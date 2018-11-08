Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı

Oppo’nun Pokemon Company ile iş birliği yaparak Pikachu temalı hazırladığı yeni taşınabilir şarj istasyonu sektörde hız konusunda rekor kırıyor. Oppo SuperVOOC yeni istasyonun temelinde yer alıyor.

Oppo Pikachu Powerbank özellikleri ve fiyatı

İnceliğiyle dikkat çeken Pikachu şarj istasyonu 10000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. SuperVOOC sayesinde istasyondan 50W seviyesinde enerji çıkışı sağlamak mümkün. Böylece uyumlu Oppo cihazları aynı prize bağlamış gibi hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Sektörde bu enerji seviyesi yeni bir rekor anlamına geliyor.

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Şarj istasyonu kendisini de SuperVOOC ile 50W üzerinden şarj edebiliyor. Telefonunuzu şarja taktığınızda ise kilit ekranında hoş Pikachu animasyonları gösteriliyor. SuperVOOC uyumlu olmayan cihazlar da yine belirli bir hızda şarj edilebiliyor ancak animasyonlar bulunmuyor.

Oppo Pikachu Powerbank yaklaşık 58$ fiyat etiketi ile satılacak. Bu aksesuarın yanında taktığınızda otomatik olarak temayı Pikachu temasına getiren NFC temelli bir kılıf da satışa sunulacak. Bunun fiyatı 20$ civarında.