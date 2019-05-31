Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo

Asus'un yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Pro Duo sahip olduğu büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü ikinci ekranı ile fark yaratmayı başarıyor, peki neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Asus yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Pro Duo ile üretkenlik ve çoklu uygulama desteğini bambaşka bir noktaya taşıyor. Devasa boyuttaki ikinci ekranıyla Apple MacBook Pro'lardaki TouchBar uygulamasını gölgede bırakan bilgisayarın tüm detayları videomuzda.