Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan USB 3.0 ve Wi-Fi 802.11n destekli harici sabit disk: HDW-P500U3

6 yıl
5,7b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Buffalo, USB 3.0 ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantılarını bünyesinde barındıran harici sabit diski MiniStation Air HDW-P500U3'ü tanıttı. HDW-P500U3, isteğinize bağlı olarak kablolu veya kablosuz veri transferi gerçekleştirebiliyor.
Kablosuz modda harici sabit diskin 2.860 mAh'lik şarj edilebilir lityum iyon bataryası devreye giriyor ve batarya yaklaşık 4.5 saat boyunca gereken enerjiyi sağlıyor. 500 GB kapasiteye sahip harici sabit diskteki içeriğe iOS veya Android platformunu kullanan akıllı telefonunuzla güvenli şekilde erişebilmeniz mümkün. Bunun için AppStore veya Google Play üzerinden Buffalo'nun uygulamasının yüklenmesi yeterli.
130 mm x 84 mm x 23 mm boyutlarında ve 285 gram ağırlığında tasarlanan MiniStation Air HDW-P500U3, 280$ fiyatla 1 yıllık garanti kapsamında satılacak.

http://gdm.or.jp/pressrelease/201207/19_10.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Fiyat yüksekliği ülkemizde devam ediyo us deyim geçen hafta 115 $,wd usb 3.0 1.5 tb 2.5" aldım canavar gibi .burda ciddi düşmüş trde de 3_4 ay daha zaman var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: fendur
Ya hala düşmedi şu hard disklerin fiyatları. Bundan 1.5 sene önce 1.5 tb lık wd elementi 145 liraya almıştım şimdi en ucuz yerde kampanyalı 250 tl civarı. Ne selmiş be kardeşim 1.5 yıldır hala etkisi geçmedi..

Aynını 133 liraya aldım o dönemler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
GoFlex Satellite'tan pahalı. Sapıtmış mı bunlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 6 yıl
fendur
Ya hala düşmedi şu hard disklerin fiyatları. Bundan 1.5 sene önce 1.5 tb lık wd elementi 145 liraya almıştım şimdi en ucuz yerde kampanyalı 250 tl civarı. Ne selmiş be kardeşim 1.5 yıldır hala etkisi geçmedi..

aynen ya ne selmiş , sel falan olduğu yok yaw , ortaya bi sel malzemesi attılar fiyatları yükselttiler, baktılar millet yüksek fiyatlara rağmen hdd almaya devam ediyor yedir yedre bildiğin kadar, 1 tb hdd ederi en fazla 110, lira ondan yüksek para verilmez..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NessRolpharp 6 yıl
Bunun için AppStore veya Google Play üzerinden Buffalo'nun uygulamasının yüklenmesi yeterli.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 6 yıl
Ya hala düşmedi şu hard disklerin fiyatları. Bundan 1.5 sene önce 1.5 tb lık wd elementi 145 liraya almıştım şimdi en ucuz yerde kampanyalı 250 tl civarı. Ne selmiş be kardeşim 1.5 yıldır hala etkisi geçmedi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim