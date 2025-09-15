Togg T10F hızlı teslim stokları tükendi! Teslimat tarihi Aralık'a sarktı

Togg T10F teslimat tarihleri
Togg T10F için oluşturulacak yeni siparişlerde tahmini teslimat tarihleri şu şekilde:
- Togg T10F V1 Kısa Menzil: Ekim-Kasım
- Togg T10F V1 Uzun Menzil: Kasım-Aralık
- Togg T10F V2 Uzun Menzil: Eylül-Ekim
Togg T10F’in fiyatları 1.918.000 TL’den başlıyor. Cam tavan, siyah tavan, Meridian ses sistemi gibi opsiyonlar ise 50 bin TL olarak ücretlendiriliyor. Aracı tüm paketlerle birlikte satın almak istediğinizde %25’lik ÖTV dilimini geçiyor ve %55 ÖTV ile 3.248.814 TL’ye satılıyor.
|Model
|Anahtar Teslim Fiyat
|T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.918.000 TL
|T10F V1 RWD Uzun Menzil
|2.268.000 TL
|T10F V2 RWD Uzun Menzil
|2.393.000 TL
Togg T10F özellikleri
Togg T10F, Türkiye'de V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil, V2 RWD Uzun Menzil ve V2 AWD olmak üzere dört farklı versiyonla satılacak. Tüm arkadan itişli versiyonlarda 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. AWD seçenek ise çift motorla 320 kW (425 hp) güç vadediyor.
Togg T10F; 4830 mm uzunluğa ve 2890 mm aks mesafesine sahip. Araçta 505 litre bagaja yer verilmiş. Koltuklar yatırıldığında 1.350 litre kapasite elde ediliyor. Önde ve arkada hava soğutmalı diskler kullanılıyor. Önde MacPherson süspansiyon, arkada ise çok noktalı bağımsız süspansiyon bulunuyor.
T10F'in V1 donanım seviyesinde 18 inç jant, kumaş koltuk, çift bölgeli otomatik klima, soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12 inç dijital gösterge ekranı, 29 inç multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur sensörü, far sensörü, sis farı, karartmalı arka camlar standart olarak geliyor.
V1 müşterileri “Teknoloji ve Konfor Paketi” satın alarak V1’deki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş, dijital anahtar ön hazırlığı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma özelliklerine sahip olabiliyor. Bu paket zorunlu olarak seçili geliyor.
V2 donanım seviyesinde yukarıdaki özelliklere ek olarak 19 inç jant, kumaş-vegan deri koltuk, 360 derece çevre görüş kamerası, anahtarsız giriş, elektrikli hafızalı koltuk, ön koltuk ısıtma, otomatik kararan iç dikiz aynası, ambiyans aydınlatma, karartmalı arka camlar, elektrikli otomatik açılır kapanır bagaj kapağı ve kablosuz telefon şarjı özellikleri ekleniyor.
V2 müşterilerine sunulan “Kış Paketi” ile aracınıza ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuk ve ısıtmalı direksiyon özelliği kazandırabiliyorsunuz. “Akıllı Destek Paketi” ise çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı özellikleri getiriyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise 12 tane hoparlör ile 470 Watt’lık ses kapasitesi sunuyor.
