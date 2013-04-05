Buffalo'dan USB üzerinden çalışan hafıza kart okuyucu





Son zamanlarda birçok yeni donanım ürünü ile gündeme gelen Buffalo, yeni geliştirdiği USB kart okuyucu modelini resmi olarak duyurdu.

Buffalo'un yeni ürünlerinden ve BSCRD05U2 ismine sahip olan model, bünyesinde kart okuyucusu yer almayan bilgisayar modelleri için geliştirilmiş. USB2.0 portu üzerinde bağlandığı bilgisayarlara SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD ve microSDHC kart okuma desteklerini getirebilen model, Windows ve Mac işletim sistemleri üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

20x13.5x69.3mm boyutlara, yaklaşık 11 gram ağırlığa ve iki farklı renk seçeneğine sahip olan Buffalo BSCRD05U2 USB kart okuyucusu, Nisan ayı içerisinde 14$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Ürünün hangi bölgelerde satılacağı ise henüz belli olmuş değil.

http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://buffalo.jp/product/news/2013/04/04_01/