Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli Watch W7, akıllı saat ve analog saat özellilerini aynı çatı altında bir araya getiriyordu ancak yine de bekleneni veremedi, peki ama neden ?
LG'nin büyük umutlarla geliştirdiği akıllı saat modeli LG Watch W7 bekleneni veremedi. Peki ama akıllı saat ve analog saati yaklaşımını aynı modelda buluşturan bu saat neden gündemde kalamadı, cevapları bu videoda.
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Size cevap veren 1Off isimli kullanıcı da imla hatalı yazıyor; "tabiki" değil "tabii ki" diye yazılır. Düzeltme vermeden önce kendinizi bir düzeltseniz.