    Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi

    Togg T10F, 15 Eylül itibarıyla ön siparişe açıldı. Togg T10F'in kaç para olduğu ve özellikleri merak ediliyor. Togg T10F fiyatı ve özelliklerine dair tüm detaylar haberimizde.

    Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Togg'un merakla beklenen ikinci modeli T10F, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Elektrikli Togg T10F fiyatı 1.918.000 TL'den başlıyor. Ön sipariş vermek için 100 bin TL ödemek gerekiyor. Peki Togg T10F bu fiyata neler sunuyor? İşte detaylar:

    Togg T10F fiyat listesi💸(Eylül 2025)
    Versiyon Anahtar teslim fiyatı
    T10F V1 RWD Standart Menzil 1.918.000 TL
    T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.268.000 TL
    T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.393.000 TL

    Togg T10F, Türkiye'de V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil, V2 RWD Uzun Menzil ve V2 AWD olmak üzere dört farklı versiyonla satılacak. Tüm arkadan itişli versiyonlarda 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. AWD seçenek ise çift motorla 320 kW (425 hp) güç vadediyor.

    T10F, standart menzilli seçenekte 52,4 kWsa, uzun menzilli seçenekte ise 88,5 kWsa kapasiteli NMC batarya ile donatıldı. Küçük batarya ile WLTP'ye göre 335 kilometre sürüş menzili sunan model, büyük batarya ile 623 kilometreye kadar menzil vadediyor. 180 kW DC şarj ile 28 dakikada %20-80 dolum sunan model, 11 kW AC şarj desteğine sahip.

    Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan; 4830 mm uzunluğa ve 2890 mm aks mesafesine sahip. Araçta 505 litre bagaja yer verilmiş. Koltuklar yatırıldığında 1.350 litre kapasite elde ediliyor. Önde ve arkada hava soğutmalı diskler kullanılıyor. Önde MacPherson süspansiyon, arkada ise çok noktalı bağımsız süspansiyon bulunuyor.

    T10F'in V1 donanım seviyesinde 18 inç jant, kumaş koltuk, çift bölgeli otomatik klima, soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12 inç dijital gösterge ekranı, 29 inç multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur sensörü, far sensörü, sis farı, karartmalı arka camlar standart olarak geliyor.

    V1 müşterileri “Teknoloji ve Konfor Paketi” satın alarak V1’deki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş, dijital anahtar ön hazırlığı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma özelliklerine sahip olabiliyor.

    Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    V2'de ise yukarıdaki özelliklere ek olarak 19 inç jant, kumaş-vegan deri koltuk, 360 derece çevre görüş kamerası, anahtarsız giriş, elektrikli hafızalı koltuk, ön koltuk ısıtma, otomatik kararan iç dikiz aynası, ambiyans aydınlatma, karartmalı arka camlar, elektrikli otomatik açılır kapanır bagaj kapağı ve kablosuz telefon şarjı özellikleri ekleniyor.

    V2 müşterilerine sunulan “Kış Paketi” ile aracınıza ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuk ve ısıtmalı direksiyon özelliği kazandırabiliyorsunuz. “Akıllı Destek Paketi” ise çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı özellikleri getiriyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise 12 tane hoparlör ile 470 Watt’lık ses kapasitesi sunuyor.

