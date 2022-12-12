Xiaomi ilk taşınabilir SSD'sini piyasaya sürdü: İşte fiyatı ve özellikleri

Eloksal kaplamalı alüminyum gövdeye sahip olan cihaz son derece sağlam bir yapıda. İçerdiği, PCI Express destekli M.2 SSD'nin ise 2.000 MB/saniyeye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunduğu belirtiliyor. 4K kalitesinde bir filmin sadece bir dakika içinde aktarılabileceği de notlar arasında.
Birçok platformla uyumlu
Xiaomi taşınabilir SSD'nin yalnızca Windows ve Linux bilgisayarlarla değil, macOS'un yanı sıra Android cihazlarla da (sürüm 9 ve üzeri) uyumlu olduğunu açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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