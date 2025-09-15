İkinci el elektrikli araçlar, benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son dönemde ikinci el elektrikli araç piyasasında dikkat çeken bir trend ortaya çıkmış durumda. Aktarılanlara göre artık bazı kullanılmış elektrikli modeller muadil benzinli araçlardan daha uygun fiyatlarla satılıyor. Hızla gelişen batarya teknolojileri, eski elektrikli araçların değerini düşürerek daha bütçe dostu seçenek arayan tüketiciler için yeni fırsatlar sunuyor.

İkinci elde elektrikliler cazip hale geliyor

Cox Automotive verilerine göre, temmuz ayında ikinci el elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı. Firma, kullanılan elektrikli araçların hâlâ toplam ikinci el pazarının yalnızca yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğunu ancak kiralama süresi dolan veya yeni modellere takas edilen araçların sayısının giderek arttığını belirtiyor.

Yeni elektrikli araçlar geçmişte benzer benzinli modellere göre birkaç bin dolar daha pahalı olurken ikinci elde durum tersine dönmeye başladı. Hızla gelişen batarya performansı, eski modellerin değerini düşürerek fiyatların muadil benzinli araçların altına inmesini sağladı. Sadece birkaç yıl öncesine kadar birçok elektrikli araç tek şarjla 320 km (200 mil) altında menzil sunarken günümüzde 480 km (300 mil) menzil sunan modeller standart hale geldi ve yakın gelecekte 640 km (400 mil) bir standart haline gelecek.

Garantileri de devam ediyor

Ayrıca, daha uygun fiyatlı yeni modellerin piyasaya çıkması ikinci el araç değerlerini daha da aşağı çekti. Pek çok üretici, 40.000 doların altında elektrikli araç satarken, Tesla gibi uzun süredir ABD pazarında var olan markaların ikinci el modelleri artan rekabetle birlikte değer kaybı yaşadı. İkinci el elektrikli araçların cazibesini artıran bir diğer unsur da bu araçların çoğunun halen garanti kapsamı altında olması. Bu sayede batarya değişimi gibi maliyetli endişelerin azaldığı söyleniyor.

Analistler, ikinci el elektrikli araçların popülaritesinin yeni model satışlarını da etkileyebileceğini belirtiyor. RBC Capital Markets otomotiv analisti Tom Narayan ise sektördeki en önemli faktörün menzil veya kültürel alışkanlıklar değil, fiyat olduğunu söylüyor. Tesla örneği bu trendi net biçimde gösteriyor. Kiralama süresi dolan birçok araç sahibinin eski modelleri elden çıkarması ve GM, Ford veya Hyundai gibi alternatif markalara yönelmesi pazardaki değişimi yansıtıyor.

