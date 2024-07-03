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    Anlık Bildirim

    Sony, Blu-ray de dahil, kaydedilebilir optik disk üretimini sonlandırıyor

    Sony, kaydedilebilir/yazılabilir optik medya üretimini sonlandırıyor. Şirket, optik medya üretim tesisinde 250'ye kadar kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.       
    Sony, kaydedilebilir optik disk üretimini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, kaydedilebilir/yazılabilir optik medya üretimini sonlandırıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre Sony'nin, optik medya üretim tesisinde 250'ye kadar kişiyi işten çıkarmayı planladığı ve disk üretimini aşamalı olarak durdurmak için işçilere erken emeklilik teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

    Ticari ve tüketicilere yönelik disk üretimi bir süre devam edecek

    Şirket, AV Watch ile yaptığı bir röportajda Blu-ray de dahil olmak üzere kaydedilebilir optik disklerin (CD-R, DVD-R ve BD-R) geliştirilmesini ve üretimini durduracağını söyleyerek bunu doğruladı. Ancak ticari müşterilerin ve sinema tutkunlarının henüz paniğe kapılmasına gerek yok. Şirket, ticari ve tüketicilere yönelik optik disklerin üretimine bir süre devam edeceğini açıkladı. Sony, bu ürünlerin üretimi için son tarihi, perakende ortaklarıyla görüşerek karar verecek.

    Günümüz dünyasında herşeyin internetten çevrimiçi olarak yapılabildiği göz önüne alındığında, Sony'nin bu kararı şaşırtıcı değil. Veri saklamak için optik diskler her ne kadar çok daha uzun ömürlü olsa da, bulut depolamanın, sabit disklerin ve SSD'lerin esnekliğine sahip değiller. Üstelik kapasiteleri de sınırlı. Günümüzde en yüksek kapasiteli Blu-ray disklerin kapasitesi 125 GB'a ulaşıyor. Bazı Çinli araştırmacılar 125 TB'a kadar veri depolayabilen optik disk formatı oluşturmayı başarmış olsa da, bu ürünler henüz ticari olarak satışa sunulmadı.

    Konuyla ilgili Sony sözcüsü sunları söyledi: "Soğuk depolama pazarındaki büyüme, beklentilerimize ulaşmadı ve depolama ortamı işinin performansı bütün olarak kötü durumda olmaya devam ediyor. Kârlılığı artırmak için iş yapısını gözden geçirmenin gerekli olduğuna karar verdik. İşimizi pazar ortamına uygun bir ölçekte sürdürmeyi ve üç önlemle kârlılığa dönmeyi hedefliyoruz. Birincisi, kaydedilebilir optik medya geliştirme ve üretimin kademeli olarak sonlandırılması ve iş gücümüzün büyüklüğünün azaltılması. İkincisi, teyp ortamı işinde personel sayısının azaltılması. Üçüncüsü, Nisan 2025'ten itibaren tek şirket yapısına geçiş ve işin ölçeğine uygun olarak verimli operasyonlara geçiş."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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