Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shell, elektrikli araçların şarj hızını arttıran yeni termal sıvı geliştirdi

    Shell, elektrikli araçların şarj hızını arttıran iletken olmayan bir termal yönetim sıvısı geliştirdiğini açıkladı. Bu sıvı sayesinde elektrikli araçlar %10’dan %80’e 10 dakikada şarj olabilecek.

    Shell, elektrikli araçlar için yeni termal sıvı gelişirdi Tam Boyutta Gör
    Shell, elektrikli araçlar için batarya şarj hızını önemli ölçüde arttıracak bir termal yönetim sıvısı geliştirdiğini açıkladı. Şirketin iddiasına göre, bu sıvı sayesinde elektrikli araçlar %10’dan %80’e 10 dakikanın altında şarj olabilecek.

    Normalde elektrikli araçların bu seviyeye ulaşması, aracın şarj sistemi, bataryanın sıcaklığı ve kullanılan batarya kimyasına bağlı olarak onlarca dakika ya da saatler sürebiliyor. Daha hızlı şarj ise güvenlik ve ömür açısından önemli zorluklara yol açıyor.

    İletken olmadığı için batarya paketini tamamen kaplayabiliyor

    Shell, otomotiv mühendislik firması RML Group ile birlikte, termal stresleri büyük ölçüde azaltarak çok daha yüksek şarj akımlarına izin veren özel bir sıvı geliştirdi. İletken olmayan bu sıvı, batarya paketindeki tüm boşlukları doldurarak hücrelerin tamamıyla temas sağlıyor ve ısıyı çok daha verimli şekilde dağıtıyor. Bu sayede aşırı ısınma riski olmadan şarj hızları artırılabiliyor.

    Teknoloji, 34 kWh’lik bir batarya üzerinde denendi ve belirtilen 10 dakikalık hızlı şarj başarıldı. Shell ayrıca, 10 km/kWh'lik tüketine sahip hafif ve aerodinamik bir otomobilde, aracın dakikada 24 km menzil elde edebileceğini söylüyor.

    Shell’in çözümü şimdilik sadece bağımsız bir batarya paketi üzerinde test edildi ve ticari araçlarda kullanılmadı. Yine de otomobil üreticilerinin gelecekte bu sıvıyı yeni batarya tasarımlarına entegre etmesiyle şarj hızlarının iyileşmesi mümkün.

    CATL'nin bataryaları çok daha fazlasını vadediyor

    Öte yandan, Çinli batarya devi CATL'nin pilleri bu hızları aşıyor. Şirketin Shenxing Gen 2 bataryası saniyede 2,4 km menzil ekleyebiliyor ve uygun hızlı şarj cihazlarıyla 20 dakikada tamamen dolabiliyor.

    Shell, elektrikli araçlar için yeni termal sıvı gelişirdi Tam Boyutta Gör
    CATL bu ay ayrıca Shenxing Pro LFP bataryasını tanıttı. Bu sistem, saniyede 0,8 km menzil sağlıyor, aşırı ısınmayı engelleyen güvenlik önlemleri içeriyor ve soğuk havalarda da yüksek performans sunuyor. Ayrıca, 240.000 km garantiyle geliyor.

    Shell halihazırda birçok markanın elektrikli modellerinde kullanılan soğutucu ürünler üretiyor. Dolayısıyla iş birliği yaptığı otomobil üreticilerinin bu teknolojiyi benimsemesi olası. Eğer güvenli ve maliyet açısından makul olursa, geleceğin elektrikli araçları için büyük bir kazanım olabilir.

    Kaynakça https://www.shell.com/business-customers/industrial-lubricants-and-specialty-fluids-for-business/news-and-media-releases/2025/shell-ev-thermal-fluid-development-paves-way-for-charging-with-enhanced-safety.html https://newatlas.com/automotive/shell-10-minute-ev-charging-battery-fluid/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat leon tavsiye edermisiniz nioh 2 türkçe yama ön cam çatlağı muayeneden geçer mi cin hikayeleri türknet kurulum ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum