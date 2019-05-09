Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7

LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli Watch W7, akıllı saat ve analog saat özellilerini aynı çatı altında bir araya getiriyordu ancak yine de bekleneni veremedi, peki ama neden ?

LG'nin büyük umutlarla geliştirdiği akıllı saat modeli LG Watch W7 bekleneni veremedi. Peki ama akıllı saat ve analog saati yaklaşımını aynı modelda buluşturan bu saat neden gündemde kalamadı, cevapları bu videoda.