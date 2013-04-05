Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu

Haber Editörü
Son zamanlarda birçok yeni donanım ürünü ile gündeme gelen Buffalo, yeni geliştirdiği USB kart okuyucu modelini resmi olarak duyurdu.
Buffalo'un yeni ürünlerinden ve BSCRD05U2 ismine sahip olan model, bünyesinde kart okuyucusu yer almayan bilgisayar modelleri için geliştirilmiş. USB2.0 portu üzerinde bağlandığı bilgisayarlara SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD ve microSDHC kart okuma desteklerini getirebilen model, Windows ve Mac işletim sistemleri üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.
20x13.5x69.3mm boyutlara, yaklaşık 11 gram ağırlığa ve iki farklı renk seçeneğine sahip olan Buffalo BSCRD05U2 USB kart okuyucusu, Nisan ayı içerisinde 14$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Ürünün hangi bölgelerde satılacağı ise henüz belli olmuş değil.
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://buffalo.jp/product/news/2013/04/04_01/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle ama kalkıp bir Çin'de üretilen bir ürün ile Buffalo'yu karşılaştırmamak da lazım. Zira ben o dediğiniz 1 Dolarlık kart okuyuculardan zilyon tane aldım da sattım da. Hem performansı düşük hem de çok çabuk bozuluyorlar.
Kartı takıyorsun. Bir süre sonra kart ısınıyor sıcak oluyor. Bazılarında ise hız baştan yüksek oluyor ama sonra yavaşlıyor.
Buffalo dediğimiz Japon firması ve çok kaliteli ürünleri var. 14 Dolar eder mi etmez mi görmeden karar veremem ama içine koyduğum hafıza kartı değerli bir kart ise ve bozulma riskini göze alamayacağım bilgiler varsa, iyi performans veren ve 1 kere alacağım bir cihaz almak istiyorsam neden olmasın...
Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu haber mi şimdi? Kimin nekadar işine yaradı bu haber şimdi Allah aşkına söylesin??
Ne günlere kaldı koca site be.. (: