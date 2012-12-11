Pioneer, dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısını duyurdu: BDR-XU02J

133 mm uzunluğunda, 133 mm genişliğinde, 12 mm kalınlığında ve 245 gram ağırlığında tasarlanan BDR-XU02J, beraberinde gelen stand sayesinde dikey pozisyonda kullanılabiliyor. Blu-ray yazıcı ile stand bir araya geldiğinde, şık bir görünümün ortaya çıktığını söylemek mümkün.



USB 2.0 arabiriminden veri transferi gerçekleştirdiği gibi ihtiyaç duyduğu gücü alan Blu-ray yazıcının tampon bellek seviyesi 4 MB. BDR-XU02J'nin farklı medya türlerini yazma ve okuma hızları şu şekilde sıralanabilir;

Yazma:





BD-R: 2x, 4x, 6x



2x, 4x, 6x BD-R DL: 2x, 4x, 6x



2x, 4x, 6x BD-R TL: 2x, 4x



2x, 4x BD-R QL: 2x, 4x



2x, 4x BD-R (LtH): 2x, 4x, 6x



2x, 4x, 6x BD-RE: 2x



2x BD-RE DL: 2x



2x BD-RE TL: 2x





2x DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x



1x, 2x, 4x, 6x, 8x DVD-R DL: 2x, 4x



2x, 4x DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x



1x, 2x, 4x, 6x DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x



2.4x, 4x, 6x, 8x DVD+R DL: 2.4x, 4x



2.4x, 4x DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x



2.4x, 4x, 6x, 8x DVD-RAM: 2x, 3x, 5x





2x, 3x, 5x CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x



4x, 10x, 16x, 24x CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x

Okuma:

Pioneer, öncelikli olarak taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alan, harici Blu-ray yazıcısının basın duyurusunu kısa bir süre önce yayımladı., Pioneer tarafından dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısı olarak nitelendiriliyor.