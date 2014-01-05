Bulut depolama servislerini tek bir noktaya toplayan yeni Mac uygulaması: AirFile

OSX 10.7 ve üzeri sistemleri için Tuyen Dinh tarafından geliştirilen yeni Mac uygulaması AirFile, bulut depolama servislerini tek bir noktaya toplayabiliyor.

Son zamanlarda hem kullanım oranları hem de alternatifleri çoğalan bulut depolama sistemlerini bir araya toplamak adına hazırlanan AirFile, bu doğrultuda Dropbox, Box, Drive, SkyDrive, Copy ve SugarSync gibi bulut servisleri ile WebDAV, Amazon S3, FTP ve SFTP gibi ağ serverlarına aktif olarak destek veriyor. Kullanımı kolay basit bir arayüz ile gelen uygulama, Dropbox'a özel olarak kişisel ya da kurumsal hesaplara erişim imkanı sağlarken, iki farklı bulut hesabı arasında dosya taransferi yapabiliyor, bağlantıların paylaşılmasına imkan tanıyor, dosyaları farklı seçeneklere göre sıralayabiliyor ve dosya indirme ile yükleme noktasında faydalı özelliklerle geliyor.

Aynı zamanda iOS tarafında da bulunan AirFile uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id747595327?mt=12