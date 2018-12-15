Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu karınca türü çenesini 324 km/h hızla kapatabiliyor

Hayvanlar aleminde hız rekorları sürekli el değiştiriyor. Birçoğumuzun Çita olarak bildiği en hızlı hayvan aslında sandığımızdan çok daha küçük. Detaylar haberimizde.
5 ay
11b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
En hızlı hayvanlar hangileridir diye düşündüğümüzde ilk aday genellikle “Çita” oluyor. Ancak hayvanlar aleminin en hızlıları genellikle en tuhaflarından çıkıyor. Güneydoğu Asya ve Avustralya’da yaşayan ve nadir bir tür olan Drakula karıncası tam da bu “tuhaf” hayvanlardan biri.

Hız mı dediniz?

Önceleri, en hızlı hayvan kategorisi birincisinin tuzak çeneli karınca olduğu düşünülürdü. Keza bu türün çenesini saatte 230 km’lik bir hızla kapattığı biliniyor. Başka bir karınca türü olan kapan çeneli Drakula karıncasının çenesini saatte 324 km ile kapatabilmesi ise ona en hızlı hayvan dalında birinciliği getirmiş.          

Drakula karıncasının farklı çene yapısı, ona sahip olduğu bu inanılmaz hızı sağlıyor. Tuzak çeneli karıncalar, çenelerini açık halde tutup hızlıca kapatıyor. Bu yöntem ayı tuzağının işleyişine benziyor. Ancak Drakula karıncaları harekete çeneleri kapalı halde başlıyor ve çene uçlarını birbirlerine bastırmak suretiyle çenelerindeki iç gerilimi artırıyor. Karıncalar daha sonra aynı bir insanın parmaklarını şaklatması gibi çenelerini birbirinin üzerinden kaydırıyor. Bu hareket o kadar hızlı ki hayvanın karşısındaki av üzerinde büyük bir şok etkisi yaratıyor.

Ekip lideri Andrew Suarez'e göre karıncanın bu hareketini hızlı diye tanımlamak, eylemi olduğundan daha hafif göstermekten başka bir şey değil. Keza Drakula karıncasının çene hareketi, bir insanın gözünü kırpmasından 5,000 kez ve elini şaklatmasından ise 1,000 kez daha hızlı. Ekip, karıncanın hareketini filme alabilmek için saniyede 480,000 kare yakalamış.

Bu çalışmanın ardından araştırma ekibi, doğal ortamda bu süper gücün nasıl kullanıldığını inceleyecek. Son olarak, “kapma anı” videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://news.illinois.edu/view/6367/727667#image-1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yimmasabi 5 ay en beğenilen
Çene hızında bu alemde eşimi geçen olamaz :D
Gelsin o kamera düzeneğini bir de bizim eve kursun :D
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 5 ay
324 km bir hiz degil, uzaklik olcusu.
Zaten cop haberlerle bolumu okunmaz hale getirdiniz, bari icerikte sivamayin.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowofdonkey 4 ay
Bir de bunlar sürü olarak...
Hayal edemedim hepsinin aynı anda ağızlarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 4 ay
Karıncalara bayılırım. Küçükken deve karıncalarının çenelerini hayranlıkla incelerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 5 ay
Güzel bir teknoloji haberiymiş.. hangi firma üretmiş? Kaç nm?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 5 ay en beğenilen
Çene hızında bu alemde eşimi geçen olamaz :D
Gelsin o kamera düzeneğini bir de bizim eve kursun :D
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 5 ay yimmasabi
AHAHAHAHA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 5 ay
dişi karıncadır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 5 ay
324 km bir hiz degil, uzaklik olcusu.
Zaten cop haberlerle bolumu okunmaz hale getirdiniz, bari icerikte sivamayin.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 5 ay Mephalay
kimseyi zorla tutmuyor. beğenmiyorsan siirtliye git :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VictorSanchez 5 ay
Haber tamamiyle yanlış arkadaşlar. Videoda karıncanın ağız hızının O dan 324 KM/s (yani 200mph) 0.000015 sn de çıktığını söylüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 5 ay
Çitanın koşu hızıyla bu karıncanın çene hareket hızının aynı habere konu olması hiç mantıklı değil.
100 metre ileriye çita daha önce ulaşacak mı ulaşamayacak mı, ulaşacak, o zaman çita daha hızlı. Çenesini açma kapamasıyla en hızlı canlı mı oluyor şimdi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 5 ay
Yine espri yapamama timi iş başında!
Acaba hayatınızda kaç kez kahvaltı yaparken Nat Geo izlediniz?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 5 ay
Kapatmıyorki, zaten kapalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, hız ve
5 etiket daha hayvanlar karınca Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı 5 ay Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir 5 ay Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite 5 ay Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir 5 ay Steteskoplar mikrop kaynıyor 5 ay Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı 5 ay Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde 5 ay Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir 5 ay Geç saatlerde başlayan dersler akademik başarıyı artırıyor 5 ay Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu 5 ay Kritik SQLite açığı milyonlarca uygulamayı etkiliyor 5 ay YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü 5 ay Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın 5 ay Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı 5 ay Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor 5 ay Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor 5 ay Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Bu karınca türü çenesini 324 km/h hızla kapatabiliyor Sonraki Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı 5 ay Üşüdüğünüzde sizi ısıtan elbise yaması geliştirildi 5 ay Shenzhen tüm toplu taşıma otobüsleri elektrikli olan dünyanın ilk şehri 5 ay Türkiye, 1954'te veremle nasıl mücadele etmişti? 5 ay Taylor Swift konserinde yüz tanıma teknolojisi kullanılması tartışma yarattı 5 ay Aston Martin Valkyrie: 11,100 rpm, 1,000 hp, 740 Nm 5 ay 2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı 5 ay Yaban arısı zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici 5 ay Lenovo Z5s devasa ekran ve 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay 2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları 5 ay Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi 5 ay Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor 5 ay Mevlâna Haftası farklı sosyal platformlarda kutlanmaya devam ediyor 5 ay Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor 5 ay Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak 5 ay Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim