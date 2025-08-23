Formula 1'de 400 km/s hız dönemi başlıyor: Roket etkisi!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemeler ile birlikte Formula 1'de bambaşka bir dönem başlıyor. Araçların yapısından motorlarına kadar birçok alanda devrim niteliğinde yeniliklere imza atılacak. Söz konusu değişikliklerle birlikte yeni nesil Formula 1 araçları düzlüklerde 400 km/s hıza ulaşabilecek.

Hız artışı daha güçlü elektrik motorları ve geliştirilmiş aktif aerodinamik sistemler sayesinde mümkün olacak. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Tam güç kullanıldığında neredeyse 400 km/s seviyesine çıkıyoruz" diyerek hız potansiyeline dikkat çekti. Aston Martin'in yedek pilotu Felipe Drugovich ise "Viraj çıkışlarında araç öyle bir fırlıyor ki, sanki bir roketin üzerinde oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz" diyor.

Yeni nesil F1 araçları nasıl olacak?

FIA'ya göre, 2026 model araçlar mevcut modellere göre daha kısa, dar ve kompakt olacak. Ön ve arka kanatların tasarımı değişecek, bazı parçalar tamamen ortadan kaldırılacak ve aktif aerodinamik sistemler düzlüklerde hava direncini büyük ölçüde azaltacak. Güç ünitesinde de büyük değişimler var. İçten yanmalı motorlar 575 beygir, elektrik motorları ise 475 beygir güç üretecek. Bu kombinasyon, araçlara Formula 1 tarihinin en yüksek torkunu sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Ancak bu hız artışının bir de bedeli var. Yere basma kuvvetinin (downforce) azalması ve daha dar lastik kullanımı sebebiyle viraj hızı düşük olacak ancak pilotlar enerji yönetimi ve batarya stratejisi üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklar. Bu da yarış taktiklerinde yeni bir dönemin başlayacağı anlamına geliyor. Formula 1'deki en yüksek hız rekoru, 2016 Azerbaycan Grand Prix'sinde Valtteri Bottas tarafından 378 km/s ile kırılmıştı.

