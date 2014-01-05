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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bulut depolama servislerini tek bir noktaya toplayan yeni Mac uygulaması: AirFile

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bulut depolama servislerini tek bir noktaya toplayan yeni Mac uygulaması: AirFile
OSX 10.7 ve üzeri sistemleri için Tuyen Dinh tarafından geliştirilen yeni Mac uygulaması AirFile, bulut depolama servislerini tek bir noktaya toplayabiliyor.
Son zamanlarda hem kullanım oranları hem de alternatifleri çoğalan bulut depolama sistemlerini bir araya toplamak adına hazırlanan AirFile, bu doğrultuda Dropbox, Box, Drive, SkyDrive, Copy ve SugarSync gibi bulut servisleri ile WebDAV, Amazon S3, FTP ve SFTP gibi ağ serverlarına aktif olarak destek veriyor. Kullanımı kolay basit bir arayüz ile gelen uygulama, Dropbox'a özel olarak kişisel ya da kurumsal hesaplara erişim imkanı sağlarken, iki farklı bulut hesabı arasında dosya taransferi yapabiliyor, bağlantıların paylaşılmasına imkan tanıyor, dosyaları farklı seçeneklere göre sıralayabiliyor ve dosya indirme ile yükleme noktasında faydalı özelliklerle geliyor.
Aynı zamanda iOS tarafında da bulunan AirFile uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id747595327?mt=12 Yorum Yaz
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interwap 5 yıl
Android'te X-plore dosya yöneticisi bunun en az 2 katı servisi destekliyor.
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Virinom 5 yıl
Adsl paketlerindeki 800 kbit upload ile bulut depolama benim için hayalden ibaret
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Bradley Cooper 5 yıl
Windows a da gelmeli. ben de karıştırıyorum artık hangisinde hangi dosyam vardı diye
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kpln04 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper

Windows a da gelmeli. ben de karıştırıyorum artık hangisinde hangi dosyam vardı diye

windows için zeropccloud navigator var
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