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    Anlık Bildirim

    Huawei'den Starlink'e rakip geliyor: İşte ulaştığı hız

    Huawei, Starlink benzeri uydu internet hizmetini test ettiğini duyurdu. Şirket, Çin'de düzenlenen Havacılık ve Uzay Bilgi Endüstrisi Uluslararası Ekosistem Etkinliğinde sonuçları paylaştı.
    Huawei'den Starlink'e rakip geliyor: İşte ulaştığı hız Tam Boyutta Gör
    Huawei, SpaceX'in Starlink hizmetine benzer uydu internet sistemini başarıyla test etti. Sonuçları kamuoyuyla paylaşan Huawei 6G Kablosuz Teknoloji Laboratuvarı'nın baş bilim insanı Wang Jun, gerçekleştirilen testlerde 660 Mbps'ye varan indirme hızlarına ulaştıklarını söyledi.

    Çinli şirket uydu internet ağının ayrıntılarını açıklamadı. Ancak uyduların Starlink sistemine benzer şekilde alçak dünya yörüngesinde olduğu biliniyor. Her ne kadar resmen açıklanmasa da Çin'in yakın tarihte fırlattığı uydular, Huawei'nin projesi için kullanılmış olabilir.

    Huawei'den Starlink'e rakip geliyor: İşte ulaştığı hız Tam Boyutta Gör

    Ciddi şekilde ilgileniyor

    Huawei'nin Starlink'e benzer bir uydu interneti ağı kurması zaman alacak. Başarılı testlere rağmen yeni sistemin tam olarak ne zaman faaliyete geçeceği belli değil. Ancak yapılan denemeler ve kaydedilen ilerleme, şirketin bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini ortaya koyuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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