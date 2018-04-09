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Bugatti CEO'su açıkladı: "Kim bir otomobile 3 milyon dolar verir?"

2018 New York Otomobil Fuarı'nda Business Insider'ın sorularını yanıtlayan Bugatti CEO'su Stephan Winkelmann, 3 milyon dolar başlangıç fiyatına sahip Chiron'un müşteri profilini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bugatti CEO'su açıkladı:
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Dünyanın en prestijli otomobilleri denince akla ilk gelen markalardan bir tanesi de Bugatti oluyor. Otomotiv sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan şirketin 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron modeli ise tüm özellikleriyle rüya otomobiller arasında yer alıyor. 2018 New York Otomobil Fuarı’nda Bugatti CEO’su Stephan Winkelmann ile konuşma fırsatı yakalayan Bussiness Insider, bu rüya otomobilleri kimlerin satın aldığını sordu.

Bugatti’nin son modeli Chiron hakkında bilgiler veren Winkelmann, 3 milyon dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olan aracı 2016 yılında, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 500 adet üretme beklentisiyle satışa sunduklarını belirtti. Ancak, sadece 2 yıl içerisinde bu araçlardan 300’ünün rezerve edildiğini söyledi. 2021 yılına kadar Chiron’un satışlarının tükeneceğini açıkladı.

Winkelmann, verdiği röportaj esnasında merak edilen bir sorunun da yanıtını verdi; “Kim bir otomobil için 3 milyon dolar verir?

Bu rüya otomobilleri kimler satın alıyor? 

Bugatti’nin müşteri profilini açıklayan Winkelmann, bu otomobilleri genellikle kendi çabalarıyla milyarder olmuş erkeklerin satın aldığını belirtti. Bölgesel olarak ise otomobillerinin en çok Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Japonya’da talep gördüğünü söyledi. Winkelmann, müşterilerinin genel özelliklerini ise şöyle tanımladı;

Bunlar zaten garajında en az 30 tane otomobil olan insanlar. Aynı zamanda yatları, evleri ve özel uçakları olan kişiler. Hayattan nasıl zevk alacaklarını iyi biliyorlar ve ne kadar pahalı bir otomobil aldıklarının da bilincindeler.



http://www.businessinsider.com/bugatti-president-reveals-who-buys-hypercars-2018-4 Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Çok faydalı ve bilgilendirici bir haber. Bu arabayı bu tip insanların alacağı aklımın ucundan bile geçmezdi
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eulogy 1 yıl
Şaşırdım açıkçası...
Müşteri kitlesinin büyük bölümünün Bağcılar'dan olduğunu düşünüyordum.
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Tutankhamun66 1 yıl
Boş haber + çöp araba.
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Guest-C192699FC 1 yıl mekatronikteknisyeniyim
Orası kesin zaten
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Osakawa 1 yıl
kardeşi olan veyron'un son hızında iken 15 dakikada lastiklerinin parçalanması bunu da geçtim 12 dakika içerisinde benzininin bitmesi ile bir boka yaramayacak araç. bunu alan adamlar zaten koleksiyon için almaktalar, adamların yoksa bu arabayı gündelik yaşamlarında kullandıklarını sanmıyorum.
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Phenx 1 yıl
O keriz dediğin insanlar milyarder insanlar ve dediklerini çoktan yapmışlar zaten. Hayır anlamıyorum asgari ücretle çalışıp sabah 8 akşam 5 işe giden kişiler nasil kendisinden kat kat zeki ve başarılı insanları bu kadar kolay eleştirebiliyorlar?
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Guest-C192699FC 1 yıl
Anca bir keriz verir 3 milyon doları arabaya 3 milyon dolara iş kurup bi sürü istihdam sağlanır.
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mekatronikteknisyeniyim 1 yıl Guest-C192699FC
o parayı verecek adamın zaten istihdam sağladığı binlerce kişi vardır emin ol
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OverClocK1ng 1 yıl
"Bugatti’nin müşteri profilini açıklayan Winkelmann, bu otomobilleri genellikle kendi çabalarıyla milyarder olmuş erkeklerin satın aldığını belirtti."
Kısaca "Miras değil, alın teri" diyenler alıyor desenize...

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sniper23 1 yıl
Böyle bir araba almak yerine özel jet alırım daha iyi olur.
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murat61tr 1 yıl
ölücü tayfa iş başında
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McLaren64 1 yıl
Adam müşterilerimiz milyarder diyor, yatları, uçakları, garajında onlarca otomobil var diyor, forumda hala Bugatti'nin MTV'sini konuşan insanlar var. Bu aracı Türkiye'de alacak adam MTV'si, ÖTV'si, kaskosu falan ilgilenmez. Basar parasını alır. Megane almıyor adamlar.
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Glitz 1 yıl
Veyron 1milyon dolar insanların bu kadar parası yok diye üretimi durdurup daha geniş kitlelerin ulaşabileceği araç yapacağız dediler. 3 milyon dolara satılan şiron'u yaptılar :)
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redbul_540 1 yıl Glitz
Glitz
Veyron 1milyon dolar insanların bu kadar parası yok diye üretimi durdurup daha geniş kitlelerin ulaşabileceği araç yapacağız dediler. 3 milyon dolara satılan şiron'u yaptılar :)


Veyron 1.9 milyon dolardı.Chiron da 2.9 milyon dolar.
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redbul_540 1 yıl Glitz
Glitz
Veyron 1milyon dolar insanların bu kadar parası yok diye üretimi durdurup daha geniş kitlelerin ulaşabileceği araç yapacağız dediler. 3 milyon dolara satılan şiron'u yaptılar :)


Veyron 1.9 milyon dolardı.Chiron da 2.9 milyon dolar.
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odyssa 1 yıl
ulan ben de asgari ücretli rıza dayım alıyor sanmıştım ne aptalım
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