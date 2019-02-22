Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak

Lansmanda yoktu ama görünce mutlaka olması gerekiyordu dedik. Samsung'un Galaxy S10 ailesi için tasarladığı led kapak tam bir akıl ürünü. Enerjisini ters şarjla sağlıyor.

Samsung'un kablosuz enerji sağlayan akıllı kapağı S10 ve S10+'a ışık katıyor.