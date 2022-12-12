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    Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini piyasaya sürdü: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni ürünlerini duyuran Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini de piyasaya sürdü. 1 TB kapasiteye sahip cihaz 2.000 MB/saniyeye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunuyor.
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    Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini çıkardı: Fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 1 TB kapasiteye sahip ilk taşınabilir SSD'sini tanıttı. Yeni ürün Youpin platformunda değil Çinli şirketin kendisi tarafından sunuluyor. Dolayısı ile Xiaomi markası altında çıkış yapan ilk SSD oldu.

    Eloksal kaplamalı alüminyum gövdeye sahip olan cihaz son derece sağlam bir yapıda. İçerdiği, PCI Express destekli M.2 SSD'nin ise 2.000 MB/saniyeye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunduğu belirtiliyor. 4K kalitesinde bir filmin sadece bir dakika içinde aktarılabileceği de notlar arasında.

    Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini çıkardı: Fiyatı ve özellikleri

    Birçok platformla uyumlu

    Xiaomi taşınabilir SSD'nin yalnızca Windows ve Linux bilgisayarlarla değil, macOS'un yanı sıra Android cihazlarla da (sürüm 9 ve üzeri) uyumlu olduğunu açıkladı.

    Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini çıkardı: Fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin'de satışlar 14 Aralık'ta başlayacak. Yeni SSD şu anda Xiaomi'nin kitlesel fonlama platformunda mevcut. İlk sipariş verenler 95 dolar karşılığında satın alabilecekler. Ancak ürünün perakende fiyatı 115 dolar olacak.
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