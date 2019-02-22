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Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak

2 ay
9,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Lansmanda yoktu ama görünce mutlaka olması gerekiyordu dedik. Samsung'un Galaxy S10 ailesi için tasarladığı led kapak tam bir akıl ürünü. Enerjisini ters şarjla sağlıyor.
Samsung'un kablosuz enerji sağlayan akıllı kapağı S10 ve S10+'a ışık katıyor. 

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Xloud 2 ay en beğenilen
Sizinle Samsung arasında mi neden kimse bilmiyor gizli bir ürün mü?
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DH Misafiri 2 ay
Led kapağı korumak için de kılıf lazım o zaman :))
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versamaxx 2 ay
Güzel olmuş, ama 300 TL verilmez buna.
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tugares 2 ay
Kalp işareti görünce aklıma Şahan'ın Osman Pazarlama filmi geldi :)
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sistemli adam 2 ay
Tam bayan işi.
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joven 2 ay
İyi düşünülmüş bir ayrıntı tebrikler Samsung
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aniceman 2 ay
güzel ama daha işlevsel olsa daha iyi değil miydi? bildirim simgeleri, hava durumuş takvim ya da saat gibi şeyler görmek isterdim...
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kbxyedek 2 ay aniceman
Led ile bukadar oluyor demekki dediklerini yapabilmek için 2.bi ekrana ihtiyaç var. 2ekranlı modeller piyasada var sanırım
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blckhm 2 ay
eskiden appleda gorurduk bu tip seyleri..
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Beast 2 ay
Arka kapak olarak olmasa da Note 8, Note 9 vb. gibi modellerde de kapaklı led kılıflar var ve benzer şekilde bakır pin olmadan enerjilerini telefondan alarak led görsel yazı ya da simgeler oluşturuyorlar. samsung.com/...
Ancak s10'daki kullanım şekli farklı ve güzel olmuş.
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SUAVI 2 ay
1. Soru ne işimize yarayacak?
2. Soru 2 sene önce çıkartılan Samsung'un LED'li Cover'ını kaç kişi kullandı ki bunu da kullansın? 55 $'a değer mi?
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cumur 2 ay SUAVI
samsung un kadife kapakları baya sattı yani trend olmasına bakar
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Led Zeppelin 2 ay
Çok güzel ve yenilikçi bir çözüm olmuş
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