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Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2

3 ay
15,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honor'un yeni telefonu Magic 2 çok iddialı. Kızaklı tasarım, 6 kamera, Kirin 980 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile ekrandan parmakizi ve hızlı şarj teknolojilerine sahip. İşte videomuz.
Honor yeni nesil akıllı telefon modelleriyle çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şirketin Magic 2 modeli hem kızaklı yapıya hem 6 kameraya hem ekrandan parmakizi okuyucuya hem de Kirin 980 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip. Hızlı şarj teknolojisini de bünyesinde barındıran bu donanım canavarını kullanma fırsatı bulunca, sizlerin de merak edeceğini düşünerek videosunu çektim sevgili arkadaşlar, umarım keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim. 

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DH Misafiri 3 ay
eskisi gibi incelemelerin metinlerinide yayınlarsanız sevinirim @Erdiözüağ
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Red_devil33 3 ay
yıllar önce çıkan samsung s2 nin tasarmımı bu telefona bin basar yazıklar olsun
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DH Misafiri 3 ay
Telefon çıkalı 3 ay oldu
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Askaparta 3 ay
Magic demekle olmuyor, yetmez.
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xxlor 3 ay
Ucuz olsa alınabilir bence
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Fenomenon 3 ay
kızaklı telefonları severdim eskiden ama bu kızak ne kadar dayanır belli değil
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barthobel 3 ay
ağzından köpük saça saça iğrenç bir konuşma tarzın var tahammül edemedim. kardeşim arkandan süvarilermi kovalıyor ne bu acelen. konuşurken ulan burada dur son cümleni tekrar et desen yeminle edemez. hele bir msi standını ziyaret videon var fiziki olarak köpük ağzından fırlıyor çektiğiniz videoyu hiç mi izlemiyorsunuz
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coolcool 3 ay
Yüz tanima yüzünüzü tanıyana kadar göbeğiniz çatlıyor. Parmak izi evlere şenlik. Pubg yüksek ayar oyniyim desen o da olmuyor. Grafik ve ısınma sorunu var. Kesinlikle almayın, aldım kullandım. Kesinlikle tırt
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MS4343 3 ay coolcool
Telefon daha çıkmadı, neyi kullandın?
Mate 20 pro'dan mı bahsediyorsun?
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fduz 3 ay coolcool
Ne zaman kullandın da atıp tutuyorsun arkadaş
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al-ozaria 3 ay
Büyük ekran, düşük pil, kızaklı mekanizma 3'ü 1 arada, direk mıntıkam dışı :) .
Ama inceleme için teşekkürler.
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ceh.meh 3 ay
iyi madem yeni telefon çıkardınız Honor Play’in fiyatını düşürün 1500 tl ye alalım.
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