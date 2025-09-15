Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi

|Versiyon
|Anahtar teslim fiyatı
|T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.918.000 TL
|T10F V1 RWD Uzun Menzil
|2.268.000 TL
|T10F V2 RWD Uzun Menzil
|2.393.000 TL
Togg T10F, Türkiye'de V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil, V2 RWD Uzun Menzil ve V2 AWD olmak üzere dört farklı versiyonla satılacak. Tüm arkadan itişli versiyonlarda 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. AWD seçenek ise çift motorla 320 kW (425 hp) güç vadediyor.
T10F, standart menzilli seçenekte 52,4 kWsa, uzun menzilli seçenekte ise 88,5 kWsa kapasiteli NMC batarya ile donatıldı. Küçük batarya ile WLTP'ye göre 335 kilometre sürüş menzili sunan model, büyük batarya ile 623 kilometreye kadar menzil vadediyor. 180 kW DC şarj ile 28 dakikada %20-80 dolum sunan model, 11 kW AC şarj desteğine sahip.
T10F'in V1 donanım seviyesinde 18 inç jant, kumaş koltuk, çift bölgeli otomatik klima, soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12 inç dijital gösterge ekranı, 29 inç multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur sensörü, far sensörü, sis farı, karartmalı arka camlar standart olarak geliyor.
V1 müşterileri “Teknoloji ve Konfor Paketi” satın alarak V1’deki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş, dijital anahtar ön hazırlığı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma özelliklerine sahip olabiliyor.
V2 müşterilerine sunulan “Kış Paketi” ile aracınıza ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuk ve ısıtmalı direksiyon özelliği kazandırabiliyorsunuz. “Akıllı Destek Paketi” ise çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı özellikleri getiriyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise 12 tane hoparlör ile 470 Watt’lık ses kapasitesi sunuyor.
