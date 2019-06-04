Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor

G.Skill yüksek ama çok yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çılgın bir kit hazırladı. 32GB kapaisteli 12 modülden oluşan bu 384GB'lık DDR4 kiti üstelik 4000MHz'de çalışıyor.

G.Skill yüksek ama çok yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyanlar için 384GB kapasiteli yeni DDR4 kitini duyurdu. 32GB kapasiteli 12 bellek modülünden oluşan kit, sadece kapasitesi değil aynı zamanda 4000MHz olan hızıyla da ses getirmeyi başarıyor. Tüm detaylar videomuzda.