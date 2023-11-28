Huawei'den Starlink'e rakip geliyor: İşte ulaştığı hız

Tam Boyutta Gör Huawei, SpaceX'in Starlink hizmetine benzer uydu internet sistemini başarıyla test etti. Sonuçları kamuoyuyla paylaşan Huawei 6G Kablosuz Teknoloji Laboratuvarı'nın baş bilim insanı Wang Jun, gerçekleştirilen testlerde 660 Mbps'ye varan indirme hızlarına ulaştıklarını söyledi.

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Çinli şirket uydu internet ağının ayrıntılarını açıklamadı. Ancak uyduların Starlink sistemine benzer şekilde alçak dünya yörüngesinde olduğu biliniyor. Her ne kadar resmen açıklanmasa da Çin'in yakın tarihte fırlattığı uydular, Huawei'nin projesi için kullanılmış olabilir.

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Ciddi şekilde ilgileniyor

Huawei'nin Starlink'e benzer bir uydu interneti ağı kurması zaman alacak. Başarılı testlere rağmen yeni sistemin tam olarak ne zaman faaliyete geçeceği belli değil. Ancak yapılan denemeler ve kaydedilen ilerleme, şirketin bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini ortaya koyuyor.

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