Panasonic'ten ve Facebook'tan dev işbirliği





Kullanıcı sayısı itibariyle Çin'in nüfusunu geride bırakmaya hazırlanan Facebook, devasa boyutlara ulaşan kişisel veriler için yine devasa veri merkezleri kurmuş durumda. Günümüz depolama teknolojileri nedeniyle veri merkezlerini sürekli genişletmek gerekiyor. Bu noktada Facebook, daha dayanıklı ve daha kapasiteli depolama çözümlerine yöneldi.





Facebook bir süredir Archival Disc adındaki Blu-ray tabanlı teknolojiden faydalanıyor. Sony ve Panasonic tarafından yaklaşık 3 yıldır geliştirilen Archival Disc, yeni bir optik disk formatı. Sinyal ve çizgisel yoğunluk işleme teknolojilerindeki gelişmeler ile elde edilen çözüm 50 yıla kadar kullanım süresi sunuyor ve ayrıca çeşitli hava şartlarına da dayanıklı. Bunun yanında düşük maliyeti de ön plana çıkıyor. Bu bakımdan mekanik ve katı durum disklerinden daha avantajlı bir konuma geliyor.





Facebook'un veri merkezlerinde kullandığı hali hazırdaki AD diskler 100GB boyutundaydı. Yıl içerisinde firma 300GB boyutundaki disklere geçecek ve bunun için Panasonic ile yeni bir işbirliği başladı. Facebook bu disklere soğuk veri olarak da bilinen ve nadiren erişilen verilerini saklıyor.





AD diskler temelde tek yazımlık olduğu için, Facebook değiştirilemeyecek yapıdaki verilerini saklamayı tercih ediyor. Yani kullanıcının sürekli değiştirdiği veriler yine dinamik sürücülerde saklanıyor. Facebook gelecekte 500GB ve 1TB disklere de yer verecek. Bu sayede veri merkezlerinde önemli enerji ve maliyet tasarrufu elde edilebilecek.

http://www.engadget.com/2016/01/05/panasonic-teams-up-with-facebook-for-freeze-ray-data-discs/