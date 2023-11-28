Huawei'den Starlink'e rakip geliyor: İşte ulaştığı hız

Çinli şirket uydu internet ağının ayrıntılarını açıklamadı. Ancak uyduların Starlink sistemine benzer şekilde alçak dünya yörüngesinde olduğu biliniyor. Her ne kadar resmen açıklanmasa da Çin'in yakın tarihte fırlattığı uydular, Huawei'nin projesi için kullanılmış olabilir.
Ciddi şekilde ilgileniyor
Huawei'nin Starlink'e benzer bir uydu interneti ağı kurması zaman alacak. Başarılı testlere rağmen yeni sistemin tam olarak ne zaman faaliyete geçeceği belli değil. Ancak yapılan denemeler ve kaydedilen ilerleme, şirketin bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.