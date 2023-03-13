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    Arşivinizi kaybetmekten korkmayın: 100 yıl garantili Blu-ray diskler tanıtıldı

    Kaybetmeyi veya silinmesini istemediğiniz ekran görüntülerini veya özenle hazırladığınız arşivin kaybolmamasını istiyorsanız 100 yıl garantili Blu-ray diskler sizin için olabilir.
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    pioneer JIS X6257 Tam Boyutta Gör
    Hepimiz verilerimizin ve arşivlerimizin güvende olmasını isteriz ancak hem HDD’ler hem de geleneksel Blu-ray diskler çok uzun yıllı koruma için yeterli değil. Soğuk depolama için popüler bir standart olan kaydedilebilir Blu-ray disklerin çoğu birkaç on yıl dayanacak şekilde tasarlanmış durumda. Öte yandan Japonya'da bulunan Elektronik Kitapları Koruma Yasası, bazı spesifik verilerin 100 yıl boyunca elektronik olarak korunmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla daha uzun ömürlü çözümlere ihtiyaç duyuluyor ve görünüşe göre Pioneer bu ihtiyacı kapatacak.

    100 yıl garantili depolama

    Pioneer, uzun süreli depolama sunmak için kısa süre önce sektörün ilk "DM for Archive" etiketli Blu-ray optik disk sürücüsünü (ODD) piyasaya sürdü. Pioneer, bu Bd-R diskleri için 100 yıl dayanma sözü de veriyor. Dolayısıyla bu diskler, geleneksel NAND belleklere, sabit sürücülere veye optik disklere nazaran çok daha uzun süreli bir koruma vadediyor.

    Pioneer’in DM for Archive diskleri JIS X6257 kalite standardıyla uyumlu olarak geliyor. Bu standart, diskin 100 yıl dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca Pioneer'ın BDR-WX01DM Blu-ray kaydedicisi, disk kalitesi ve kayıt yöntemleri için JIS X6257 gereksinimlerini karşılayan, bu nedenle de DM for Archive işaretini taşıyan sektörün ilk optik disk sürücüsü konumunda. Sürücü ana bilgisayara USB 3.0 Tip-A portunu kullanarak bağlanıyor. Maksimum yazma hızları ise BD-R için 12x, DVD-R için 16x ve CD-R ortamı için 40x seviyesinde.

    Fiyatlar çok uygun değil

    Pioneer JIS X6257 BDR-WX01DM Tam Boyutta Gör
    Ürünün en önemli özelliği X6257 uyumlu bir yöntem kullanarak veri kaydedebilmesi ve bu yöntemin birlikte gelen DM Archiver uygulaması tarafından desteklenmesi. Bu uygulama sadece sertifikalı bir teknik kullanarak veri yazmakla kalmıyor, aynı zamanda dosyaları şifreleyebiliyor ve kayıt kalitesini de kontrol edebiliyor. Bununla birlikte 100 yıl boyunca veri depolamak çok ucuz bir yöntem değil. Pioneer BDR-WX01DM, yaklaşık 400 dolar etikete sahip. Üç adet 25GB IPS-BD11J03P BD-R disk paketi ise yaklaşık 16 dolar.

    Bu fiyatlar bireysel kullanıcı için yüksek olsa da hem ODD'nin hem de medyanın genellikle devlet kurumları ve uzun vadeli veri depolamak isteyen şirketler tarafından kullanılacağı göz önüne alındığında maliyetler korkutucu değil. Ancak DM for Archive disklerinin yüzde 40 ila yüzde 60 arasındaki nem oranıyla 10°C ila 25°C arasında saklanması gerekiyor.

    Her ne kadar 100 yıl dayanması beklenen BD-R'ler büyük bir başarıyı temsil etse de, 100 yıl sonra birilerinin hala optik disk sürücüleri üretip üretmeyeceği ve hala bunlara bağlanabilen PC'lerin olup olmayacağı merak konusu.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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