Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor

4 gün
2,3b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
G.Skill yüksek ama çok yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çılgın bir kit hazırladı. 32GB kapaisteli 12 modülden oluşan bu 384GB'lık DDR4 kiti üstelik 4000MHz'de çalışıyor.
G.Skill yüksek ama çok yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyanlar için 384GB kapasiteli yeni DDR4 kitini duyurdu. 32GB kapasiteli 12 bellek modülünden oluşan kit, sadece kapasitesi değil aynı zamanda 4000MHz olan hızıyla da ses getirmeyi başarıyor. Tüm detaylar videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SC0RPI0N 4 gün en beğenilen
15 yıl önce rüya bilgisayarıma 2 tanen 512mb ram alıp 1gb yapmak istemiştim.. nereden nereye..
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amd64x2 16 sa.
Hiç bir donanım, 12Mhz 80286 CPU ve 640KB RAM li Olivetti'ye ilk dokunduğumdaki heyecanı yaşatamıyor bana, yalnız çok yaşlanmışız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 2 gün
İntelin kullandığı 11xx soketli işlemciler iki kanal destekliyor. Bu kiti kullanabilmek için 6 kanal bellek desteğine ihtiyaç var.
İntel 9. nesil işlemciler bir kanalda 64GB'a kadar destekliyor şu anda. 6 kanal olduğunda 384GB elde ediliyor. 2 kanal kullanan ana akım işlemcilerde 128GB'a kadar kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 2 gün ShadowWyvern
Bu sistem ev için değil yalnız iş için. Gününüzde standart 128GB tercih ediliyor. (=
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 2 gün
384 GB günümüzde oldukça yeterli. Fazlasıyla yeterli hemde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowWyvern 2 gün leocorte
(15 yıl sonraki günümüz)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 gün
nedense 5GHZ altı pek demode gibi geliyor insana !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 3 gün
sarar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 gün
INTEL cephesinde sunucu mimarisi dışında bu belleği açıp tam kapasite kullanıp adresleyebilecek işlemci var mı acaba? AMD cephesinde Tera byte cinsinden bellek desteğinden söz edilirken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DonsuzBalık 4 gün
üzerine windows 7 kurulurmu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malifural 4 gün
klişe soruyu soralım gta açar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 gün
3 yıl kullanılacağını varsayarsak günde kaç tl yakar bu..

(şu iğrenç espriyi yaptıran kura lanet olsun..)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
2,8b izlenme · 6 gün
03:30
İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi
3,6b izlenme · 1 gün
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
13,2b izlenme · 1 hf.
03:53
Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl
3,1b izlenme · 5 gün
04:41
Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre
4,2b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
10,1b izlenme · 3 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
3,1b izlenme · 1 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
3,2b izlenme · 1 hf.
05:37
240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider
1,2b izlenme · 14 sa. yeni video
04:05
Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı
2,7b izlenme · 1 gün
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,3b izlenme · 13 sa. yeni video
07:38
Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9
1,1b izlenme · 10 sa. yeni video
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
4,9b izlenme · 1 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
4,1b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9,2b izlenme · 3 hf.
03:29
Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında
3,2b izlenme · 1 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
5,6b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim