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Buffalo'dan 2 TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli harici sabit disk: MiniStation 3.0

6 yıl
5,9b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sunduğu veri depolama çözümleriyle adını sıkça duyduğumuz Buffalo, ''MiniStation 3.0'' serisi harici sabit disklerine 2 TB kapasiteli yeni bir model ekledi. 
2 TB'lık kapasitesiyle arşiv tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz MiniStation 3.0, 144 mm x 77 mm x 20 mm ebatlarında ve 255 gram ağırlığında tasarıma sahip. USB 3.0 arabirimine destek veren harici sabit disk, FAT32 dosya sistemine formatlanmış şekilde geliyor.
Parlak siyah ve inci beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan harici sabit diskin temmuz ayı sonuna doğru 380$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

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1963bursa 6 yıl en beğenilen
2 TB HDD 380$ öyle mi? 349$'a yarım TB SSD almayı tercih ederim. amazon.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
1 TB'ı 267 TL'ye satılıyor, fiyatını yanlış yazmışlar besbelli.
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marseltalon 6 yıl
Çok para...
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LylemmPalmer 6 yıl
Fiyatı evlere şenlikmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Fiyatı evlere şenlikmiş. Geçen hafta 95 dolara 2 TB WD linki vardı. 380$ nasıl oluyor?
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1963bursa 6 yıl en beğenilen
2 TB HDD 380$ öyle mi? 349$'a yarım TB SSD almayı tercih ederim. amazon.com/...
Yanıtla +4
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oledudi 6 yıl
2.5inc galiba
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Lord Melkor 6 yıl
Bende 1 tb i var sikintizis kullaniyorum
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