Arşivinizi kaybetmekten korkmayın: 100 yıl garantili Blu-ray diskler tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Hepimiz verilerimizin ve arşivlerimizin güvende olmasını isteriz ancak hem HDD’ler hem de geleneksel Blu-ray diskler çok uzun yıllı koruma için yeterli değil. Soğuk depolama için popüler bir standart olan kaydedilebilir Blu-ray disklerin çoğu birkaç on yıl dayanacak şekilde tasarlanmış durumda. Öte yandan Japonya'da bulunan Elektronik Kitapları Koruma Yasası, bazı spesifik verilerin 100 yıl boyunca elektronik olarak korunmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla daha uzun ömürlü çözümlere ihtiyaç duyuluyor ve görünüşe göre Pioneer bu ihtiyacı kapatacak.

100 yıl garantili depolama

Pioneer, uzun süreli depolama sunmak için kısa süre önce sektörün ilk "DM for Archive" etiketli Blu-ray optik disk sürücüsünü (ODD) piyasaya sürdü. Pioneer, bu Bd-R diskleri için 100 yıl dayanma sözü de veriyor. Dolayısıyla bu diskler, geleneksel NAND belleklere, sabit sürücülere veye optik disklere nazaran çok daha uzun süreli bir koruma vadediyor.

Pioneer’in DM for Archive diskleri JIS X6257 kalite standardıyla uyumlu olarak geliyor. Bu standart, diskin 100 yıl dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca Pioneer'ın BDR-WX01DM Blu-ray kaydedicisi, disk kalitesi ve kayıt yöntemleri için JIS X6257 gereksinimlerini karşılayan, bu nedenle de DM for Archive işaretini taşıyan sektörün ilk optik disk sürücüsü konumunda. Sürücü ana bilgisayara USB 3.0 Tip-A portunu kullanarak bağlanıyor. Maksimum yazma hızları ise BD-R için 12x, DVD-R için 16x ve CD-R ortamı için 40x seviyesinde.

Fiyatlar çok uygun değil

Tam Boyutta Gör Ürünün en önemli özelliği X6257 uyumlu bir yöntem kullanarak veri kaydedebilmesi ve bu yöntemin birlikte gelen DM Archiver uygulaması tarafından desteklenmesi. Bu uygulama sadece sertifikalı bir teknik kullanarak veri yazmakla kalmıyor, aynı zamanda dosyaları şifreleyebiliyor ve kayıt kalitesini de kontrol edebiliyor. Bununla birlikte 100 yıl boyunca veri depolamak çok ucuz bir yöntem değil. Pioneer BDR-WX01DM, yaklaşık 400 dolar etikete sahip. Üç adet 25GB IPS-BD11J03P BD-R disk paketi ise yaklaşık 16 dolar.

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Bu fiyatlar bireysel kullanıcı için yüksek olsa da hem ODD'nin hem de medyanın genellikle devlet kurumları ve uzun vadeli veri depolamak isteyen şirketler tarafından kullanılacağı göz önüne alındığında maliyetler korkutucu değil. Ancak DM for Archive disklerinin yüzde 40 ila yüzde 60 arasındaki nem oranıyla 10°C ila 25°C arasında saklanması gerekiyor.

Her ne kadar 100 yıl dayanması beklenen BD-R'ler büyük bir başarıyı temsil etse de, 100 yıl sonra birilerinin hala optik disk sürücüleri üretip üretmeyeceği ve hala bunlara bağlanabilen PC'lerin olup olmayacağı merak konusu.

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