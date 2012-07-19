Buffalo'dan USB 3.0 ve Wi-Fi 802.11n destekli harici sabit disk: HDW-P500U3

Buffalo, USB 3.0 ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantılarını bünyesinde barındıran harici sabit diski MiniStation Air HDW-P500U3'ü tanıttı. HDW-P500U3, isteğinize bağlı olarak kablolu veya kablosuz veri transferi gerçekleştirebiliyor.



Kablosuz modda harici sabit diskin 2.860 mAh'lik şarj edilebilir lityum iyon bataryası devreye giriyor ve batarya yaklaşık 4.5 saat boyunca gereken enerjiyi sağlıyor. 500 GB kapasiteye sahip harici sabit diskteki içeriğe iOS veya Android platformunu kullanan akıllı telefonunuzla güvenli şekilde erişebilmeniz mümkün. Bunun için AppStore veya Google Play üzerinden Buffalo'nun uygulamasının yüklenmesi yeterli.



130 mm x 84 mm x 23 mm boyutlarında ve 285 gram ağırlığında tasarlanan MiniStation Air HDW-P500U3, 280$ fiyatla 1 yıllık garanti kapsamında satılacak.



http://gdm.or.jp/pressrelease/201207/19_10.html