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Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu

Son zamanlarda birçok yeni donanım ürünü ile gündeme gelen Buffalo, yeni geliştirdiği USB kart okuyucu modelini resmi olarak duyurdu.
Buffalo'un yeni ürünlerinden ve BSCRD05U2 ismine sahip olan model, bünyesinde kart okuyucusu yer almayan bilgisayar modelleri için geliştirilmiş. USB2.0 portu üzerinde bağlandığı bilgisayarlara SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD ve microSDHC kart okuma desteklerini getirebilen model, Windows ve Mac işletim sistemleri üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.
20x13.5x69.3mm boyutlara, yaklaşık 11 gram ağırlığa ve iki farklı renk seçeneğine sahip olan Buffalo BSCRD05U2 USB kart okuyucusu, Nisan ayı içerisinde 14$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Ürünün hangi bölgelerde satılacağı ise henüz belli olmuş değil. 
 
Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu
Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu

http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://buffalo.jp/product/news/2013/04/04_01/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Usb üzerinden demissiniz birde. Yahu bunun neresi haber ya da siz 4-5 yil geriden geliyorsunuz.
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Dexstz 6 yıl
Bende hort zannettim.
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OverClocK1ng 6 yıl
johnkayne
Adamlar zaten China da 1$ altına hallediyolar bu işi. Milyon tane modelleri var. Yaptık oldu mantığı bunların yaptığıda. Kendilerini bi Apple falan zannediyolar galiba.

Öyle ama kalkıp bir Çin'de üretilen bir ürün ile Buffalo'yu karşılaştırmamak da lazım. Zira ben o dediğiniz 1 Dolarlık kart okuyuculardan zilyon tane aldım da sattım da. Hem performansı düşük hem de çok çabuk bozuluyorlar.
Kartı takıyorsun. Bir süre sonra kart ısınıyor sıcak oluyor. Bazılarında ise hız baştan yüksek oluyor ama sonra yavaşlıyor.
Buffalo dediğimiz Japon firması ve çok kaliteli ürünleri var. 14 Dolar eder mi etmez mi görmeden karar veremem ama içine koyduğum hafıza kartı değerli bir kart ise ve bozulma riskini göze alamayacağım bilgiler varsa, iyi performans veren ve 1 kere alacağım bir cihaz almak istiyorsam neden olmasın...
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Guest-334F3CF19 6 yıl
14$ çok şey istemişler
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kartal1000 6 yıl
Kart okuyabilen cihazlarda cıkmış vayy teknoloji nereye gidiyor böyle
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ssbrutality 6 yıl
Teknolojide Son Nokta,Hatta Teknolojiyi Geçiyorsun İleride Sağda Caminin Altında.Bu Ne La Şimdi :D
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Maxthon 6 yıl
oooo USB 2.0 demek?! Süper teknoloji ya, adamlar yapıyor abi. Zaten Wifi ile PC'ye bağlanma tarzı teknoloji yok, PC'lerde bluetooth yok, bulut teknolojisi yok, hiç olmadı kablo bağlantısı yok bu var!
Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu haber mi şimdi? Kimin nekadar işine yaradı bu haber şimdi Allah aşkına söylesin??
Ne günlere kaldı koca site be.. (:
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Led Zeppelin 6 yıl
usb 1.1 desteği varsa alabilirim
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umutarslan.com 6 yıl
hort sandım..
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Bukalemun 6 yıl
Ortalama 10 yıllık haber değer var !!
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ccandan 6 yıl
3-4 senedir sandisk ın buna benzer ürününü kullanıyorum zaten haber niteliği olmayan bir haber olmuş
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RaptorFX 6 yıl
Vayyyyyy usbden kart okuyucu. Teknoloji ne kadar ilerledi be. Hemide usb 2.0dan.
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Megavolt 6 yıl
ebay den almıştım.5-6 tip kart okuyor.2 buçuk dolara.çokta kaliteli
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