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Aston Martin'in SUV üretiminde planlar değişti

Aston Martin, konsept olarak karşımıza çıkardığı DBX SUV modeliyle ilgili planlarını değiştirdi. Tamamen elektrikli olarak planlanan aracın üretim modelinde benzin dışında hiçbir seçenek olmayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Aston Martin'in SUV üretiminde planlar değişti
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Otomotiv sektöründe tamamen elektrikli ve hibrit teknolojiler bir hayli popüler. Üreticiler, yeni nesil araçlarında en azından bir hibrit seçeneğe yer vermek için uğraşıyor. Aston Martin de DBX SUV konseptini karşımıza ilk çıkardığında amaç tamamen elektrikli bir model üretmekti. Ancak planlar değişmiş gibi görünüyor.

Tanıtılan konseptlerin üretim bandına doğru olan yolculuğunda planların değiştiğine sık sık şahit oluyoruz. Aynı durum Aston Martin’in DBX olarak tanıttığı SUV için de geçerli. Muhtemelen Varekai olarak adlandırılacak araçta elektrikli motora yer verilmeyecek. Automotive News’in haberine göre SUV modelinde yalnızca benzinli motor seçeneğine yer verilecek.

"Dizel en nihayetinde ölecek"

Daha önce karşımıza çıkan üç kapılı konseptten farklı olarak, üretim bandına çıkacak araç beş kapılı bir SUV formunda olacak. CEO Andy Palmer’a göre, Varekai tamamen elektrikli olarak üretilmeyeceği gibi, dizel veya hibrit seçeneği de bulunmayacak. Palmer’in dizel hakkındaki yorumu şöyle; “Bence uzun bir süredir dizel araçların yaşamı limitliydi. En nihayetinde de ölecek.

"Hibrit bizim ihtiyacımız değil" 

Palmer, verdiği röportajda hibrit hakkındaki görüşlerini de şöyle açıkladı; “Bu teknoloji fazladan maliyet ve ağırlık anlamına geliyor. Muhtemelen bir kilometre taşı, ama bizim ihtiyacımız olan şey bu değil.” Bu açıklamalar da SUV modelinin yalnızca benzinli olarak üretileceğini gösteriyor.

Aston Martin, SUV modelini Galler’deki St Athan tesislerinde üretim bandına çıkaracak. Aracın motor seçenekleri arasında DB11’in çift turbolu V12 motoru ve Mercedes-AMG’nin V8 motorunun bulunmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Şirket bunun yanında bir de tamamen elektrikli SUV üretecek. Ancak, bunu Aston Martin değil, Lagonda logosu altında gerçekleştirecek.


https://carbuzz.com/news/aston-martin-s-first-suv-now-set-to-be-powered-by-gas-only Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl
Yildiz ayaga kaldirdi bu adamlari. Rekor satis ve kar acikladilar 2017 de.
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nebulabado 1 yıl
Aman geç kalmıştınız.
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alemburda34 1 yıl
Bence LPG li model çıkartsınlar :D
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Kaiser75 1 yıl
Atı besleyen yemini de bol verecek tabi ki. Ne yani bu kadar para veren adamın dizelle ne işi olur??
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