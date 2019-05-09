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Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7

1 hf.
6,6b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli Watch W7, akıllı saat ve analog saat özellilerini aynı çatı altında bir araya getiriyordu ancak yine de bekleneni veremedi, peki ama neden ?
LG'nin büyük umutlarla geliştirdiği akıllı saat modeli LG Watch W7 bekleneni veremedi. Peki ama akıllı saat ve analog saati yaklaşımını aynı modelda buluşturan bu saat neden gündemde kalamadı, cevapları bu videoda. 

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MonitörKertenkelesi 1 hf. en beğenilen
Ne var yani "modelde" demek istediğini anlıyorsunuz sadece bir "e" harfine takmışsınız. Ama eğer imlaya o kadar takılıyorsanız neden bütün harfleriniz ufak? En azından Erdi yazım kurallarına uymuş.
Size cevap veren 1Off isimli kullanıcı da imla hatalı yazıyor; "tabiki" değil "tabii ki" diye yazılır. Düzeltme vermeden önce kendinizi bir düzeltseniz.


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Ne var yani"modelde"demek istediğini anlıyorsunuz sadece bir"e"harfine takmışsınız. Ama eğer imlaya o kadar takılıyorsanız neden bütün harfl...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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StaatSanWalt 1 hf.
Akıllı saat fikrinin kendisi saçmalık ondan dolayı olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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xml-arif 1 hf.
Markası LG olduğu için
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slazex 1 hf.
Gerçekten merak ettiğim şu akıllı saat ile ilgili acaba birkaç faydalı ya da bilmediğim bir bilgi öğrenebilir miyim diye yorumları okuduğumda, birkaç ergenin laf dalaşını ve avukatlık serüvenini okuyorum.
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cronus75 1 hf.
Saat mekanik olur, daha ondan çakması quartz olur. Bunlar saat falan değil, para tuzağı oyuncaklar.
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nedensiz07 1 hf.
2 yıl önce bir hevesle samsung akıllı saat almıştım hani şu bezel kısmı dönen modeli.. 2 ay sabredebildim kendisine ve satmak durumunda kalmıştım.. İlk başlarda çok hevesli hevesli kullanıyor insan adım takibi telefon görüşmesi vs vs.. Fakat bir kol saatini günlük şarj etme olayı herşeyi mahvediyor..(Kimse 3 gün gidiyor demesin hakkıyla kurcalaya kurcalaya kullannınca 1 gün ancak gidiyor pili).. En azından benim için öyle oldu.. Alışmışım yıllardır bir kol saatinin pilinin en az 3 yıl dayanmasına..
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StaatSanWalt 1 hf.
Akıllı saat fikrinin kendisi saçmalık ondan dolayı olabilir.
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berkans 1 hf. StaatSanWalt
Degıl aslında.
Bakın Apple Watch'un bugun halı hazırda bır cok fonksıyonu Turkıye'de calısmıyor. Muhtemelen en gec 2021 gıbı calısmaya baslayacak. Ancak sıze bugun sankı hepsı calısıyormus gıbı bır senaryo uretıyorum.
- Oncelıkle telefon tasımanıza bıle gerek kalmıyor. E-sim ile beraber, telefonunuzu evde bırakarak her seyı bır akıllı saat uzerınden yapabılırsınız. Instagram'a da bakabılır ya da whatsapp uzerınden mesaj yanıtlayabılır veya gonderebılırsınız.
- Spor yapıyorsanız eger en onemlı yarcımdınız bır akıllı saat olur. Nabız kontrolu sayesınde yag yakma aralıgınızı kontrol altında tutarak daha saglıklı bır sekılde kılo verebılırsınız.
- Odemelerınızı saat uzerınden yapabılırsınız. Bugun bıle Turkıye'de artık bır cok noktada kablosuz odeme seceneklerı mevcut. Kredı kartınızı yanınıza almanıza bıle gerek kalmayabılır.
- EKG cekme ozellıgı ıle ozellıkle kalp hastaları ıcın bırebır cıhaz halıne geldı.
- Evınızın kapısını, garajını acabılırsınız.
- Ev alarmını acıp kapatabılırsınız bunun ıcın ek bır anahtarlık tasımanıza gerek kalmaz.
- Motor kullananlar ıcın mesela harıka bır navıgasyon cıhazıdır.
Bunun gıbı bır cok madde sayabılırım. Yuzlerce belkı. Gunumuzde akıllı saatler cok gelıstıler. Artık herkes bır sekılde ıhtıyacı olan bır sey bulmaya basladı akıllı saatlerde. Ozellıkle spor yapanlar ıcın zaten vazgecılmez bır cıhaz. Bu saatlerdekı uygulamalar sıze kısısel antrenorluk bıle yapabılıyor. Bırde bunlar tabı ılk evrelerı. Bundan sonra daha da gelısecekler.
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kesbi 1 hf.
Nerde satılıyor ki tutacak?
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MonitörKertenkelesi 1 hf. en beğenilen
Ne var yani "modelde" demek istediğini anlıyorsunuz sadece bir "e" harfine takmışsınız. Ama eğer imlaya o kadar takılıyorsanız neden bütün harfleriniz ufak? En azından Erdi yazım kurallarına uymuş.
Size cevap veren 1Off isimli kullanıcı da imla hatalı yazıyor; "tabiki" değil "tabii ki" diye yazılır. Düzeltme vermeden önce kendinizi bir düzeltseniz.


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3 Yanıt Yanıtla +11
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Khoradasein 1 hf. MonitörKertenkelesi
Merhaba, bence 'modıl'da demek istemiş, Türkçe artı İngilizce karışımı bir sözcük türetmiş...
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10ff 1 hf. MonitörKertenkelesi
Benim hata yapmış olmam imla hatası yapılmış gerçeğini değiştirecek mi ? Ayrıca ben mesajımda "benden kral Türkçeyi kimse bilemez" gibi birşey yazdığımı hatırlamıyorum süper zekalı arkadaşım...
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10ff 1 hf. MonitörKertenkelesi
Yazdığın mesaj ne kadar imla hatası içeriyorsa editleye editleye bir hâl olmuşsun...
millete laf atacağına önce kendine bak böyle madara olma sonra...
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intel7mix 1 hf.
Akıllı saat olmadan hayat devam eder ama akilli telefon olmadan devam etmez.
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-1- 1 hf. yeni yorumcu
modelda ne demek erdi bey?
her haberde imla hatası var.
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10ff 1 hf. -1-
Noktalama işaretleri zaten hak getire... Ufak tefek detaylar tabiki ama gerçekten rahatsız ediyor.
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