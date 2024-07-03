Sony, Blu-ray de dahil, kaydedilebilir optik disk üretimini sonlandırıyor

Ticari ve tüketicilere yönelik disk üretimi bir süre devam edecek
Şirket, AV Watch ile yaptığı bir röportajda Blu-ray de dahil olmak üzere kaydedilebilir optik disklerin (CD-R, DVD-R ve BD-R) geliştirilmesini ve üretimini durduracağını söyleyerek bunu doğruladı. Ancak ticari müşterilerin ve sinema tutkunlarının henüz paniğe kapılmasına gerek yok. Şirket, ticari ve tüketicilere yönelik optik disklerin üretimine bir süre devam edeceğini açıkladı. Sony, bu ürünlerin üretimi için son tarihi, perakende ortaklarıyla görüşerek karar verecek.
Günümüz dünyasında herşeyin internetten çevrimiçi olarak yapılabildiği göz önüne alındığında, Sony'nin bu kararı şaşırtıcı değil. Veri saklamak için optik diskler her ne kadar çok daha uzun ömürlü olsa da, bulut depolamanın, sabit disklerin ve SSD'lerin esnekliğine sahip değiller. Üstelik kapasiteleri de sınırlı. Günümüzde en yüksek kapasiteli Blu-ray disklerin kapasitesi 125 GB'a ulaşıyor. Bazı Çinli araştırmacılar 125 TB'a kadar veri depolayabilen optik disk formatı oluşturmayı başarmış olsa da, bu ürünler henüz ticari olarak satışa sunulmadı.
Konuyla ilgili Sony sözcüsü sunları söyledi: "Soğuk depolama pazarındaki büyüme, beklentilerimize ulaşmadı ve depolama ortamı işinin performansı bütün olarak kötü durumda olmaya devam ediyor. Kârlılığı artırmak için iş yapısını gözden geçirmenin gerekli olduğuna karar verdik. İşimizi pazar ortamına uygun bir ölçekte sürdürmeyi ve üç önlemle kârlılığa dönmeyi hedefliyoruz. Birincisi, kaydedilebilir optik medya geliştirme ve üretimin kademeli olarak sonlandırılması ve iş gücümüzün büyüklüğünün azaltılması. İkincisi, teyp ortamı işinde personel sayısının azaltılması. Üçüncüsü, Nisan 2025'ten itibaren tek şirket yapısına geçiş ve işin ölçeğine uygun olarak verimli operasyonlara geçiş."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.