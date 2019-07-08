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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Optik medya üreticisi Verbatim satıldı

Bir dönemin optik medya devi olarak faaliyet gösterdikten sonra yavaş yavaş depolama ürünlerine geçiş yapan Verbatim bekleneni veremedi. Mitsubishi iştirakini sattı.
15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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Optik Sürücüler
Ekrem71
Haber Editörü
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Optik medya üreticisi Verbatim satıldı

Teknoloji dünyası çok kısa süre içerisinde bantlı kaset ve disketlerden CD formatına, DVD formatına ve sonrasında Blu-ray formatına geçiş yaşandı. Bu hızlı radikal değişim beraberinde önemli çıkışları da getirdi.

Üretimi sonlandırıyor

Bu değişiklik nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Raks, TDK, Maxell gibi pek çok dev optik medya üretiminden çıkmak zorunda kalmıştı. Mitsubishi Chemical da uzun süredir elinde bulundurduğu Verbatim markasını sattı.

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Verbatim optik medya üretiminde lider firmalardan birisiyken sonrasında USB bellek, SSD, şarj istasyonu gibi farklı alanlara da giriş yaparak varlığını devam ettirmeye çalıştı. Bununla birlikte eski günlerine dönemedi.

Mitsubishi alt markasını tüm patentleri ile birlikte CMC firmasına sattı. Bu satış içerisinde disk teknolojileri, çeşitli kaplama yöntemleri gibi pek çok patent yer alıyor. Hatta Verbatim bir ara 3D filament üretimi de yapmıştı.

CMC ise bir süredir Verbatim markasının optik medya üretimini yapmaktaydı. Ortaklık kapsamında zaten patentleri kullanıyordu ancak şimdi tamamen kendi bünyesine geçmiş oldu. Satış 32 milyon dolar bedelle gerçekleşti.

 

https://www.anandtech.com/show/14597/cmc-buys-verbatim-assets-from-mitsubishi Yorum Yaz
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333 15 sa. en beğenilen
hey gidi verbatim.. en kaliteli diye pornoları verbatime müzik cdlerini princo ya yazardık. Liseliler bilmez 🤣
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smart1978 12 sa.
Haberi anlamayanlar cok yorumlardan anlasiliyor. PIST uyanin : SATILDI deniliyor KAPANMADI ! :))
Verbatim cok kalitelidir. Uzun omurludur de. Diger rakiplerinde zamanla pul pul dokulme veya bakteri ile kemirilme durumu cok daha yuksekti... Pek tercih edilmiyor cunki yazma ve okuma hizlari usb 2.0 ve sonrasi ile altust olmustur . Film muzik oyun ve isletim sistemleri icin de bir yere kadar daha tutunur gider . Satin alma sanirim stratejik patentler icin anlasilan...
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CaSsErDoDo 12 sa.
Zamanında Xbox 360'da takılanlar Verbatim'i güzel hatırlar :)
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DH Misafiri 13 sa.
İlk maaşımla 6 sene önce HDD almıştım. Maşallhı var tık demedi. Usb flashlarından 3 4 tane yakmıştım baya baya ermişti :)
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yc#1 15 sa.
DVD'lerinden memnunum. 2 TB 3,5" harici diskini hala kullanıyorum.
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333 15 sa. en beğenilen
hey gidi verbatim.. en kaliteli diye pornoları verbatime müzik cdlerini princo ya yazardık. Liseliler bilmez 🤣
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