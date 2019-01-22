Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2

Honor'un yeni telefonu Magic 2 çok iddialı. Kızaklı tasarım, 6 kamera, Kirin 980 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile ekrandan parmakizi ve hızlı şarj teknolojilerine sahip. İşte videomuz.

Honor yeni nesil akıllı telefon modelleriyle çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şirketin Magic 2 modeli hem kızaklı yapıya hem 6 kameraya hem ekrandan parmakizi okuyucuya hem de Kirin 980 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip. Hızlı şarj teknolojisini de bünyesinde barındıran bu donanım canavarını kullanma fırsatı bulunca, sizlerin de merak edeceğini düşünerek videosunu çektim sevgili arkadaşlar, umarım keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim.