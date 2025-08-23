Formula 1'de 400 km/s hız dönemi başlıyor: Roket etkisi!

Hız artışı daha güçlü elektrik motorları ve geliştirilmiş aktif aerodinamik sistemler sayesinde mümkün olacak. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Tam güç kullanıldığında neredeyse 400 km/s seviyesine çıkıyoruz" diyerek hız potansiyeline dikkat çekti. Aston Martin'in yedek pilotu Felipe Drugovich ise "Viraj çıkışlarında araç öyle bir fırlıyor ki, sanki bir roketin üzerinde oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz" diyor.
Yeni nesil F1 araçları nasıl olacak?
FIA'ya göre, 2026 model araçlar mevcut modellere göre daha kısa, dar ve kompakt olacak. Ön ve arka kanatların tasarımı değişecek, bazı parçalar tamamen ortadan kaldırılacak ve aktif aerodinamik sistemler düzlüklerde hava direncini büyük ölçüde azaltacak. Güç ünitesinde de büyük değişimler var. İçten yanmalı motorlar 575 beygir, elektrik motorları ise 475 beygir güç üretecek. Bu kombinasyon, araçlara Formula 1 tarihinin en yüksek torkunu sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: