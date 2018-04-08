Aston Martin'in SUV üretiminde planlar değişti

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Otomotiv sektöründe tamamen elektrikli ve hibrit teknolojiler bir hayli popüler. Üreticiler, yeni nesil araçlarında en azından bir hibrit seçeneğe yer vermek için uğraşıyor. Aston Martin de DBX SUV konseptini karşımıza ilk çıkardığında amaç tamamen elektrikli bir model üretmekti. Ancak planlar değişmiş gibi görünüyor.

Tanıtılan konseptlerin üretim bandına doğru olan yolculuğunda planların değiştiğine sık sık şahit oluyoruz. Aynı durum Aston Martin’in DBX olarak tanıttığı SUV için de geçerli. Muhtemelen Varekai olarak adlandırılacak araçta elektrikli motora yer verilmeyecek. Automotive News’in haberine göre SUV modelinde yalnızca benzinli motor seçeneğine yer verilecek.

"Dizel en nihayetinde ölecek"

Daha önce karşımıza çıkan üç kapılı konseptten farklı olarak, üretim bandına çıkacak araç beş kapılı bir SUV formunda olacak. CEO Andy Palmer’a göre, Varekai tamamen elektrikli olarak üretilmeyeceği gibi, dizel veya hibrit seçeneği de bulunmayacak. Palmer’in dizel hakkındaki yorumu şöyle; “Bence uzun bir süredir dizel araçların yaşamı limitliydi. En nihayetinde de ölecek.”

"Hibrit bizim ihtiyacımız değil"

Palmer, verdiği röportajda hibrit hakkındaki görüşlerini de şöyle açıkladı; “Bu teknoloji fazladan maliyet ve ağırlık anlamına geliyor. Muhtemelen bir kilometre taşı, ama bizim ihtiyacımız olan şey bu değil.” Bu açıklamalar da SUV modelinin yalnızca benzinli olarak üretileceğini gösteriyor.

Aston Martin, SUV modelini Galler’deki St Athan tesislerinde üretim bandına çıkaracak. Aracın motor seçenekleri arasında DB11’in çift turbolu V12 motoru ve Mercedes-AMG’nin V8 motorunun bulunmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Şirket bunun yanında bir de tamamen elektrikli SUV üretecek. Ancak, bunu Aston Martin değil, Lagonda logosu altında gerçekleştirecek.

https://carbuzz.com/news/aston-martin-s-first-suv-now-set-to-be-powered-by-gas-only