanlarından S3'ün tasarımını, ergonomisini ele alıyor, tıraş başlığını ve taraklarını değerlendiriyor, pratik testlerle deneyimlerimizi anlatıyoruz.

Braun S3, 3 serisi olarak da geçiyor adı, Series kategorilendirmesindeki en küçük ve en uygun fiyatlı olanlardan biri, 5,7,9 şeklinde abileri var. S3 de kendi içerisinde kutu içeriği ve model numarasıyla ayrılıyor, detay vermek gerekirse elimizdeki kutu 3010BT, cihaz 3010s.



Kutusundan cihazın kendisi, 1.8mt hafif silikonlu kablosuyla adaptörü, koruma başlığı, bir tane kesici başlık, bir tane tıraş başlığı, beş tane tarak, küçük bir taşıma çantası ve temizleme fırçası çıkıyor, ürün iki yıl garantili.



Mavi-siyah, elde ağır ve tok hissettiren bir yapısı var. Mavi kısımlar gözenekli ve tutucu kauçuk malzemeden, elleriniz ıslakken işe yarıyor gerçekten, geri kalan kısımlar sert plastik, genel olarak çarpmaya düşmeye dayanıklı izlenimi veriyor.

Ön yüzeyinde, yukarıdan aşağı yine kauçuk açma kapama butonu, S3 logosu, iki kademeli durum ve şarj göstergesiyle ıslak/kuru ibaresini görüyoruz.

IPX7 sertifikasıyla 5 metreye kadar suyun altına sokabiliyorsunuz, misal veriyorum duşta kullanabilirsiniz, suyun altında başlıklarıyla beraber her yerini temizleyebilirsiniz. Köpük veya jelle de kullanılabiliyor. En altında şarj girişi var, arkasındaki kapağa da birkaç sertifikasyon bilgisi işlenmiş. Aslına bakarsanız bu bir eksiklik değil arkadaşlar, bu bir önlem, suyun altında kullanılabildiği için kablo bağlarsınız, kaçak olur çarpılırsınız, işte bunun önüne geçilmek istenmiş.



1,2,3,5 ve 7mm olmak üzere 5 başlık var, misal veriyorum yine Braun MGK3080 gibi, daha çok şekillendirme odaklı bir makine, 21mm’ye kadar sık aralıklarla ayar yapabileceğiniz bir başlık yok, 3010s daha çok tıraş odaklı ama trimmer dediğimiz başlığı da var, bununla sakalınıza, bıyığınıza şekil verebiliyorsunuz.



En önemli içerik üç hareketli tıraş başlığı, Braun 3 etkili diyor buna, çift folyolu bir yapısı var, Braun buna da SensoFoil adını vermiş. Ortadaki benzerlerinden farklı olarak MicroComb, Türkçesiyle MikroTarak yapısıyla özellikle uzun ve sert kılları yakalayacak, yönlendirecek bir şekilde tasarlanmış.



Aksesuarların, başlıkların hepsi sonradan alınabiliyor, bulması zor değil, tıraş başlığı için 18 ayda bir değiştirilebilir denmiş.

Bataryası hızlı şarj destekli, şarj etmeyi unuttunuz diyelim 5 dakikalık şarj bir tıraşlık kullanım süresi çıkarıyor size, 60 dakika tam şarjla 1 saat 45 dakikaya kadar çalışabiliyor, sık tıraş olsanız bile 1 haftayı kolaylıkla, çıkarır kullanım sıklığına göre 2 haftayı da görür.



Pratik testlerine geçelim. İlk başlarda alışkın değilseniz sakalınızı iyi almadığını düşünebilirsiniz, yanma da yapabilir ama kısa sürede, bende 4-5 seferden sonra, cildiniz alışıyor, kullanmaya da alışıyorsunuz. Motoru güçlü, taraklarla boğulmadan takır takır kesiyor sakalı. Günlük tıraş olan biri değilim, sakalım biraz kalındır, cildim biraz yağlıdır, kısacası kullanıcıdan kullanıcıya, yüzden yüze tıraş makinesi tercihi değişir lakin S3 ile bazen 5-7 günlük, boğaz bölgesindeki sakalımı ki zor olan kısımlardan biri, çok hızlı davranmamak kaydıyla neredeyse sıfırladı, sakalanızın çıkış yönüne göre bölgeyi çok taramaya gerek kalmadan işini görüyor, ıslak ve köpükle kullanırsanız daha iyi sonuç alıyorsunuz.

S3’ün tek eksiği kutudan daha ince uçlu bir trimmer, şekillendirici kafanın çıkmaması, bıyıkları ve faulleri toparlarken daha ince bir uç aradım ben. Yüzdeki sivilce, herhangi bir çıkıntı, buna zarar vermiyor tıraş başlığı.



Braun S3. Tarak kitli olanı var, sadece tıraş başlıklı olanı var, temizleyici standlı olanı var, hangisini aldığınıza dikkat edin. Elimizdeki 250 lira civarında ama dolar, TL, piyasa dalgalı arkadaşlar, güncel fiyatına kendiniz bakın derim. 3’ü 1 arada olarak geçse de daha çok tıraş odaklı bir makine. Ek yapmış olayım, tıraş kafası olmayan, tarakları çok daha seçenekli, şekillendirme odaklı bir makine arıyorsanız MKG3080, 3040 böyle makinelere bakabilirsiniz. Lakin söz konusu özellikle tıraş, günlük tıraşsa, şekillendirme ikinci plandaysa Braun S3 işinizi görebilecek bir cihaz.