Pioneer, dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısını duyurdu: BDR-XU02J

Haber Editörü
Pioneer, öncelikli olarak taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alan, harici Blu-ray yazıcısının basın duyurusunu kısa bir süre önce yayımladı. BDR-XU02J, Pioneer tarafından dünyanın en ince harici Blu-ray yazıcısı olarak nitelendiriliyor.
133 mm uzunluğunda, 133 mm genişliğinde, 12 mm kalınlığında ve 245 gram ağırlığında tasarlanan BDR-XU02J, beraberinde gelen stand sayesinde dikey pozisyonda kullanılabiliyor. Blu-ray yazıcı ile stand bir araya geldiğinde, şık bir görünümün ortaya çıktığını söylemek mümkün.
USB 2.0 arabiriminden veri transferi gerçekleştirdiği gibi ihtiyaç duyduğu gücü alan Blu-ray yazıcının tampon bellek seviyesi 4 MB. BDR-XU02J'nin farklı medya türlerini yazma ve okuma hızları şu şekilde sıralanabilir;
Yazma:
- BD-R: 2x, 4x, 6x
- BD-R DL: 2x, 4x, 6x
- BD-R TL: 2x, 4x
- BD-R QL: 2x, 4x
- BD-R (LtH): 2x, 4x, 6x
- BD-RE: 2x
- BD-RE DL: 2x
- BD-RE TL: 2x
- DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
- DVD-R DL: 2x, 4x
- DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x
- DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x
- DVD+R DL: 2.4x, 4x
- DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x
- DVD-RAM: 2x, 3x, 5x
- CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x
- CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x
Okuma:
- BD-ROM (Tek katman): 6x
- BD-ROM (Çift katman): 6x
- DVD-ROM (Tek katman): 8x
- DVD-ROM (Çift katman): 8x
- CD-ROM: 24x
Son olarak DiXiM BD Burner 2013 yazılımıyla gelmesi beklenen BDR-XU02J'nin, 2013 yılının mayıs ayına doğru, 22.000 Japon Yeni (~474 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
http://pioneer.jp/press/2012/1211-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
OKuyup fiyatı görünce aynı düşünceye sahip oldum. İnsan bekliyor haliyle bu kadar para verilecek madem tam olarak teknolojisi iyi kıvamda olsun.
Diskler insanların bu kadar yedeklemeye ihtiyaç duymamasından kaybediyor. Genelde 1 tb hdd alıp işlerini görüyorlar. Sonra sorun çıkınca ellerinde patlıyor. Yedekleme için Blu ray discler rakipsiz ve artık çok hesaplı.