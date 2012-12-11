Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer, dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısını duyurdu: BDR-XU02J

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
12b
1
13
Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pioneer, dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısını duyurdu: BDR-XU02J
Tam Boyutta Gör
Pioneer, öncelikli olarak taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alan, harici Blu-ray yazıcısının basın duyurusunu kısa bir süre önce yayımladı. BDR-XU02J, Pioneer tarafından dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısı olarak nitelendiriliyor.
133 mm uzunluğunda, 133 mm genişliğinde, 12 mm kalınlığında ve 245 gram ağırlığında tasarlanan BDR-XU02J, beraberinde gelen stand sayesinde dikey pozisyonda kullanılabiliyor. Blu-ray yazıcı ile stand bir araya geldiğinde, şık bir görünümün ortaya çıktığını söylemek mümkün.
USB 2.0 arabiriminden veri transferi gerçekleştirdiği gibi ihtiyaç duyduğu gücü alan Blu-ray yazıcının tampon bellek seviyesi 4 MB. BDR-XU02J'nin farklı medya türlerini yazma ve okuma hızları şu şekilde sıralanabilir;
Yazma:

  • BD-R: 2x, 4x, 6x
  • BD-R DL: 2x, 4x, 6x
  • BD-R TL: 2x, 4x
  • BD-R QL: 2x, 4x
  • BD-R (LtH): 2x, 4x, 6x
  • BD-RE: 2x
  • BD-RE DL: 2x
  • BD-RE TL: 2x

  • DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
  • DVD-R DL: 2x, 4x
  • DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x
  • DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x
  • DVD+R DL: 2.4x, 4x
  • DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x
  • DVD-RAM: 2x, 3x, 5x

  • CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x
  • CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x
Okuma:
  • BD-ROM (Tek katman): 6x
  • BD-ROM (Çift katman): 6x

  • DVD-ROM (Tek katman): 8x
  • DVD-ROM (Çift katman): 8x

  • CD-ROM: 24x

Son olarak DiXiM BD Burner 2013 yazılımıyla gelmesi beklenen BDR-XU02J'nin, 2013 yılının mayıs ayına doğru, 22.000 Japon Yeni (~474 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

Pioneer, dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısını duyurdu: BDR-XU02J
Tam Boyutta Gör

http://pioneer.jp/press/2012/1211-1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astekiv 10 ay
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csheer 5 yıl
YANDIZ FIYATI BIRAZ SU ANDA PAHALI DAHA SONRA INDIRIME GECEBILIR..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csheer 5 yıl
BEN PİONNEER DAHA COK SES SİSTEMİ URETICISI OLARAKTAN BULUYORUM YANLIZ KALITELI VE PRESTİJLİ BİR MARKA SES SISTEMLERİ BENCE MUHTESEM OPTİK OKUYUCU CALISMALARINI HIC BEKLEMEMIYORDUM AMA OMNLAR VE PC KULLANICI ICIN IYI OLMUS OZELLIKLE CIKARDIKLARI OPTİK OKUYUCU MUHTESEM OTESI GUZEL BIR CALISMA OLMUS KUTLARIM..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
Yurtdışı 14x yazıcılar 59$, yıllar önce 12x yazıcımı 185 liraya aydım, 50lik Ri-Data paketini 78liraya bulabiliyorum, ben memnunum, ucuzlasın diyen arkadaşlara tekrar hesaplamalarını tavsiye ederim, bana DVD'den daha ekonomik geliyor, 1 BD 23.3 GB, 1 DVD 4.7 GB alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 6 yıl
vaybe cd kabı kalınlığında yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 6 yıl
meego
fiyatı yüksek ve usb3.0 arabirimini kullanmıyor.

OKuyup fiyatı görünce aynı düşünceye sahip oldum. İnsan bekliyor haliyle bu kadar para verilecek madem tam olarak teknolojisi iyi kıvamda olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Bende bunun bir bdr-xd04t versiyonu var. Yanında verdikleri disc yazma programı 4 tane 25 gb 2 tane 50gb discimi yedi. Kaldırıp cdburner free kurdum. hiç sorun çıkartmadı.

Diskler insanların bu kadar yedeklemeye ihtiyaç duymamasından kaybediyor. Genelde 1 tb hdd alıp işlerini görüyorlar. Sonra sorun çıkınca ellerinde patlıyor. Yedekleme için Blu ray discler rakipsiz ve artık çok hesaplı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 6 yıl
fiyatı yüksek ve usb3.0 arabirimini kullanmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
blu rayın çıkışını flaş bellekler ve taşınabilir diskler öldürüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Tasarım gibi keşke fiyatıda güzel olsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12027 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Optik Sürücüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Google LG Nexus 4 "En güncel, en hızlıyı isteyenlere" video inceleme 6 yıl iPhone 5 video inceleme "En iyi iPhone hakkında merak edilen her şey!" [Tekrar Yayın] 6 yıl Röportaj: Sony ile 4K çözünürlüğe sahip 84" Ultra HD televizyonu hakkında konuştuk. 6 yıl TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim