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Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı

Oppo’nun SuperVOOC hızlı şarj destekli bir akıllı telefonunu kullanıyorsanız bu şarj istasyonu tam size göre. Oppo Pikachu Powerbank telefonunuzu 30 dakikada doldurabilecek.
6 ay
3,7b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo’nun Pokemon Company ile iş birliği yaparak Pikachu temalı hazırladığı yeni taşınabilir şarj istasyonu sektörde hız konusunda rekor kırıyor. Oppo SuperVOOC yeni istasyonun temelinde yer alıyor.

Oppo Pikachu Powerbank özellikleri ve fiyatı

İnceliğiyle dikkat çeken Pikachu şarj istasyonu 10000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. SuperVOOC sayesinde istasyondan 50W seviyesinde enerji çıkışı sağlamak mümkün. Böylece uyumlu Oppo cihazları aynı prize bağlamış gibi hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Sektörde bu enerji seviyesi yeni bir rekor anlamına geliyor.

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Şarj istasyonu kendisini de SuperVOOC ile 50W üzerinden şarj edebiliyor. Telefonunuzu şarja taktığınızda ise kilit ekranında hoş Pikachu animasyonları gösteriliyor. SuperVOOC uyumlu olmayan cihazlar da yine belirli bir hızda şarj edilebiliyor ancak animasyonlar bulunmuyor.

Oppo Pikachu Powerbank yaklaşık 58$ fiyat etiketi ile satılacak. Bu aksesuarın yanında taktığınızda otomatik olarak temayı Pikachu temasına getiren NFC temelli bir kılıf da satışa sunulacak. Bunun fiyatı 20$ civarında.

 

https://www.phonearena.com/news/Fastest-quickest-power-bank-SuperVOOC-Oppo-Pikachu-Pokemon-accessory_id110763 Yorum Yaz
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Emin KOÇ 6 ay en beğenilen
-seni seçtim pikachu!
-pika pika pika!
Geçmiş gözümde canlandı.
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faniseyler 6 ay
Seni seçerdim pikachu ama çok pahalı geldin.
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1 Avatar
Ekrem71.5 6 ay
Seni Seçtim BALBAZAR :)
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Y-ZiyA 6 ay
Telefonunu zu rahat rahat yakabileceksiniz. Note 7 efsanesi geri döndü!
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Emin KOÇ 6 ay en beğenilen
-seni seçtim pikachu!
-pika pika pika!
Geçmiş gözümde canlandı.
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carloska 6 ay
bu gibi haberlere bataryanın ömrünü ne kadar etkilediğinide koyarsanız daha iyi olur
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faniseyler 6 ay
Seni seçerdim pikachu ama çok pahalı geldin.
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tostumm 6 ay
15Ah veya 20Ah versiyonu yapıp ismini de raichu yapsınlar bari.
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