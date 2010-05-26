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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli Blu-ray sürücü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli Blu-ray sürücü
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Japon donanım üreticisi Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. BR3D-12U3 kod adını taşıyan ve 24 Watt güç tükettiği belirtilen sürücü, BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL & DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 40x ve CD-RW medyalara 24x hızıda kayıt yapıyor.

Profesyonellere yönelik bir çözüm olan Buffalo BR3D-12U3'e, CyberLink'in PowerDVD 9, PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, MediaShow 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 yazılımları eşlik ediyor. Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Buffalo BR3D-12U3'ün, 433$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunulması bekleniyor.

Buffalo'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli Blu-ray sürücü
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Buffalo'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli Blu-ray sürücü
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:::LOSTPLANET::: 8 yıl
illa da yüksek hızda kayıt edeni almaya gerek yok. 320 liraya mı ne almıştım LG bd yazıcı. 50gb diski 45-55 dkda yazıyor .o yazana kadar git çay iç kahve iç yada aç ps3ü oyun oyna vakit geçiyor nasılsa. ha eğer ev kullanıcısı değilseniz benim işim acil blurayi alıcam tak hemen yazdırıcam 20dk'da işim acil zamanım önemli diyorsanız buffalo işinizi görecektir.
şuanki lg BD yazıcı işimi hayli hayli görüyor.
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GaMeLeCtROniCa 8 yıl
Blu-ray ve SSD Teknolojileri İçin Henüz Daha Erken Diyorum...Fiyatları Alınabilir Düzeye Gelene Kadar...
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fatihcanery 9 yıl
alsınlar bunu ,neyse...
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Batuist 9 yıl
o kadar programı bundle olarak vereceğine fiyatı düşür.. profesyonellere hitap ediyorsa hiçbiri onların işini görmez..
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abdulmusavvir 9 yıl
hay Maaşallah, fiyata bak çay demle. alt tarafı disk yazacak, üstü içimi yakacak.
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sakiri 9 yıl
Bence bu ürünler cok pahali satiliyor. Bluray dvd yazicilar fiyatlari iyice düssede bir tane alsak
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