Optik medya üreticisi Verbatim satıldı

Teknoloji dünyası çok kısa süre içerisinde bantlı kaset ve disketlerden CD formatına, DVD formatına ve sonrasında Blu-ray formatına geçiş yaşandı. Bu hızlı radikal değişim beraberinde önemli çıkışları da getirdi.

Üretimi sonlandırıyor

Bu değişiklik nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Raks, TDK, Maxell gibi pek çok dev optik medya üretiminden çıkmak zorunda kalmıştı. Mitsubishi Chemical da uzun süredir elinde bulundurduğu Verbatim markasını sattı.

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Verbatim optik medya üretiminde lider firmalardan birisiyken sonrasında USB bellek, SSD, şarj istasyonu gibi farklı alanlara da giriş yaparak varlığını devam ettirmeye çalıştı. Bununla birlikte eski günlerine dönemedi.

Mitsubishi alt markasını tüm patentleri ile birlikte CMC firmasına sattı. Bu satış içerisinde disk teknolojileri, çeşitli kaplama yöntemleri gibi pek çok patent yer alıyor. Hatta Verbatim bir ara 3D filament üretimi de yapmıştı.

CMC ise bir süredir Verbatim markasının optik medya üretimini yapmaktaydı. Ortaklık kapsamında zaten patentleri kullanıyordu ancak şimdi tamamen kendi bünyesine geçmiş oldu. Satış 32 milyon dolar bedelle gerçekleşti.