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Bu kez sağlık sektörü hackerların hedefi oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Bu kez sağlık sektörü hackerların hedefi oldu

Sanal saldırılarının çapının arttığı son dönemlerde bu kez ABD'nin 2. en büyük sağlık sigorta kuruluşu Anthem hackerların saldırısına uğradı. Saldırıda tıbbi veriler çalınmadığı açıklanırken milyonlarca insanın kişisel verileri hacklerların eline geçti.

37 Milyon kişinin sağlık planlamasını yapan kuruluş ayrıca 32 Milyon insanın da bağlantılar aracılığıyla bilgisini saklıyordu. Saldırganların isim,doğum günü, sosyal güvenlik numarası gibi paket bilgileri ele geçirmeyi başardı. Saldırıdan kaç kişinin etkilendiği henüz açıklanmadı fakat milyonlarca insanın bilgilerinin çalındığı düşünülüyor.

Anthem saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada banka veya kredi kartı bilgilerinin ve herhangi bir tıbbi bilgilinin çalınmadığını doğruladı. Ayrıca saldırganların yararlandığı güvenlik açığının kısa süre sonra kapatıldığını ve FBI'ın konu ile ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Şirket güvenlik şirketi FireEye ile anlaşılarak da saldırının nasıl geliştiğinin araştırılmaya başlandığını da duyurdu. Şirket kullanıcılardan özür dileyen bir bildirge yayınlarken saldırganların bilgileri gelir elde etme amaçlı kullanabileceğini belirtti. FBI geçen yıl sağlık kuruluşlarını sanal saldırılara karşı uyarmıştı fakat görünen o ki sağlık kuruluşları tam olarak güvenlik önlemlerini almış değil.

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doctor_bey 4 yıl
Bizim heçkırlar hala boş işlerle uğraşsın
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Elsa 4 yıl
Gelecek hackerlıkta
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argk02 4 yıl
Ne yapsınlar garibanlar para kazanmak kolay değil.
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umut_baris 4 yıl
Kişisel veriler nedir abi ya, asıl hamle tıbbi verilerde.


Ülkemizde yasal kılıfa uydurularak çok güzel satılıyor da neyse.
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