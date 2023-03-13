Arşivinizi kaybetmekten korkmayın: 100 yıl garantili Blu-ray diskler tanıtıldı

100 yıl garantili depolama
Pioneer, uzun süreli depolama sunmak için kısa süre önce sektörün ilk "DM for Archive" etiketli Blu-ray optik disk sürücüsünü (ODD) piyasaya sürdü. Pioneer, bu Bd-R diskleri için 100 yıl dayanma sözü de veriyor. Dolayısıyla bu diskler, geleneksel NAND belleklere, sabit sürücülere veye optik disklere nazaran çok daha uzun süreli bir koruma vadediyor.
Pioneer’in DM for Archive diskleri JIS X6257 kalite standardıyla uyumlu olarak geliyor. Bu standart, diskin 100 yıl dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca Pioneer'ın BDR-WX01DM Blu-ray kaydedicisi, disk kalitesi ve kayıt yöntemleri için JIS X6257 gereksinimlerini karşılayan, bu nedenle de DM for Archive işaretini taşıyan sektörün ilk optik disk sürücüsü konumunda. Sürücü ana bilgisayara USB 3.0 Tip-A portunu kullanarak bağlanıyor. Maksimum yazma hızları ise BD-R için 12x, DVD-R için 16x ve CD-R ortamı için 40x seviyesinde.
Fiyatlar çok uygun değil
Bu fiyatlar bireysel kullanıcı için yüksek olsa da hem ODD'nin hem de medyanın genellikle devlet kurumları ve uzun vadeli veri depolamak isteyen şirketler tarafından kullanılacağı göz önüne alındığında maliyetler korkutucu değil. Ancak DM for Archive disklerinin yüzde 40 ila yüzde 60 arasındaki nem oranıyla 10°C ila 25°C arasında saklanması gerekiyor.
Her ne kadar 100 yıl dayanması beklenen BD-R'ler büyük bir başarıyı temsil etse de, 100 yıl sonra birilerinin hala optik disk sürücüleri üretip üretmeyeceği ve hala bunlara bağlanabilen PC'lerin olup olmayacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez