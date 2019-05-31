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Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo

1 hf.
2,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Pro Duo sahip olduğu büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü ikinci ekranı ile fark yaratmayı başarıyor, peki neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Pro Duo ile üretkenlik ve çoklu uygulama desteğini bambaşka bir noktaya taşıyor. Devasa boyuttaki ikinci ekranıyla Apple MacBook Pro'lardaki TouchBar uygulamasını gölgede bırakan bilgisayarın tüm detayları videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_tayfun_ 1 hf.
Üç ekranlı laptop vardı "Razer Project Valerie" bu laptopun yanına koyarsanız gelecekten değilde geçmişten gelen bir bilgisayar gibi durur. Bu saçma cihaz için reklam yapılacak diye bukadar kasmayın kendinizi.
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AtiMX4 1 hf.
Hicbirseye benzemiyor.
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TheStarBox 1 hf.
Macbook pro ya kafa atmış resmen :D
Ben şahsen çok şarj harcar diye düşünüyorum.
Ancak Macbook umdaki touchbar bile çok kullanışlı, bununla neler yapılabilir düşünüyorum.
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DH Misafiri 1 hf.
Applenin otu çıkarılmış hali
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Amd64x2 1 hf.
CSS
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StaatSanWalt 1 hf.
Çentiği alta aldım çentiği havaya attım yenilik değildit yenilik görmek istediğimiz tarz haber budur işte helal olsun adamlara Türkiye fiyatını düşünmek dahi istemiyorum ayrı mesele
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soneday 1 hf.
tasarım konusunda ciddi skntılar var., ikinci ekran çok kaba sonradan eklenmiş gibi ve o alt çerçeve aşırı kaba duruyor. ekran biraz daha alttan üstten kırpılıp ince olabilir, klavye daha yukarıya çıkartılabilirdi.
ama mantık ve kullanım açısından efsane bir yenilik olmş acayip heveslendim
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