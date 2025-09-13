Shell, elektrikli araçların şarj hızını arttıran yeni termal sıvı geliştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Shell, elektrikli araçlar için batarya şarj hızını önemli ölçüde arttıracak bir termal yönetim sıvısı geliştirdiğini açıkladı. Şirketin iddiasına göre, bu sıvı sayesinde elektrikli araçlar %10’dan %80’e 10 dakikanın altında şarj olabilecek.

Normalde elektrikli araçların bu seviyeye ulaşması, aracın şarj sistemi, bataryanın sıcaklığı ve kullanılan batarya kimyasına bağlı olarak onlarca dakika ya da saatler sürebiliyor. Daha hızlı şarj ise güvenlik ve ömür açısından önemli zorluklara yol açıyor.

İletken olmadığı için batarya paketini tamamen kaplayabiliyor

Shell, otomotiv mühendislik firması RML Group ile birlikte, termal stresleri büyük ölçüde azaltarak çok daha yüksek şarj akımlarına izin veren özel bir sıvı geliştirdi. İletken olmayan bu sıvı, batarya paketindeki tüm boşlukları doldurarak hücrelerin tamamıyla temas sağlıyor ve ısıyı çok daha verimli şekilde dağıtıyor. Bu sayede aşırı ısınma riski olmadan şarj hızları artırılabiliyor.

Teknoloji, 34 kWh’lik bir batarya üzerinde denendi ve belirtilen 10 dakikalık hızlı şarj başarıldı. Shell ayrıca, 10 km/kWh'lik tüketine sahip hafif ve aerodinamik bir otomobilde, aracın dakikada 24 km menzil elde edebileceğini söylüyor.

Shell’in çözümü şimdilik sadece bağımsız bir batarya paketi üzerinde test edildi ve ticari araçlarda kullanılmadı. Yine de otomobil üreticilerinin gelecekte bu sıvıyı yeni batarya tasarımlarına entegre etmesiyle şarj hızlarının iyileşmesi mümkün.

CATL'nin bataryaları çok daha fazlasını vadediyor

Öte yandan, Çinli batarya devi CATL'nin pilleri bu hızları aşıyor. Şirketin Shenxing Gen 2 bataryası saniyede 2,4 km menzil ekleyebiliyor ve uygun hızlı şarj cihazlarıyla 20 dakikada tamamen dolabiliyor.

Tam Boyutta Gör CATL bu ay ayrıca Shenxing Pro LFP bataryasını tanıttı. Bu sistem, saniyede 0,8 km menzil sağlıyor, aşırı ısınmayı engelleyen güvenlik önlemleri içeriyor ve soğuk havalarda da yüksek performans sunuyor. Ayrıca, 240.000 km garantiyle geliyor.

Shell halihazırda birçok markanın elektrikli modellerinde kullanılan soğutucu ürünler üretiyor. Dolayısıyla iş birliği yaptığı otomobil üreticilerinin bu teknolojiyi benimsemesi olası. Eğer güvenli ve maliyet açısından makul olursa, geleceğin elektrikli araçları için büyük bir kazanım olabilir.

