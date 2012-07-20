Buffalo'dan 2 TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli harici sabit disk: MiniStation 3.0

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Sunduğu veri depolama çözümleriyle adını sıkça duyduğumuz Buffalo, ''MiniStation 3.0'' serisi harici sabit disklerine 2 TB kapasiteli yeni bir model ekledi.
2 TB'lık kapasitesiyle arşiv tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz MiniStation 3.0, 144 mm x 77 mm x 20 mm ebatlarında ve 255 gram ağırlığında tasarıma sahip. USB 3.0 arabirimine destek veren harici sabit disk, FAT32 dosya sistemine formatlanmış şekilde geliyor.
Parlak siyah ve inci beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan harici sabit diskin temmuz ayı sonuna doğru 380$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
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