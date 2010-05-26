Buffalo'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli Blu-ray sürücü

Japon donanım üreticisi Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. BR3D-12U3 kod adını taşıyan ve 24 Watt güç tükettiği belirtilen sürücü, BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL & DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 40x ve CD-RW medyalara 24x hızıda kayıt yapıyor.

Profesyonellere yönelik bir çözüm olan Buffalo BR3D-12U3'e, CyberLink'in PowerDVD 9, PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, MediaShow 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 yazılımları eşlik ediyor. Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Buffalo BR3D-12U3'ün, 433$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunulması bekleniyor.