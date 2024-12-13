LG, Blu-ray oynatıcı üretimini durdurdu

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Tam Boyutta Gör LG, bütün Blu-ray oynatıcılarının üretimini sonlandırdığını açıkladı. Böylece 2018 yılında Oppo ve 2019'da Sony ve Samsung'un üretimi sonlandırmasından sonra kalan son büyük üreticilerden biri olan LG de Blu-ray player üretimini sonlandırmış oldu.

Flatpanels'in haberine göre LG, UltraHD UBK80 ve UBK90 modellerini de içeren Blu-ray oynatıcı serisinin üretimini sonlandırdığını bildirdi. Haberde, LG Kore'nin Blu-ray pazarından çekildiğini tam olarak doğrulamadığı belirtiliyor, dolayısıyla talep artarsa ​​potansiyel bir geri dönüş için kapıyı açık bırakıyor.

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Panasonic kalan son büyük üretici

Samsung ve Sony'nin fiziksel medyadan çekilmesinden sonra, LG Blu-ray oynatıcıların son büyük üreticilerinden biriydi. Fiziksel medyanın gözden düşmesiyle düşen satışlar neticesinde 2018'den bu yana yeni bir oynatıcı piyasaya sürmeyen LG, pes ederek üretimini sonladırmak durumunda kaldı. Şu anda Panasonic Blu-ray üretimine devam eden son büyük üretici konumunda. Ancak dijital platformların hakim olduğu günümüzde, şirketin üretime daha ne kadar devam edebileceği soru işareti oluşturuyor.

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