Görüntüleme teknolojileri konusunda çalışmalarına devam eden Pioneer, BDR-WFS05J isimli dünyanın ilk kablosuz Blu-ray sürücünü duyurdu.

Windows ve Mac sistemler ile uyumlu olarak kullanılabilen dünyanın ilk kablosuz Blu-ray sürücüsü BDR-WFS05J, bu bağlantıyı 802.11a/b/g/n (İdeal okuma ve yazma hızı için tavsiye edilen 802.11n) Wi-Fi üzerinden sağlıyor ve kişileri birçok montaj / bağlantı sürecinden kurtarıyor. Takılan Blu-ray diskleri hem okuyabilen hem de yazabilen ürün, beraberinde gelen stand ünitesinden ayrılarak kablo ile direkt olarak router ya da access point çözümlerine bağlanarak 70 Mbps hızında veri aktarımı da yapabiliyor. Gücünü AC adaptör üzerinden sağlayan Pioneer BDR-WFS05J, USB başlatma desteğini de kullanıcılarına sunuyor.

Pioneer tarafından tanıtılan dünyanın ilk kablosuz Blu-ray sürücüsü BDR-WFS05J, şimdilik Japonya merkezli olarak 252$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünü Japon'ya dışında satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.





http://www.slashgear.com/pioneer-bdr-wfs05j-wireless-portable-blu-ray-drive-supports-windows-and-mac-17297979/