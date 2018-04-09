Bugatti CEO'su açıkladı: "Kim bir otomobile 3 milyon dolar verir?"

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en prestijli otomobilleri denince akla ilk gelen markalardan bir tanesi de Bugatti oluyor. Otomotiv sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan şirketin 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron modeli ise tüm özellikleriyle rüya otomobiller arasında yer alıyor. 2018 New York Otomobil Fuarı’nda Bugatti CEO’su Stephan Winkelmann ile konuşma fırsatı yakalayan Bussiness Insider, bu rüya otomobilleri kimlerin satın aldığını sordu.

Bugatti’nin son modeli Chiron hakkında bilgiler veren Winkelmann, 3 milyon dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olan aracı 2016 yılında, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 500 adet üretme beklentisiyle satışa sunduklarını belirtti. Ancak, sadece 2 yıl içerisinde bu araçlardan 300’ünün rezerve edildiğini söyledi. 2021 yılına kadar Chiron’un satışlarının tükeneceğini açıkladı.

Winkelmann, verdiği röportaj esnasında merak edilen bir sorunun da yanıtını verdi; “Kim bir otomobil için 3 milyon dolar verir?”

Bu rüya otomobilleri kimler satın alıyor?

Bugatti’nin müşteri profilini açıklayan Winkelmann, bu otomobilleri genellikle kendi çabalarıyla milyarder olmuş erkeklerin satın aldığını belirtti. Bölgesel olarak ise otomobillerinin en çok Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Japonya’da talep gördüğünü söyledi. Winkelmann, müşterilerinin genel özelliklerini ise şöyle tanımladı;

“Bunlar zaten garajında en az 30 tane otomobil olan insanlar. Aynı zamanda yatları, evleri ve özel uçakları olan kişiler. Hayattan nasıl zevk alacaklarını iyi biliyorlar ve ne kadar pahalı bir otomobil aldıklarının da bilincindeler.”





http://www.businessinsider.com/bugatti-president-reveals-who-buys-hypercars-2018-4